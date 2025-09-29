Tipsport extraliga 2025/26

Kousalova oslava 600. zápasu: parádní asistence, dárek možná přijde doma

Jiří Punčochář
  10:00
O moc lepší oslavu svého 600. zápasu v extralize si pardubický útočník Robert Kousal těžko mohl přát. V nedělní repríze jarního finále na ledě brněnské Komety vymyslel v prodloužení akci, kterou Vladimír Sobotka korunoval vítězným gólem. Dynamo díky tomu v Brně vyhrálo 2:1 a bralo dva body.
Robert Kousal a Hynek Zohorna sledují kotouč,

Robert Kousal a Hynek Zohorna sledují kotouč, | foto: Profimedia.cz

Hokejisté Pardubic (zleva) Robert Kousal, Vladimír Sobotka a Jáchym Kondelík...
Robert Kousal se snaží prostřelit Jana Růžičku a blokujícího Matyáše Filipa.
Robert Kousal se stříbrnou medailí za prohru s Kometou. V nadcházející sezoně...
Pardubičtí Jiří Smejkal s Robertem Kousalem tlačí litvínovského Martina Havelku...
9 fotografií

Když Robert Kousal předloni nastupoval k 500. zápasu v nejvyšší soutěži, gratuloval mu k jubileu velikán českého hokeje Vladimír Martinec a oslavenci předal slavnostní dres s číslem 500.

O dva a půl roku a sto odehraných utkání později si čtyřiatřicetiletý útočník dárek nadělil sám. V prodloužení nedělního mače na ledě Komety podržel puk, vrátil se s ním do hloubi pole a počkal si, až se mu na útočné modré nabídne Vladimír Sobotka. Pak ho vyslal do sóla, z něhož se v čase 60:27 zrodila rozhodující branka.

Šlágr kola ovládly Pardubice, zastřílely si Budějovice i Hradec. Sparta prohrála

„Řekl bych, že se (se Sobotkou) zlepšujeme navzájem. Je to vynikající hokejista se zkušenostmi, dobře vidí hru. Je radost s ním hrát,“ kvitoval Kousal spolupráci s dalším matadorem ve službách Dynama.

V neděli večer vyprodanému hledišti v Brně ukázal, že s čtením hry za svým spoluhráčem v ničem nezaostává.

„Kometa nás měla dobře rozebrané a já jsem dostal puk k mantinelu. Věděl jsem, že Kubu Fleka asi nepřebruslím, tak jsem to strhnul zpátky a čekal jsem, kdo se pohne. ‚Sob‘ si výborně nasprintoval, přebruslil jejich beka, tak jsem si řekl, že mu to zkusím dát,“ popisoval Kousal zrod vítězné akce. „Nacvičené to nemáme, byla to čistá improvizace,“ potvrdil rodák z Vyškova.

Sedlák nedohrál

Kromě Kousalovy oslavy musely Pardubice v neděli řešit i jednu nepříjemnost. Zápas po zásahu pukem do ruky nedohrál jejich stěžejní hráč Lukáš Sedlák. Z tržné rány na prstu mu tekla krev, a přestože mu ji lékař zašil, Sedlák zápas dokončit nezvládl. Místo toho si ruku ledoval. „Myslím, že to nebude nic vážného. To je jediné, co vím,“ řekl k tomu na tiskové konferenci jeden z trenérů Václav Kočí.

Dynamu tak po třech venkovních porážkách z venkovních hřišť narýsoval druhou výhru v řadě z kluzišť soupeřů. Po domácím políčku od Třince, jemuž po stíhací jízdě ve třetí třetině podlehlo gólem z 60. minuty 4:5, bral Kousal i dva body z Brna všema deseti.

„S Třincem jsme sice po bodech sahali, ale dvě třetiny to nebylo ono. Dnes to byl jiný výkon. Od začátku jsme hráli, co jsme si řekli, a zaslouženě jsme uspěli,“ hodnotil nedělní duel.

Nad tím, že se hrál v Brně, jemuž Pardubice v dubnu podlehly ve finále, moc nepřemýšlel.

