Zazvonila tyčka a Sparta trnula. Snad nikdo nezkolaboval, žertoval Jarůšek

On sám svým přesilovkovým gólem ve druhé části zvyšoval už na 3:1, po Delisleho trefě v oslabení dokonce Sparta zkraje třetího dějství vedla 4:1. Místo pohodlného náskoku však Pražané nechali soupeře dotáhnout a o svůj první triumf v play off za tři roky se museli pořádně strachovat.

Vítkovice dokonce trefily v závěru tyčku, nebylo to na infarkt?

Nevím, jestli někdo nezkolaboval. Ve mně hrklo tak, že to málem trenky nevydržely. (směje se) Zaplaťpánbůh to byla tyčka a pak jsme to už urvali.

Na nervy nemuselo dojít, kdybyste soupeře nenechali téměř smazat ztrátu.

Klasicky tam byl z naší strany výpadek, asi jsme si mysleli, že už to máme vyhrané. To se nesmí stávat.

Před zápasem jste byli prohru od vyřazení, je tohle velká úleva?

Byl to jenom první krok. V pátek musíme udělat další, potom budeme moct mít trošku radost.

Zvedne výhra náladu v kabině?

Tohle už v sezoně bylo několikrát. Vyhráli jsme jeden zápas a další utkání zase nic. Když to zvládneme i v pátek, pak můžeme mít trochu hlavy nahoře.

K vidění byla stejně jako v Ostravě důrazná hra, obzvlášť kolem vítkovického gólmana Bartošáka.

Už ve Vítkovicích jsme do něj chodili, už tam bylo vidět, že to nezvládá. Dostal tentokrát laciný gól. My jsme hráli, co jsme měli. Byli jsme aktivnější, měli jsme víc šancí. Opět jsme ukázali, že pod tlakem umíme hrát.

Je tvrdá hra ještě v mezích fair-play?

Je to play off. Vždycky tam bude něco za hranou, ať už z naší, nebo z jejich strany.

Emocí bylo na obou stranách znovu spousty.

Určitě, několikrát jsem viděl rudě. Vytočily mě různé momenty, několikrát byly zákroky na hraně a zůstaly bez trestu.

Počtvrté v řadě jste vyhráli doma, kde se vám v základní části nedařilo. Vybíráte si to teď?

Moc jsme toho doma nevyhráli, to je pravda, teď se to snad mění. Dneska jsme prostě museli. V pátek musí být znovu pozitivní nálada.