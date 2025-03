Kolik pachuti zůstane z chyby sudích? Král: Křivda obrovská, kluci nespali

Ten postoupil do semifinále hokejové extraligy proti Pardubicím po výhře 3:0 v sedmém zápase. Fanouška čeká náramně vyhrocené střetnutí měst a klubů, mezi nimiž zrovna láska nepanuje.

Jenže už napořád zůstane ve vzduchu otázka: Neukradli rozhodčí Boleslavi postup?

Sérii skandálně ovlivnil chybně uznaný gól Hradce po odpískání v závěru třetího duelu. Rozhození Středočeši utkání ztratili a místo stavu 3:0 na zápasy vedli „jen“ 2:1.

„Já nevím, o jakém gólu mluvíte. Ne, já už se k němu jednou vyjadřoval a bylo z toho takové haló, že už nebudu,“ prohlásil hradecký útočník David Šťastný. Střelec onoho kontroverzního gólu.



Rozhodčí za chybu zaplatili, navíc je komise z letošního play off úplně vyřadila, ale napáchanou škodu už nikdo zvrátit nemohl.

„Samozřejmě není nikde psáno, že kdyby se to nestalo, utkání bychom udrželi. Ale pokud ano, věřím, že vedení 3:0 už bychom nepustili. Jenže to je pryč,“ vykládal Král.

Debatovat se bude nad tím, jestli Boleslav prohrála i čtvrtý a pátý zápas vinou psychické újmy.

„Nejvíc nás to ovlivnilo ve čtvrtém zápase, tam výkon chyběl. Furchýňo (brankář Dominik Furch) říkal, že kluci moc nespali,“ pokračoval Král. „Ale od pátého duelu jsme se srovnali a v hlavách to už neměli. Je to těžké, snažili jsme se nabádat, ať nepřemýšlíme nad věcmi, které neovlivníme.“

Šéfové mladoboleslavského klubu si musejí připadat jako ve zlém deja vu, vždyť před čtyřmi lety taky vyletěli kvůli chybě sudích.

Neodpískaný faul v sedmém duelu semifinále s Třincem, po němž budoucí mistři vstřelili vítězný a postupový gól. Kouč Pavel Patera se v rozčilení sápal po rozhodčím, za což ho vykázali na tribunu.

Dají se ale obě situace srovnávat?

Mohli byste argumentovat, že Boleslav měla tentokrát dost času, aby se z cizího pochybení vzpamatovala.

Vždyť i ředitel extraligy Martin Loukota v pondělí říkal: „Pokud se ještě teď budeme vracet k tomu, co se stalo před čtyřmi dny, nedopadne to dobře.“

Generální manažer Boleslavi Jan Tůma pak vykládal: „V hlavách to máme všichni, nezastírám, že ne, protože se to stalo. Poškodili nás obrovsky a já si vůbec neuměl představit, že k něčemu podobnému na téhle úrovni může dojít.“

S iDNES.cz mluvil proto, že brzy následoval další průšvih. Jeho podřízený – sportovní manažer Martin Ševc – v pátém duelu neudržel zášť vůči sudím a otřesně jim vynadal. „Chcípněte včetně tvojí rodiny,“ řval na ně Ševc.

Doteď veřejnost čeká na jakékoliv vyjádření disciplinární komise a vynesení trestu za nemístná slova. Stejně tak klub jen slíbil, že se tím bude interně zabývat. Omluva ano, ale zásadní vyvození důsledků zatím nikoliv.

Snad nikdo nemohl čekat sérii s tak poutavým příběhem.

Přitom i sportovní linka stála za zmínku.

Hradecký Patrik Miškář v sedmi duelech nasbíral čtyři góly a šest asistencí. Sedmý, klíčový duel rozhodl první brankou.

I na druhé straně se vyšvihl útočník Julius Junttila deseti body (3+7).

Jasně, asi nebudete vzpomínat na obratné kličky, mazané nahrávky a výstavní góly.

Nepadlo jich zrovna málo, týmy bez věhlasných hvězd mile překvapily.

Padlo hned 37 branek, v průměru přes pět na jedno střetnutí. Přesto si budete pamatovat spíš ty divočejší události.

Ale pozor, i některé úsměvnější.

Třeba jak si mladoboleslavský kapitán Adam Jánošík postěžoval do novin, že hradečtí hokejisté až příliš teatrálně oslavují své trefy: „Úplně bez respektu! Jezdí po zádech, hrají na housle. My takové šaškárny neděláme, vysmívají se nám. Přitom by k nám měli mít úctu. K chlapům, kteří dělají stejný sport.“

Pak ještě predikoval: „Ale všechno se jim vrátí. Nezaslouží si vyhrát.“

Snad aby svá slova stvrdil, vyzval v sedmém utkání už v první třetině k bitce domácího Kevina Klímu. Vyhrál? Klíma končil na kolenou, Jánošík zase musel na šití kvůli roztržené levé tváři.

Vyhráli určitě fanoušci, protože od bitky to na ledě začalo jiskřit, povedly se hezké čisté hity, před brankáři bylo čím dál rušněji. Prostě správně emotivní sedmý zápas.

Zvládl ho domácí tým. Původně favorit z druhého místa proti devátému. A teď na třetí Pardubice.