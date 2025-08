Jak se vám zamlouvají první tréninkové jednotky s Olomoucí?

V prvé řadě jsem rád, že tu jsem. Město je opravdu krásné, líbí se mně i mojí rodině. Mám tedy zatím pěkné zážitky a těším se, jak se s kabinou ještě více sžijeme. Jsem ale nyní plný pozitivní energie.

Co bylo motivací pro přestup ze slovenské ligy do Česka? Je tuzemská extraliga výrazným krokem nahoru?

Stoprocentně. Přesně tak jsem si plánoval rok na Slovensku. Že když se to povede, tak to bude katapult do české extraligy. Je to jedna z nejlepších evropských lig, takže je to pro mě výzva, na kterou se obrovsky těším.

Lotyšských hokejistů jezdí po českých kluzištích čím dál víc a mívají skvělou pověst. Měl jste od kolegů z národního týmu tipy?

Je pravda, že Česko je hodně oblíbené a že jsem hned slyšel, jak nás tu mají rádi. Samozřejmě jsem o tom mluvil se svými kamarády a prakticky všichni přišli s pozitivními zážitky a doporučením, že se mi tu bude líbit.

Přicházíte do Olomouce, do haly, co platí za nejstudenější v Česku a možná i v Evropě. Jak to snášíte?

No něco jsem slyšel a je pravda, že tady je dost chladno i v létě. Někomu by to možná mohlo vadit, ale já zastávám názor, že chladnější prostředí je lepší než arény, v nichž je příliš teplo. Ono vás to hezky nutí pořádně rozkmitat nohy a jezdit.

Prošel jste za posledních pět sezon šest různých klubů v několika státech, hrál jste ve Švédsku, v Rakousku, na Slovensku… Jste tak přizpůsobivý?

Bylo to těžké, protože jsem skutečně nikde nevydržel dlouho. Na druhou stranu vás to donutí se přizpůsobovat. Nechcete to, ale ono to patří k hokejové cestě, když se toužíte posunout do prestižnější soutěže. Pro rodinu je to složité, ale snad se zrovna tady na nějakou chvíli usadíme, stěhování už bylo dost.

Minulou sezonu jste dal 31 branek, to byl pro útočníka skvělý rok. Jak náročné bude takovou vizitku zopakovat v těžší lize?

Vždy to byla moje hra. Dostat puk a pálit. Minulou sezonu mi to tam padalo a mně tak rostlo sebevědomí. S tím vám přibývá i herní čas na ledě a vše fungovalo. Snad se mi to podaří přenést, ještě v létě vypilovat další detaily hry, ale přesně takhle se chci prezentovat i tady – jako střelec.

Sám se tak jako hokejista popisujete?

Asi ano, byť bych byl rád, aby si fanoušci řekli, že jsem hráč schopný zastat vícero rolí. Hraji doufám celoplošný hokej, v národním týmu jsem chodil i na oslabení. Ale určitě je pravda, že rád vystřelím, pokud je pro ránu prostor. Střílím z každé příležitosti, nicméně pořád bych se držel toho, čemu v Americe říkají hráč na 200 stop, tedy komplexní hokejista do útoku i obrany.

Zformoval se tedy váš hokej napříč všemi státy do role nekompromisního zakončovatele, jenž by měl obsadit pozici v prvních dvou formacích a platit za snajpra?

Jak jsem stárnul a získával zkušenosti, tak ke mně tahle role trochu přišla a opravdu hodně je to spojené se sebevědomím. Klub to ovšem ode mě očekával a snad se ukázalo, že tuhle roli a tlak na ni dobře zvládám.

Olomouc v posledních letech zoufale hledala střelce, který by byl schopný za sezonu výrazněji překonat desetigólovou hranici. Fanoušci i klub na vás asi budou hodně spoléhat, když vidí ta čísla. Jste na to připravený?

Počítám s tím. Já odvedu to nejlepší, co budu schopen, a lidé v ochozech, novináři a klub budou soudci, jestli očekávání plním.

Ptal jste se na tato očekávání přímo kouče?

Řekl prakticky to stejné, co jsme teď probrali – že potřebuje palebnou sílu, zlepšit produktivitu.

Kde se vám zatím nejvíce líbilo?

Byly to hodně odlišné destinace, velice rozdílné styly hokeje i životní podmínky. Ale vyrostl jsem jako hokejista a snad též jako člověk. Kde to bylo nejlepší? Nejlepší je vždycky to další, co přijde.

Těžíte ze jména lotyšského hokeje, které v poslední letech hodně roste na zvučnosti?

První borci, co sem přišli, jako byli třeba bratři Bukartsové, ukázali velmi dobrý hokej, ale také osobnosti. Češi si vyzkoušeli, že jim mohou věřit, že zapadnou do party a jsou pro týmy obohacením. Prošlapali nám tedy cestu, kterou máme nyní snazší.

Na mezinárodní scéně už se Lotyšsko etablovalo mezi stabilní členy elitní skupiny mistrovství světa. Čtyři Lotyši hrají NHL, chytají tam dva brankáři a budete pochopitelně díky tomu na olympijských hrách. Je to velká motivace?

Je to velká věc. Obrovsky se těším, jestli se dostanu do nominace, protože to bude ta největší a nejlepší hokejová scéna světa.

Přináší angažmá v české lize lepší pozici právě směrem k nominaci?

To je jasné. Česká extraliga v evropském měřítku něco znamená a připraví vás mnohem lépe i na mezinárodní klání.

Jak reagujete na unikátní českou kabinu? Neboť náturou asi umí být specifická.

Českých hokejistů jsem potkal jen pár. I když jsem byl na Slovensku, slyšel jsem, že to nejde úplně porovnávat. Ale jsem tu, abych to zjistil. Kluci jsou skvělí, pomáhají nám, angličtina není problém. Bude to dobré.

Máte pro sebe stanovenou nějakou hranici úspěchu, až budete hodnotit po roce své olomoucké angažmá?

Nechci si dávat pevná čísla, kolik mám dát gólů, nebo něco podobného. Nemám to rád. Chci prostě skočit na led, udělat to nejlepší. A s týmem urvat místo v play off. To je asi takový dobrý cíl pro každý celek.