Pět set zápasů v lize? Už asi stárnu, ale pořád jsem hezký kluk, směje se Nedomlel

Nedomlel v aktuální sezoně vyniká ve statistice hitů a bloků. Je těsně třetí za pardubickým Ondřejem Miklišem a brněnským Rhettem Hollandem.
Nelekl jste se, když vás najednou zabírala kamera?
Ne, vůbec. Jsem hezký kluk (smál se).
Co říkáte tomu, že od příchodu do Třince jste nevynechal ani jedno extraligové utkání? Odehrál jste jich 145.
Fakt? Je to tak? Jen ať to tak pokračuje.
Znamená to, že se jen tak nerozsypete?
Ano, trochu jsem zhubl, ale jinak jsem v pohodě.
Třinečtí zažívají nejlepší vstup do sezony za minulé čtyři roky. Co vy na to?
Jsme za to rádi, že to takhle funguje, zvlášť oproti loňsku. Vážíme si každého bodu. Líbí se nám naše hra a hrajeme celých šedesát minut, takže je to fajn.
Opravdu se vám líbí vaše hra?
Jo, jo, hrajeme dobře odzadu a kluci v útoku si to umějí dát. Musím zaklepat. Zatím to je dobré.
Minulé čtyři zápasy jste odehráli doma, což nebývá snadné. Bylo hodně náročné, abyste v každém z nich bodovali?
V létě jsme dobře potrénovali, takže jsme to zvládli. Teď nás ale čekají čtyři zápasy venku, takže to bude o něco těžší, ale nebojím se o nás.
Další duel odehrajete v pátek v Karlových Varech, takže máte čtyři dny pauzu. Vítáte ji po tom, co jste nyní hráli skoro ob den?
Trochu potrénujeme, zaledujeme nějaké rány a půjdeme znovu na to.
Venku jste první dva zápasy prohráli. Nastartovala vás ubráněná výhra v Českých Budějovicích 3:2?
Od toho utkání jsme se odrazili. Mazi (brankář Marek Mazanec) nás podržel a od té doby jedeme dál. Ale v Českých Budějovicích je těžké hrát. Zažili jsme to tam už před dvěma roky v předkole play off.