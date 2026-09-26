„Celý realizační tým je lidský a v pohodě. Dokážou i přitvrdit, to mi vyhovuje. Když je potřeba, pan Augusta se nebojí zvýšit hlas, což je důležité,“ oceňuje Řepík na bývalém kouči juniorské reprezentace, s níž získal tři světové medaile. „Za celou kabinu nemůže nikdo říct žádné špatné slovo.“
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Sparta si v rozjezdu do sezony na rukopis nového trenéra přivyká. „Je to trošičku jiný styl, než jsme byli zvyklí. Nějaké menší detaily se změnily,“ srovnává Řepík. „Zvykáme si, pracujeme na tom. Chyby se ještě objevují, pilujeme to. Je teprve začátek sezony, chceme se zlepšovat.“
Po posledním selhání s Mladou Boleslaví 3:5 prý trenéři nepřitvrdili, zatřásli ovšem sestavou. Řepík naskočil ve druhé útočné řadě se Shorem a Blümelem.
„Se Shorem jsme dohrávali konec posledního zápasu, já s ním nastupoval i celou minulou sezonu. Je zkušený, vyhovíme si, hodně se bavíme, když je potřeba něco změnit nebo jak chceme hrát,“ chválil rodák z Vlašimi kanadského parťáka. „Přišel k nám Blümel, odehráli jsme slušný zápas, dobře jsme forčekovali a získávali puky.“
Rošád bylo víc, nedostalo se třeba Hrabíka, vypadl zraněný Dzierkals. Ze dvou třetin nová čtvrtá formace Pospíšil, Najman, Daníček zaujala asistenta trenéra Tomáše Netíka.
„Od čtvrté lajny potřebujeme agresivitu a energii, dnes to tam přinesli. Vytvořili si i šance, na ně jich moc nebylo. Předávali plno střídání v útočném pásmu první řadě, to od nich potřebujeme,“ vyzdvihl Netík muže na černou práci. „Změny v sestavě byly reakcí na minulý zápas. Dali jsme šanci našim odchovancům, kdo si o to řekne, bude hrát. Chceme hladové kluky, co budou kousat.“
Řepík je stálicí, v Litvínově kousal a dokonce sahal po hattricku. Svoje dva góly dal z předbrankového prostoru, další dvě příležitosti nevyužil.
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„Hattrick by byl hezký, ale není prioritou. Když je šance, snažím se vystřelit,“ líčil bývalý hráč NHL, který na litvínovském ledě oslavil milník v extralize. „400 bodů? Nevěděl jsem o tom. Je to hezké, zároveň to znamená, že jsem trošku starej. Tedy starší,“ mrkl.
Líbilo se mu, jak jeho tým v Litvínově před téměř vyprodaným Hlinkovým stadionem zareagoval na dvě porážky v řadě. „Hráli jsme daleko líp než minule, taky jsme do utkání líp vstoupili. Proti Mladé Boleslavi jsme hráli hodně po obvodu kluziště, teď jsme se chtěli tlačit do brány, to se nám povedlo. Škoda, že jsme nepomohli brankáři Kovářovi k nule. Budeme se mu to snažit vynahradit příště.“
Šancí bude v příštím týdnu přehršel. Sparta hraje v pondělí doma s Karlovými Vary, v úterý v Hradci Králové, ve čtvrtek doma s Českými Budějovicemi a perný týden završí nedělním šlágrem v Pardubicích.
Jedna lajna nestačí. Chceme sílu rozložit do čtyř, přeje si Litvínov
Po loňské barážové sezoně zažívá hokejový Litvínov výrazně lepší vstup do extraligy, top soupeřům jako Pardubice a Sparta ale zatím čelit nedokáže. Favoritům konkuruje jen elitní formace Vervy s Ondřejem Kašem a Davidem Kämpfem. „Sílu chceme rozložit do čtyř lajn, ale momentálně se nám to daří jen do dvou. Od třetí a čtvrté pětky potřebujeme, aby vytvářely prostor pro první dvě formace,“ vyzýval po domácí porážce se Spartou 1:4 litvínovský asistent Ivan Švarný.
Jediný páteční gól Vervy zařídilo hvězdné duo Kaše – Kämpf až za stavu 0:4, první formace Spartě jako jediná výrazněji zatápěla. „Jsou to kluci, co si to umí sakra dobře dát. Chemie mezi nimi je, na to je tu máme,“ vyzdvihl obránce Adam Polášek duo s dohromady 834 starty v NHL.
Lajně 3K chybí třetí do party, hned od druhého kola pauzíruje útočník David Kaše. A už druhý zápas absentuje i kapitán Matúš Sukeľ. „Nemáme široký kádr, a když dva lídři vypadnou, je to citelné,“ viděl Švarný.
Litvínov dokázal držet nadějný stav jen po první třetině, kdy po Řepíkově trefě ztrácel 0:1, ale další dva zásahy Krejčíka a znovu Řepíka ho zlomily. „Chtěli jsme do utkání vstoupit s něčím jiným, nakonec jsme první třetinu jakž takž udrželi, ve druhé jsme měli šance, ale bohužel jsme je neproměnili. Z naší strany to nebylo úplně to, na co jsme nastavení, a co umíme,“ štvalo Poláška. „Náš styl je hodně o fyzičce, hodně o dohrávání, nohách, rychlosti. Kdybychom ho razili i proti Spartě, vypadalo by to jinak. Bohužel jsme dostali takové levnější góly.“
Sparta navíc potřebovala zabrat po dvou porážkách v řadě. „My do každého zápasu jdeme s tím, co chceme my, soustředíme se jen na sebe. Chtěli jsme od začátku udávat tempo, ale nepodařilo se to.“ Jako v předešlé domácí bitvě s mistrovskými Pardubicemi (1:3). „Bylo to podobné. Taky jsme neproměnili šance ani přesilovky. To se vám proti takovým týmům vymstí,“ uvědomuje si pětatřicetiletý zadák.
Naštěstí Verva ovládla zápasy s Kometou (2:1) a ve Vítkovicích (3:2) a šest bodů je po čtyřech kolech extraligy dobrý základ. Další může přidat v neděli v Českých Budějovicích.