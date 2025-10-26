Boleslav je bez trenéra, loučí se Král i jeho asistent. Musíme reagovat, zní z klubu

Připravujeme podrobnosti ...
„Bohužel situace je, jaká je, a my musíme reagovat,“ uvedl na klubovém webu sportovní ředitel Tomáš Vlasák.
O dalších krocích klubu by mělo být jasno v nejbližších dnech. Už v úterý čeká Boleslav utkání na ledě devátých Karlových Varů, v pátek přijde na řadu souboj s Litvínovem.
Právě Severočeši byli až dosud jediným celkem, který v této sezoně odvolal trenéra. Mizerný start neustál Michal Broš, jeho asistenti Petr a Ptáček u týmu prozatím zůstávají.
Boleslav má sice o devět bodů více než poslední tým tabulky, ale spokojená být rozhodně nemůže.
Doma zvládla dva z devíti duelů, za osmnáct kol se zmohla na pouhých třiatřicet branek. Jen v pěti případech se zatím dokázala alespoň třikrát.
„Dnes hráčům nemůžeme absolutně nic vytknout. Bylo tam nasazení, vytvořili jsme si nespočet gólových příležitostí, nastřelili jsme tři nebo čtyři tyčky, bohužel nám nebylo přáno,“ líčil po nedělní prohře s Vítkovicemi asistent Martin Slánský, jenž na rozdíl od svých kolegů pokračuje.