Lotyšská trefa. Krastenbergs nominaci na OH oslavil gólem. „Roste mi sebevědomí“

Václav Havlíček
  11:33
Z plechárny na olympiádu. Lotyšský útočník hokejové Olomouce Renars Krastenbergs se v úterý dozvěděl, že bude svoji zemi reprezentovat na letošních zimních olympijských hrách. A pokud měl důvodů k oslavě málo, mohl se večer radovat z extraligového vítězství kohoutů nad Kometou 3:2. Brňanům nebylo nic platné, že před večerním mačem v Olomouci vyměnili trenéra, prohráli pošesté v řadě.
A to také kvůli Krastenbergsovi, který po krásné individuální akci a ještě lepší střele vsítil druhý gól utkání a na ten rozhodující přihrál. Před první brankou zase dotěrným napadáním přinutil soupeře chybovat, čehož využil Orsava, který se do sestavy Olomouce vrátil po zranění.

Tenhle přestup se povedl. Generální manažer Mory Erik Fürst opět prokázal, že má na hráče čich.

„Víme, proč jsme ho přiváděli. Víme, že je to střelec. Dobře zapadl do našeho systému, na druhou stranu, je to hráč, od kterého očekáváme góly. Ale důležité pro nás je, že poctivě pracuje,“ ocenil trenér Olomouce Róbert Petrovický.

Olomoucká posila z Lotyšska: Dostat puk a pálit byla vždy moje hra

Jeho svěřenci v úterý porazili Brno poprvé v sezoně. Po prosincovém skalpu Pardubic už tak mají na pažbě zářezy obou finalistů uplynulé sezony.

Krastenbergs, jenž do Olomouce přišel v létě ze slovenských Michalovců, se dvěma kanadskými body dostal na milník dvaceti bodů (8+12). V klubové tabulce produktivity se tak posunul na druhé místo. První je s bilancí 22 bodů Fridrich. Překoná jej příští zápas?

„Uvidím,“ usmál se. „Jsem rád, že se mi tu daří, prostě jen hraji svoji hru. Když dáte nějaké góly a týmu se daří, naroste vám v útoku sebevědomí,“ povídal Krastenbergs.

Svoji herní pohodu demonstroval i proti Brnu, když se zpoza brány Aleše Stezky pokusil o trik Michigan. „Jó, když mám možnost, vyzkouším to,“ culil se. „Je super, že se dostává do šancí, protože je zvládá proměňovat. Ale je za tím práce celého týmu, nám je jedno, kdo góly dává,“ řekl Petrovický.

Olympiáda? Největší turnaj mojí kariéry

„Vždy to byla moje hra. Dostat puk a pálit,“ svěřoval se v letním rozhovoru 27letý Lotyš, který se za pár týdnů pod pěti kruhy představí podruhé.

V roce 2022 v Pekingu stihl za čtyři olympijské zápasy bilanci 1+4. Jenže tehdy se olympijský turnaj hrál bez hráčů ze zámořské NHL.

Lotyšský hokejista Renars Krastenbergs slaví gól do sítě Norů.

„Je to velká pocta, že můžu reprezentovat svoji zemi na takové akci. Nemůžu se dočkat, bude to největší turnaj mojí kariéry, bude tam totiž spoustu hráčů z NHL. I proto jsem šel do Olomouce. Chtěl jsem se dostat víc na oči, postavit sám sebe do pozice, odkud mě mohou trenéři nominovat. Česká liga je kvalitnější než slovenská, chvíli mi trvalo, než jsem si na to zvykl, ale teď už je to dobré,“ líčil Krastenbergs.

Mora i díky jeho zásluze vyhrála teprve podruhé z posledních pěti zápasů, Brno padlo pošesté v řadě. „Na předzápasovém tréninku jsme si říkali, že rozhodnou speciální týmy v oslabení nebo přesilovkách. To se stalo,“ viděl Krastenbergs. Olomouc dala rozhodující gól z dvojnásobné přesilovky po hloupém vyloučení Tomáše Zohorny. Po přihrávce Krastenbergse se prosadil Cosgrove.

Horáček? Není to hodnej polda, má jasno Zohorna. Nový kouč Brna vyhlíží změny

Vyloučení Zohorny bylo z kategorie hloupých, už po odpískání prudce zabrzdil před gólmanem domácích Cichoněm a za ledovou sprchu vyfasoval dvě trestné minuty. Olomouc šla do dvojnásobné přesilovky, krátce předtím totiž Brňané dostali trest za nezdařilou trenérskou výzvu.

„Schválně jsem si dával pozor, abych ho neohodil sněhem, jsem zvyklý brzdit takhle daleko. To je vše, co k tomu můžu říct,“ komentoval Zohorna. „Popravdě jsem to moc neviděl, nevím, jak agresivní brzda to byla nebo, jak blízko to bylo. Nechám si prostor na hodnocení, ale od toho máme rozhodčí na ledě, aby to správně posoudili,“ řekl nový trenér Brna Horáček.

Pardubickou výhru na Spartě zařídil Kelemen. Slaví i Litvínov, Plzeň a Olomouc

U skalpu nad rivalem chyběl gólman Matěj Machovský, jeden z nejlepších hráčů Olomouce v aktuální sezoně vynechal už čtvrtý zápas v řadě. „Jeho návrat se blíží, měl drobnější zranění. Nechci předbíhat, ale už by se měl zapojit do plného tréninku,“ konstatoval Petrovický. Jeho družinu už v pátek (18.00) čekají v dalším domácím zápase Oceláři.

A Hanáci budou chtít zlepšit hlavně úvody jednotlivých třetin. „Museli jsme v kabině zvýšit hlas, začátek jsme neměli dobrý, vlastními chybami jsme se dostávali pod tlak,“ vypozoroval Petrovický.

Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Dynamo PardubicePardubice 38 22 2 5 9 120:85 75
2. HC Škoda PlzeňPlzeň 38 18 3 6 11 107:75 66
3. HC Oceláři TřinecTřinec 38 17 6 1 14 112:93 64
4. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 37 19 2 2 14 91:90 63
5. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 37 17 5 1 14 99:87 62
6. HC Sparta PrahaSparta 37 16 4 2 15 114:96 58
7. Bílí Tygři LiberecLiberec 37 17 1 5 14 94:89 58
8. HC Vítkovice RideraVítkovice 41 16 4 2 19 109:118 58
9. HC OlomoucOlomouc 40 16 3 2 19 93:115 56
10. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 38 14 5 3 16 100:103 55
11. HC Kometa BrnoKometa 38 15 2 5 16 100:105 54
12. Rytíři KladnoKladno 39 11 4 5 19 91:113 46
13. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 37 12 3 3 19 75:100 45
14. HC Verva LitvínovLitvínov 39 11 2 4 22 85:121 41