„Nám, co jsme finále hráli, to hlavou možná probleskne, ale v utkání není čas nad tím přemýšlet. Asi to byl trochu podobný hokej, Kometa si počínala hodně podobně. Těžko se hraje u ní ve třetině, aplikuje rychlý přístup, její hráči jsou houževnatí v soubojích. V tomto ohledu to finále dost připomínalo,“ řekl Kousal.

Za 600. zápas vypsal odměnu do klubové kasy. „Je to hodně zápasů, a jsem rád, že je mám všechny za Pardubice. Tolik zápasů za jeden klub je hezkých,“ dodal.

A případný dárek od klubu? „Třeba dostanu nějaký doma,“ mávnul rukou. Dynamo hostí v úterý Litvínov.

Vstoupit do diskuse

9. kolo

Kompletní los

10. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Kometa BrnoKometa 9 6 0 1 2 28:25 19
2. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 9 6 0 0 3 35:18 18
3. HC Oceláři TřinecTřinec 8 4 2 0 2 28:20 16
4. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 9 5 0 1 3 24:21 16
5. HC Škoda PlzeňPlzeň 9 4 1 2 2 22:20 16
6. Bílí Tygři LiberecLiberec 9 5 0 0 4 25:24 15
7. HC Sparta PrahaSparta 9 4 1 0 4 27:20 14
8. HC Dynamo PardubicePardubice 9 4 1 0 4 29:23 14
9. HC Vítkovice RideraVítkovice 9 3 2 1 3 24:24 14
10. HC OlomoucOlomouc 8 4 0 1 3 21:24 13
11. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 9 3 0 0 6 17:28 9
12. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 8 2 1 0 5 20:26 8
13. HC Verva LitvínovLitvínov 8 2 0 0 6 14:28 6
14. Rytíři KladnoKladno 9 1 0 2 6 15:28 5
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Motor rozcupoval Kometu 8:0, Hradec už není poslední. Kladno pokračuje v trápení

Hokejová extraliga v pátek pokračovala dalšími šesti zápasy osmého kola. První duel rozehrály České Budějovice, které na svém ledě připravily mistrům z Brna pořádnou ostudu - Motor deklasoval Kometu...

Sparta prohrála v Olomouci, Pardubice zvládly drama v Kladně, Kometa slaví

Hokejová extraliga postupuje v rychlém sledu, úterní sedmé kolo nabídlo dalších šest zápasů. Litvínov zdolal Boleslav 4:2, Vítkovice porazily Liberec také 4:2 a stejným výsledkem přehrála Kometa...

Kometa otočila z 0:3 na 5:3, Sparta slaví po nájezdech. Varům vystřelil výhru Tomek

V neděli se odehrálo šest zápasů šestého kola hokejové extraligy. Karlovy Vary uspěly v Mladé Boleslavi 3:2, dva góly vstřelil 16letý Petr Tomek. Kometa otočila duel s Hradcem Králové z 0:3 na...

Šlágr kola ovládly Pardubice, zastřílely si Budějovice i Hradec. Sparta prohrála

V rámci kompletního 9. kola hokejové extraligy ve třech zápasech nestačila k vítězství základní hrací doba. Ve šlágru kola přemohly Pardubice v prodloužení Kometu 2:1, Třinec zvítězil nad Kladnem 3:2...

Pešánovo dilema, forma z mistrovství i gólový zázrak. Co přinesl start extraligy?

Hokejová extraliga má za sebou první dva týdny a šest odehraných kol. Nabídla řadu překvapení, také spoustu otazníků i povedených výkonů. A to jak z individuálního, tak týmového hlediska. Co tedy...

Kousalova oslava 600. zápasu: parádní asistence, dárek možná přijde doma

O moc lepší oslavu svého 600. zápasu v extralize si pardubický útočník Robert Kousal těžko mohl přát. V nedělní repríze jarního finále na ledě brněnské Komety vymyslel v prodloužení akci, kterou...

