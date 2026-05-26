Reichel mě nastartuje, věří „uspaný“ střelec Koblasa. Litvínov měl jako prioritu

„Věřím, že mě nastartuje Robert Reichel a jeho rady,“ jmenuje bývalého výtečného centra, který se po chystaném převodu Vervy od majitele Orlenu k rukám legend má stát trenérem. „Známe se už dva roky z doby, kdy tady byl předtím. Víme, co od sebe čekat, a doufám, že na naši spolupráci navážeme.“
Pod Reichelem a Karlem Mlejnkem prožil Koblasa svoji nejplodnější éru v extralize, za dvě sezony nasázel 46 gólů. V uplynulém ročníku však skóroval jen sedmkrát plus jednou v baráži s Jihlavou.
„Ani jsem si poslední sezonu neanalyzoval, spíš jsem na ni chtěl rychle zapomenout. Všichni víme, jakou jsem ji měl. Poučení z toho mám a tu další chci začít na úplně jiném levelu,“ hodlá dvaatřicetiletý rodák ze Soběslavi oprášit svoji pověst obávaného snipera.
Ani se nevymlouvá na to, že se k němu a kapitánovi Matúši Sukeľovi nenašel parťák jako předtím švédský útočník Filip Sandberg.
„Mně to taky nešlo, a když k nám někoho dali, ani já jsem mu úplně nepomohl,“ přiznává. „Sezona nebyla dobrá celkově, to všichni vědí. Začalo to nejistotou kolem klubu, pak našimi výkony na ledě. Naštěstí jsme to v baráži uhráli.“
Litvínov prožil turbulentní rok, rozbuškou byl loni v červnu oznámený odchod Orlenu Unipetrol jako většinového vlastníka.
„Nepůsobilo to na nás dobře, ale my hráči s tím nic neuděláme. Když to řeknu blbě, nezbývalo nám nic jiného než čekat, jak to dopadne,“ vrací se Koblasa do minulosti. „Chtěli jsme informace, co a jak bude, ale zasahovat jsme do toho nemohli, natož to ovlivňovat.“
Logicky pak útočník řešil dilema, jestli zariskovat a prodloužit kontrakt v Litvínově, nebo se vydat nějakou jistější cestou. „Nebylo to jednoduché, to řeknu na rovinu. Ale po nějakých informacích jsem věřil, že to tady dopadne.“
Chtěl zůstat i proto, že se na severu Čech usadil a má tu menší farmu se zvířaty. „I to byl jeden z důvodů, ne hlavní, hokej je pořád na prvním místě,“ zdůrazňuje. Nabídky měl i odjinud, mluvilo se třeba o Karlových Varech. „Nechci být konkrétní, samozřejmě něco bylo. Ale Litvínov byl prioritou a do poslední chvíle jsem čekal, jak to bude tady.“
A tak podepsal Vervě. „Snadné rozhodování to nebylo. Zjišťoval jsem si informace, četl jsem tisk, něco se k nám dostalo skrz trenéry, něco od vedení,“ líčí. „Risk? Jak se to vezme, někdo mi říkal to, někdo zase něco jiného. Snadné rozhodování to nebylo. Ale zhruba jsem věděl, na čem tady jsme.“
Po nepovedené sezoně navíc neměl Koblasa zrovna ideální vyjednávací pozici. „Jsem rád, že i po takovém ročníku jsme se byli schopní domluvit dál,“ těší forvarda, jenž už nakoukl i do reprezentace. Za áčko odehrál v sezoně 2024/25 dva zápasy. V Litvínově mu věří, i když se letos trápil. „Byl jsem rád, že jsme se nakonec dohodli, za to jsem vděčný vedení. A teď se budu snažit nezklamat,“ slibuje.
Tradiční hokejová bašta mu přirostla k srdci, i proto mu hodně záleželo na úspěchu Vervy v baráži o extraligu s Jihlavou. „Chtěl jsem tady zůstat, o to víc byla ta baráž pro mě důležitá. Člověk ví, o co hraje,“ říká útočník, který v pěti bitvách s Duklou vstřelil jeden gól a přidal dvě asistence.
Teď už se soustředí hlavně na příští sezonu, tu minulou háže za hlavu. „Jak jsme měli volno, tak z nás ty negativní emoce už trochu vyprchaly. Snažíme se mít hlavy v trošku jiném rozpoložení. A jsme nastavení tak, že už nechceme zažít to, co loni, přeje si Koblasa.