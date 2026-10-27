Reichelův stesk: Milion šancí a žádný gól. Prvnímu útoku musí ostatní pomoct

Oproti barážové sezoně chemici v extralize procitli, ale ještě to není ideál, který by si perfekcionista Reichel přál. Devítibodový odstup na poslední Olomouc dává klid, slabší produktivita ho ale rozbíjí.
„Někdy jsme si výhru nezasloužili, protože jsme byli nedisciplinovaní, někdy jsme měli milion šancí a nedali gól, někdy se stanou věci, které se v hokeji dějí,“ shrnul trenér Litvínova první čtvrtinu extraligy a jeden zápas. „Musíme tomu jít naproti, pracovat dál a uvidíme, co přinese budoucnost.“
|
Šlégr se toho nebojí: Budujeme tým na boj o titul. Co přestavba Hlinkova stadionu?
Minulost přinesla šest výher ze 14 zápasů a solidních 18 bodů. Jen střelecká čísla nejsou ozdobou: 31 gólů, po nejhorší Olomouci sdílené druhé místo odzadu, 403 ran znamená desátou příčku, střelecká úspěšnost 7,70 procenta je druhá nejslabší v elitní soutěži.
„Vím, že jsme mohli mít víc bodů. Ale naše mužstvo pracuje – a pracuje celých 60 minut,“ nevidí Reichel všechno černě. „Snažíme se, abychom zápasů vyhráli víc, někdy proti nám stojí velmi silné týmy. Někdy hrajete dobře a zápas stejně nezvládnete. Musíme se vypořádat s tím, když věci nejdou v náš prospěch. Věřím, že mužstvo má na víc.“
Za útokem 3K, tedy bratří Kašových a Davida Kämpfa, je zatím gólově poloprázdno. Dali 12 gólů, postarali se o téměř 40 procent branek, a to David Kaše odehrál jen půlku zápasů kvůli zranění. Trefil se dvakrát, jeho starší sourozenec čtyřikrát, navrátilec z NHL Kämpf šestkrát.
„Hodně nám pomáhají, ale my potřebujeme i od ostatních, aby produktivita byla větší. Není to o jedné lajně, máme čtyři a je nutné, aby druhý a třetí útok podpořily ten první. Pak budou zápasy i pro ně lehčí,“ apeloval Reichel po nedělní domácí porážce 1:4 s Kometou.
Jak ostatní probudit?
„Musí víc pracovat, musí se víc cpát do brány, musí být v předbrankovém prostoru, kde padají góly nejvíc,“ nařídil Reichel, sám jeden z nejlepších střelců české hokejové historie. „Pokud tam nebudeme chtít jít nebo odtamtud vypadneme, góly dávat nebudeme. A o nich je dnešní hokej, ne o tom, jestli máte tlak, nebo ne.“
Jak uspěje Litvínov v úterní zkoušce mistrovským ohněm na ledě Pardubic?
V koncovce jsme slaboučcí, vidí Kaše
Naskočil do úvodního zápasu extraligy, dalších sedm pak hokejový útočník David Kaše protrpěl na marodce. Teď je zpátky a úderná litvínovská lajna 3K s jeho bratrem Ondřejem a Davidem Kämpfem kompletní, přesto střelecké soužení Vervy zatím neskončilo. „V koncovce jsme slaboučcí,“ kývl David Kaše po nedělní porážce 1:4 s Kometou Brno.
V domácí bitvě týmů z hrany elitní extraligové desítky byl jediným litvínovským střelcem. „Každému zvedne sebevědomí, když dá gól, ale dneska nám to bylo k ničemu,“ štvalo devětadvacetiletého forvarda.
V sedmém zápase letošní sezony se trefil podruhé, k tomu přidal dvě asistence. Rád by pomohl ještě víc. „Měl jsem bohužel výpadek kvůli zranění a návrat je pro každého těžký. Ale myslím, že se budeme zvedat. Brácha i David Kämpf jsou excelentní hokejisti, já se jim budu snažit pomoct,“ slibuje nejmladší z hvězdné trojice. Celkově dal Litvínov zatím 31 gólů, stejně je na tom Plzeň a hůř jen poslední Olomouc. „Máme s tím problémy delší dobu. Šance jsou, ale na to se nehraje. Potřebujeme větší tlak do brány, důraz a možná nebýt tak zbrklí v koncovce,“ nabádá Kaše.
Elitní formace obstarala zatím 12 litvínovských zásahů, Kämpf se trefil šestkrát, Ondřej Kaše čtyřikrát. „Bohužel nedáváme tolik gólů, jak bychom asi měli. Trochu se nám teď nedaří přesilovky, potřebovali bychom nějaký špinavý gól, který by nás nakopl.“
Navzdory potížím s efektivitou se Litvínov drží solidně, daleko od posledního místa, na kterém strávil většinu minulé sezony. I díky podpoře fanoušků, naposledy jich dorazilo na Hlinkův stadion 4 681 a vytvořili bouřlivou kulisu. „Fanoušci nás ženou, budeme se dál snažit pro ně vyhrávat,“ slibuje Kaše.