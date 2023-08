Tvrdost, fyzická hra, důraz. To je moje doména, představil se Nedomlel

„Vím, jak je Třinec dobrý, jak hraje, takže když přišla nabídka, neváhal jsem,“ usmál se třicetiletý Nedomlel.

Třinečtí mají čtyři tituly za sebou. Nemáte obavy, že úspěšná série jednou skončí?

Kdo se bojí, nesmí do lesa. Furt hrají dobře a zvedají se. Budu dělat vše pro to, abych týmu co nejvíce pomohl.

Jak na vás mužstvo působí?

Kluky znám, hráli jsme proti sobě a s některými dříve i v jednom týmu. Paráda.

Do přípravy jste se zapojil už v červnu, byl jste i na tradičním soustředění v Nízkých Tatrách. Chtěl jste se s novými spoluhráči sžít co nejdříve?

Přesně tak. Je lepší poznat se mimo sezonu, abychom viděli, co od koho čekat. K tomu jsme se stěhovali, a tak jsem chtěl, aby si vše pomaličku polehoučku sedlo.

Jste z Čech. Jak se vám líbí ve Slezsku?

Poznávám zdejší prostředí. Je to něco nového, nová kultura, ale vše je v pohodě. Všude jsou dobří lidé.

Rozumíte místním, když mluví svým nářečím, takzvaně „ponašymu“?

Ještě úplně ne, ale zvyknu si.

Jak se vám líbí okolní příroda?

Ta je nádherná, mám psa, rád chodím do přírody. Už jsme byli s týmem a fanoušky na Javorovém. Bylo to velice příjemné. Užili jsme si to. Jsem z Jablonce, kde jsou také hory, chodili jsme na ně, ale ne na takové túry jako Javorový.

Dá se čekat, že do týmu přinesete především tvrdost?

Tvrdost, fyzickou hru, důraz, defenzivu. Tohle je asi moje doména, toho se chci držet. A k tomu vyznávám týmovost a obětavost.

K vaší práci patří i blokování střel, v čemž v minulé sezoně byla velká síla Ocelářů. Je to tak?

Přesně. Ke klukům se v tom připojím, ale v podstatě budu dělat to, co loni i předloni.

Do třinecké obrany kromě navrátilce Tomáše Kundrátka přišel i Adam Polášek. Bude to pro vás velký konkurent?

Nepřišel konkurent, ale spíš další pomoc do obrany. Hokej je týmový sport, nemůžete ho dělat sám.

Výška třineckých obránců se s vámi i dalšími novými beky zvedá. To je záměr?

Tak to nevím, to se musíte zeptat jinde, ale samozřejmě, když vidíte dvě tři věže vzadu, nechce se vám moc mezi ně jezdit (usmívá se).

Adam Polášek (vpravo) na prvním tréninku s Oceláři spolu s další posilou do obrany Richardem Nedomlelem.

V čem byl pro vás Třinec jako soupeř nepříjemný?

Hráli hodně jednoduše, účinně. Moc se s tím nemazali, nic moc nevymýšleli. Přímočará hra, bruslivá.

To vám vyhovuje?

Jo, to mi nevadí. Jen si na zdejší systém musím ještě zvyknout.

První přípravné utkání s Frýdkem-Místkem (3:0) jste odehrál ve dvojici s Marianem Adámkem. Už jste přemýšlel, s kým byste mohl v obraně hrát?

Vůbec. Snažím se dělat svoji práci na sto procent a je na trenérech, kam nás dají.