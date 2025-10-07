Tipsport extraliga 2025/26

Pět set zápasů v lize? Už asi stárnu, ale pořád jsem hezký kluk, směje se Nedomlel

Jiří Seidl
  5:55
V hokejové extralize odehrál pět set zápasů. To už je pěkná porce. Na tuto metu v nedělním utkání s Litvínovem (3:1) dosáhl třinecký obránce Richard Nedomlel. „Abych řekl pravdu, tak jsem to vůbec nevěděl. Až když jsem se podíval nahoru na kostku a viděl, že na mě jede kamera... Je to pěkné. Už asi stárnu,“ podotkl Nedomlel.
Fotogalerie4

Třinecký obránce Richard Nedomlel, který odehrál 500. extraligové utkání, brání litvínovského útočníka Theodora Pištěka. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

Nedomlel v aktuální sezoně vyniká ve statistice hitů a bloků. Je těsně třetí za pardubickým Ondřejem Miklišem a brněnským Rhettem Hollandem.

Nelekl jste se, když vás najednou zabírala kamera?
Ne, vůbec. Jsem hezký kluk (smál se).

Co říkáte tomu, že od příchodu do Třince jste nevynechal ani jedno extraligové utkání? Odehrál jste jich 145.
Fakt? Je to tak? Jen ať to tak pokračuje.

Třinecký obránce Richard Nedomlel se snaží před brankářem Markem Mazancem zblokovat střelu litvínovského Matúše Sukeĺa.

Znamená to, že se jen tak nerozsypete?
Ano, trochu jsem zhubl, ale jinak jsem v pohodě.

Třinečtí zažívají nejlepší vstup do sezony za minulé čtyři roky. Co vy na to?
Jsme za to rádi, že to takhle funguje, zvlášť oproti loňsku. Vážíme si každého bodu. Líbí se nám naše hra a hrajeme celých šedesát minut, takže je to fajn.

Opravdu se vám líbí vaše hra?
Jo, jo, hrajeme dobře odzadu a kluci v útoku si to umějí dát. Musím zaklepat. Zatím to je dobré.

Na holích už máme víc klidu, míní Galvas. A reprezentace? To záleží na trenérech

Minulé čtyři zápasy jste odehráli doma, což nebývá snadné. Bylo hodně náročné, abyste v každém z nich bodovali?
V létě jsme dobře potrénovali, takže jsme to zvládli. Teď nás ale čekají čtyři zápasy venku, takže to bude o něco těžší, ale nebojím se o nás.

Další duel odehrajete v pátek v Karlových Varech, takže máte čtyři dny pauzu. Vítáte ji po tom, co jste nyní hráli skoro ob den?
Trochu potrénujeme, zaledujeme nějaké rány a půjdeme znovu na to.

Venku jste první dva zápasy prohráli. Nastartovala vás ubráněná výhra v Českých Budějovicích 3:2?
Od toho utkání jsme se odrazili. Mazi (brankář Marek Mazanec) nás podržel a od té doby jedeme dál. Ale v Českých Budějovicích je těžké hrát. Zažili jsme to tam už před dvěma roky v předkole play off.

Vstoupit do diskuse

12. kolo

Kompletní los

13. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V VP PP P S B
1. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 12 8 0 0 4 42:25 24
2. HC Oceláři TřinecTřinec 11 6 2 1 2 36:26 23
3. HC Kometa BrnoKometa 12 7 0 2 3 34:31 23
4. HC Škoda PlzeňPlzeň 11 6 1 2 2 26:21 22
5. HC Dynamo PardubicePardubice 12 5 2 0 5 37:28 19
6. HC Vítkovice RideraVítkovice 12 4 3 1 4 34:33 19
7. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 12 6 0 1 5 28:28 19
8. HC OlomoucOlomouc 11 6 0 1 4 25:26 19
9. Bílí Tygři LiberecLiberec 12 6 0 1 5 29:31 19
10. HC Sparta PrahaSparta 12 4 1 0 7 31:29 14
11. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 11 3 2 0 6 26:30 13
12. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 11 4 0 0 7 23:32 12
13. Rytíři KladnoKladno 12 2 1 2 7 25:38 10
14. HC Verva LitvínovLitvínov 11 2 0 1 8 17:35 7
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

OBRAZEM: Nacistům vstup zakázán! Fanda brázdil Evropu a objevoval stadiony

O prázdninách se ze severního cípu Evropy vydal na kole až k jižnímu. Legendární Nordkapp–Tarifa. Šest tisíc kilometrů v sedle. Dalibor Frýba, fanoušek hokejového Litvínova a učitel, který pochází z...

Kladno vyloupilo led Komety, Sparta opět bez gólu. Vítkovice v derby zdolaly Třinec

Hokejová extraliga vstoupila už do 11. kola. Kompletní páteční program vykoplo derby mezi Třincem a Vítkovicemi. Po divoké přestřelce se nakonec radovali hosté, kteří zvítězili 5:4 po nájezdech....

Třinec ve šlágru porazil Brno, Plzeň vyhrála na Spartě. Kladno i Litvínov se dál trápí

Úterní podvečer nabídl kompletní desáté kolo hokejové extraligy. A taky výměnu na první příčce. Nově jsou lídrem České Budějovice, které přehrály Vítkovice 2:1. Šlágr dopadl lépe pro Třinec, jenž...

