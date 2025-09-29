Když Robert Kousal předloni nastupoval k 500. zápasu v nejvyšší soutěži, gratuloval mu k jubileu velikán českého hokeje Vladimír Martinec a oslavenci předal slavnostní dres s číslem 500.
O dva a půl roku a sto odehraných utkání později si čtyřiatřicetiletý útočník dárek nadělil sám. V prodloužení nedělního mače na ledě Komety podržel puk, vrátil se s ním do hloubi pole a počkal si, až se mu na útočné modré nabídne Vladimír Sobotka. Pak ho vyslal do sóla, z něhož se v čase 60:27 zrodila rozhodující branka.
|
„Řekl bych, že se (se Sobotkou) zlepšujeme navzájem. Je to vynikající hokejista se zkušenostmi, dobře vidí hru. Je radost s ním hrát,“ kvitoval Kousal spolupráci s dalším matadorem ve službách Dynama.
V neděli večer vyprodanému hledišti v Brně ukázal, že s čtením hry za svým spoluhráčem v ničem nezaostává.
„Kometa nás měla dobře rozebrané a já jsem dostal puk k mantinelu. Věděl jsem, že Kubu Fleka asi nepřebruslím, tak jsem to strhnul zpátky a čekal jsem, kdo se pohne. ‚Sob‘ si výborně nasprintoval, přebruslil jejich beka, tak jsem si řekl, že mu to zkusím dát,“ popisoval Kousal zrod vítězné akce. „Nacvičené to nemáme, byla to čistá improvizace,“ potvrdil rodák z Vyškova.
Sedlák nedohrál
Kromě Kousalovy oslavy musely Pardubice v neděli řešit i jednu nepříjemnost. Zápas po zásahu pukem do ruky nedohrál jejich stěžejní hráč Lukáš Sedlák. Z tržné rány na prstu mu tekla krev, a přestože mu ji lékař zašil, Sedlák zápas dokončit nezvládl. Místo toho si ruku ledoval. „Myslím, že to nebude nic vážného. To je jediné, co vím,“ řekl k tomu na tiskové konferenci jeden z trenérů Václav Kočí.
Dynamu tak po třech venkovních porážkách z venkovních hřišť narýsoval druhou výhru v řadě z kluzišť soupeřů. Po domácím políčku od Třince, jemuž po stíhací jízdě ve třetí třetině podlehlo gólem z 60. minuty 4:5, bral Kousal i dva body z Brna všema deseti.
„S Třincem jsme sice po bodech sahali, ale dvě třetiny to nebylo ono. Dnes to byl jiný výkon. Od začátku jsme hráli, co jsme si řekli, a zaslouženě jsme uspěli,“ hodnotil nedělní duel.
Nad tím, že se hrál v Brně, jemuž Pardubice v dubnu podlehly ve finále, moc nepřemýšlel.
„Nám, co jsme finále hráli, to hlavou možná probleskne, ale v utkání není čas nad tím přemýšlet. Asi to byl trochu podobný hokej, Kometa si počínala hodně podobně. Těžko se hraje u ní ve třetině, aplikuje rychlý přístup, její hráči jsou houževnatí v soubojích. V tomto ohledu to finále dost připomínalo,“ řekl Kousal.
Za 600. zápas vypsal odměnu do klubové kasy. „Je to hodně zápasů, a jsem rád, že je mám všechny za Pardubice. Tolik zápasů za jeden klub je hezkých,“ dodal.
A případný dárek od klubu? „Třeba dostanu nějaký doma,“ mávnul rukou. Dynamo hostí v úterý Litvínov.