29. září 2025

Vlach o zranění: Když jsem se dozvěděl, co mi hrozilo, byl jsem naměkko

Ty záběry budí pořád hrůzu. V domácím zápase druhého extraligového kola proti Pardubicím narazil liberecký hokejista Jaroslav Vlach hlavou do mantinelu a dlouho zůstal bezvládně ležet. Ledovou plochu...

29. září 2025  9:33

Po debaklu hubené skóre. Tohle byl náš hokej, hlásil Zbořil

Pro fanoušky hokejové extraligy byl nedělní zápas Komety proti Pardubicím atraktivní reprízou jarního finále, od kterého na sebe oba soupeři narazili poprvé. Pro brněnské mužstvo však byl především...

29. září 2025  9:15

Hronek s Chytilem asistovali za Vancouver, výhru ale slavil Edmonton

Hokejový obránce Filip Hronek asistoval u dvou a centr Filip Chytil u jedné trefy Vancouveru. Vítězství 4:3 ale v přípravě na NHL nakonec bral domácí Edmonton, za který řádila elitní formace Frederic...

29. září 2025  7:22,  aktualizováno  7:55

Pýcha předešel pádu, dal dva góly a Motor dál válí: Nechceme výkyvy jako dříve

Zazářit, zhasnout. Zazářit, zhasnout. Pořád dokolečka. S opakujícím se vzorcem hodlají českobudějovičtí hokejisté letos zatočit. A daří se jim to. I obránce Pavel Pýcha pomohl k tomu, aby pýcha...

29. září 2025  7:19

Adámek sestřelil snaživé Kladno: Další body? Super, ale takhle hrát nemůžeme

Úplně v popisu práce to nemá, přece jen jde o obránce. Ale Marian Adámek znovu ukázal, že ani podpora ofenzivy mu není cizí. V devátém kole extraligy předvedl dvě parádní individuální akce, jimiž...

28. září 2025

Šlágr kola ovládly Pardubice, zastřílely si Budějovice i Hradec. Sparta prohrála

V rámci kompletního 9. kola hokejové extraligy ve třech zápasech nestačila k vítězství základní hrací doba. Ve šlágru kola přemohly Pardubice v prodloužení Kometu 2:1, Třinec zvítězil nad Kladnem 3:2...

28. září 2025  14:45,  aktualizováno  20:48

Sedm zápasů, sedm výher. Litoměřice dál válcují první ligu, Zlín nestačil na Porubu

Litoměřice porazily v 7. kole první hokejové ligy 2:1 Kolín a nadále vedou tabulku s plným počtem bodů. Kolín nenavázal na sobotní přesvědčivé domácí vítězství proti Třebíči, ve třetí třetině ale po...

28. září 2025  20:31

Nový tahoun Liberce. Pytlík vyloupil Spartu, Chlapíkovi vzkázal: Omlouvám se!

Liberci se tahle letní akvizice začíná náramně vyplácet. Jaromír Pytlík bodoval v posledních pěti zápasech v řadě, v neděli dvěma góly otočil těžký duel na Spartě. „Ale odsud nemám úplně nejlepší...

28. září 2025  19:44

Ocenění pro iDNES.cz. Texty Dana Hübsche uspěly díky přesahu za hranice sportu

Také ve druhém ročníku Novinářských cen Ondřeje Sekory, které vyzdvihují nejlepší žurnalistické počiny, se dařilo sportovní redakci vydavatelství MAFRA. Odborná porota ocenila sérii...

28. září 2025  10:50

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Útočník Ivan bodoval za Colorado, veterán Fleury se loučil s fanoušky

V sobotním programu přípravných zápasů NHL se bodově prosadili jen dva Češi. Bojovník ze čtvrté formace Colorada Ivan Ivan asistoval u výhry 4:1 nad Dallasem a obránce Radim Mrtka se trefil za...

28. září 2025  7:32,  aktualizováno  8:48

Nejsou čtyři až moc? Pardubický luxus přináší i úskalí, hvězdy se musí uskromnit

Premium

Spadají do stejné kategorie. Nikoliv vzácné, ale v hokeji často označované za nedostatkové zboží. Obránci, praváci, s přehledem na ledě a vytříbenými ofenzivními instinkty. Co by většina extraligy...

28. září 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.