Boleslav je bez trenéra, loučí se Král i jeho asistent. Musíme reagovat, zní z klubu

Vzhledem k bídným výsledkům to dlouho viselo ve vzduchu. A jen pár desítek minut po prohře 1:2 s vítkovickými hokejisty už se Mladá Boleslav rozhodla neotálet. Na střídačce předposledního týmu extraligové tabulky končí trenér Richard Král, loučí se i jeho asistent David Havíř.
Mladoboleslavský trenér Richard Král v zápase s Kometou Brno. | foto: Radim Strachoň, MAFRA

„Bohužel situace je, jaká je, a my musíme reagovat,“ uvedl na klubovém webu sportovní ředitel Tomáš Vlasák.

O dalších krocích klubu by mělo být jasno v nejbližších dnech. Už v úterý čeká Boleslav utkání na ledě devátých Karlových Varů, v pátek přijde na řadu souboj s Litvínovem.

ONLINE: Olomouc zdolala Pardubice, Motor i Liberec otočily. Sparta přehrává Litvínov

Právě Severočeši byli až dosud jediným celkem, který v této sezoně odvolal trenéra. Mizerný start neustál Michal Broš, jeho asistenti Petr a Ptáček u týmu prozatím zůstávají.

Boleslav má sice o devět bodů více než poslední tým tabulky, ale spokojená být rozhodně nemůže.

Doma zvládla dva z devíti duelů, za osmnáct kol se zmohla na pouhých třiatřicet branek. Jen v pěti případech se zatím dokázala alespoň třikrát.

„Dnes hráčům nemůžeme absolutně nic vytknout. Bylo tam nasazení, vytvořili jsme si nespočet gólových příležitostí, nastřelili jsme tři nebo čtyři tyčky, bohužel nám nebylo přáno,“ líčil po nedělní prohře s Vítkovicemi asistent Martin Slánský, jenž na rozdíl od svých kolegů pokračuje.

Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Oceláři TřinecTřinec 17 11 3 1 2 53:33 40
2. HC Kometa BrnoKometa 18 10 0 2 6 50:47 32
3. HC Dynamo PardubicePardubice 18 8 2 2 6 52:42 30
4. HC OlomoucOlomouc 18 9 1 1 7 44:44 30
5. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 18 9 1 0 8 54:45 29
6. HC Škoda PlzeňPlzeň 17 8 1 3 5 36:30 29
7. HC Vítkovice RideraVítkovice 18 7 3 2 6 53:48 29
8. Bílí Tygři LiberecLiberec 18 9 0 2 7 44:43 29
9. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 18 8 1 1 8 44:46 27
10. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 17 6 4 0 7 45:41 26
11. HC Sparta PrahaSparta 18 6 2 1 9 51:50 23
12. Rytíři KladnoKladno 18 5 1 3 8 39:51 20
13. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 18 5 0 1 11 32:45 16
14. HC Verva LitvínovLitvínov 17 2 1 1 13 28:60 9