Kladno otočilo zápas se Spartou, Budějovice nestačily na Olomouc. Slaví Třinec i Kometa

Hokejisté Českých Budějovic ve 12. kole extraligy po čtyřech výhrách zaváhali, doma proti Olomouci zaváhali 1:3. Ve vedení v neúplné tabulce ale stále zůstávají. Přiblížil se k nim Třinec, který...

To nebyl hokej. Střídačky se vylidnily, další řežba přinesla 322 trestných minut

Asi nikdo nebude mít větší radost z konce přípravy NHL než rozhodčí, kteří pískali duely rivalů na Floridě. Dva dny po čtvrtečním blázinci na ledě Tampy se druhý – a ještě šílenější – zápas odehrál v...

Pět set zápasů v lize? Už asi stárnu, ale pořád jsem hezký kluk, směje se Nedomlel

V hokejové extralize odehrál pět set zápasů. To už je pěkná porce. Na tuto metu v nedělním utkání s Litvínovem (3:1) dosáhl třinecký obránce Richard Nedomlel. „Abych řekl pravdu, tak jsem to vůbec...

7. října 2025  5:55

Doktoři řekli, že je konec. Kovář vypráví o restartu v Curychu i bolavé bitvě s bratrem

Premium

V Curychu strávil čtyři měsíce. Kdyby však Jakub Kovář mohl, zůstal by snad dodnes. „Bylo to nádherné období, zpětně asi nejlepší část mé kariéry,“ vzpomíná s nostalgií. Navzdory krátkému angažmá,...

7. října 2025

Nová smlouva je na světě. McDavid značně slevil, rekord se nekoná. A Edmonton slaví

Mělo jít o dlouhotrvající ságu, kterou rozsekne až po několikatýdenním jednání. Nakonec skončila ještě před startem nového ročníku. Nejlepší hokejista světa Connor McDavid i nadále zůstane v...

6. října 2025  19:24

V krizi jako kdysi. Sparta se povědomě trápí, fanouškům dochází trpělivost

Křeč, deka, útlum. Sám asistent trenéra Otakar Vejvoda po domácí porážce s Hradcem pronesl: „Můžete si to označit, jak chcete.“ Jednoduše napsáno, hokejová Sparta je v krizi. Po dvanácti kolech je...

6. října 2025

Místo vysílačky střídačka, s Plekancem za zády se vítězí. Hrabík: On je encyklopedie!

Haló, tady Pleky! Sportovní ředitel Rytířů a hokejová legenda Tomáš Plekanec vyměnil vysílačku za střídačku a jeho Kladno začalo vítězit. Dva zápasy za zády hráčů = pět bodů a útěk z posledního místa...

6. října 2025  12:39

V Bostonu nepřesvědčil, klub ho nabídl ostatním. Kde bude Blümel pokračovat?

Bojoval o šanci, ale nepřesvědčil. Ve hře je tak nyní jeho další stěhování. Boston umístil českého hokejistu Matěje Blümela na takzvaný waiver list, odkud si ho do 24 hodin může vybrat jiný celek z...

6. října 2025  11:01

Litvínovský Čajan si opět zachytal: Lepší než mrznout. Musíme si ale více pomáhat

Měl 42 zásahů, leč ani výborný výkon brankáře Pavla Čajana hokejistům Litvínova v Třinci nepomohl. Prohráli 1:3, přičemž je to jejich šestá porážka v řadě. Po dvanácti extraligových kolech jsou...

6. října 2025  9:30

Nechci být sprostý... Sparta v krizi, Hyka mluvil o individualistech. A co trenéři?

Na dlouho se zavřeli v šatně a vyříkávali si další porážku. Už čtvrtou v řadě. Hokejisté Sparty zvýraznili svoji krizi v Kladně. Nestačilo jim ani dvojí vedení, báječně rozehranou nedělní bitvu...

6. října 2025  7:30

Bitka s bývalým parťákem? Tohle si nesmí dovolit, říkal pardubický Kelemen

Už ve 40. sekundě zápasu s Vítkovicemi se jal mstít faulovaného Roberta Kousala, který po střele schytal úder do hlavy. Pardubický forvard Miloš Kelemen se v bitce střetl s obráncem Jakubem Zbořilem,...

6. října 2025  7:25

Na holích už máme víc klidu, míní Galvas. A reprezentace? To záleží na trenérech

Jeho rána od modré čáry proletěla až do branky. Obránce Jakub Galvas se ve svém jedenáctém utkání za hokejové Oceláře Třinec dočkal prvního gólu. Ve 12. kole extraligy tak i střelecky pomohl svému...

5. října 2025  21:51

Kladno otočilo zápas se Spartou, Budějovice nestačily na Olomouc. Slaví Třinec i Kometa

Hokejisté Českých Budějovic ve 12. kole extraligy po čtyřech výhrách zaváhali, doma proti Olomouci zaváhali 1:3. Ve vedení v neúplné tabulce ale stále zůstávají. Přiblížil se k nim Třinec, který...

5. října 2025  21:38

Kotel Sparty dojal Formana velkolepým gestem. Emotivní, přiznal kapitán Kladna

Osmičky na ledě, Sparta v srdci. Transparentem, ale i speciálními tričky se stejným nápisem vzdal sparťanský kotel hold ikoně rudých barev Miroslavu Formanovi. Bývalý kapitán holešovického týmu se...

5. října 2025  20:47

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.