Tipsport extraliga 2025/26

Reichel mě nastartuje, věří „uspaný“ střelec Koblasa. Litvínov měl jako prioritu

Petr Bílek
Ondřej Bičiště
  10:51
Rána jako z děla, puk v síti, odchod na párek! Petr Koblasa býval mašinou na góly, jenže v poslední, nejisté sezoně Litvínova se zadrhl. Přesto o něj extraligový tým stál a útočník možná i zariskoval: upsal se mu v době, kdy osud hokejové bašty visel na vlásku.
Litvínov, 15.11. 2024, Verva Litvínov - Olomouc, utkání hokejové extraligy. Petr Koblasa slaví gól s fanoušky. | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

„Věřím, že mě nastartuje Robert Reichel a jeho rady,“ jmenuje bývalého výtečného centra, který se po chystaném převodu Vervy od majitele Orlenu k rukám legend má stát trenérem. „Známe se už dva roky z doby, kdy tady byl předtím. Víme, co od sebe čekat, a doufám, že na naši spolupráci navážeme.“

Pod Reichelem a Karlem Mlejnkem prožil Koblasa svoji nejplodnější éru v extralize, za dvě sezony nasázel 46 gólů. V uplynulém ročníku však skóroval jen sedmkrát plus jednou v baráži s Jihlavou.

„Ani jsem si poslední sezonu neanalyzoval, spíš jsem na ni chtěl rychle zapomenout. Všichni víme, jakou jsem ji měl. Poučení z toho mám a tu další chci začít na úplně jiném levelu,“ hodlá dvaatřicetiletý rodák ze Soběslavi oprášit svoji pověst obávaného snipera.

Ani se nevymlouvá na to, že se k němu a kapitánovi Matúši Sukeľovi nenašel parťák jako předtím švédský útočník Filip Sandberg.

„Mně to taky nešlo, a když k nám někoho dali, ani já jsem mu úplně nepomohl,“ přiznává. „Sezona nebyla dobrá celkově, to všichni vědí. Začalo to nejistotou kolem klubu, pak našimi výkony na ledě. Naštěstí jsme to v baráži uhráli.“

Litvínov prožil turbulentní rok, rozbuškou byl loni v červnu oznámený odchod Orlenu Unipetrol jako většinového vlastníka.

„Nepůsobilo to na nás dobře, ale my hráči s tím nic neuděláme. Když to řeknu blbě, nezbývalo nám nic jiného než čekat, jak to dopadne,“ vrací se Koblasa do minulosti. „Chtěli jsme informace, co a jak bude, ale zasahovat jsme do toho nemohli, natož to ovlivňovat.“

Logicky pak útočník řešil dilema, jestli zariskovat a prodloužit kontrakt v Litvínově, nebo se vydat nějakou jistější cestou. „Nebylo to jednoduché, to řeknu na rovinu. Ale po nějakých informacích jsem věřil, že to tady dopadne.“

Chtěl zůstat i proto, že se na severu Čech usadil a má tu menší farmu se zvířaty. „I to byl jeden z důvodů, ne hlavní, hokej je pořád na prvním místě,“ zdůrazňuje. Nabídky měl i odjinud, mluvilo se třeba o Karlových Varech. „Nechci být konkrétní, samozřejmě něco bylo. Ale Litvínov byl prioritou a do poslední chvíle jsem čekal, jak to bude tady.“

A tak podepsal Vervě. „Snadné rozhodování to nebylo. Zjišťoval jsem si informace, četl jsem tisk, něco se k nám dostalo skrz trenéry, něco od vedení,“ líčí. „Risk? Jak se to vezme, někdo mi říkal to, někdo zase něco jiného. Snadné rozhodování to nebylo. Ale zhruba jsem věděl, na čem tady jsme.“

Po nepovedené sezoně navíc neměl Koblasa zrovna ideální vyjednávací pozici. „Jsem rád, že i po takovém ročníku jsme se byli schopní domluvit dál,“ těší forvarda, jenž už nakoukl i do reprezentace. Za áčko odehrál v sezoně 2024/25 dva zápasy. V Litvínově mu věří, i když se letos trápil. „Byl jsem rád, že jsme se nakonec dohodli, za to jsem vděčný vedení. A teď se budu snažit nezklamat,“ slibuje.

Tradiční hokejová bašta mu přirostla k srdci, i proto mu hodně záleželo na úspěchu Vervy v baráži o extraligu s Jihlavou. „Chtěl jsem tady zůstat, o to víc byla ta baráž pro mě důležitá. Člověk ví, o co hraje,“ říká útočník, který v pěti bitvách s Duklou vstřelil jeden gól a přidal dvě asistence.

Teď už se soustředí hlavně na příští sezonu, tu minulou háže za hlavu. „Jak jsme měli volno, tak z nás ty negativní emoce už trochu vyprchaly. Snažíme se mít hlavy v trošku jiném rozpoložení. A jsme nastavení tak, že už nechceme zažít to, co loni, přeje si Koblasa.

MS v hokeji 2026: Program, tabulky skupin, kdy hrají Češi?

Čeští hráči otevírají skóre proti Švédsku.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostí Švýcarsko. Ve městech Curych a Fribourg se hraje od 15. do 31. května. Kompletní program a výsledky, rozpis zápasů české reprezentace, jaký je systém...

Před 30 lety se Češi stali poprvé mistry světa. Jak dnes vypadají hrdinové z Vídně?

Hokejoví mistři světa z roku 1996

V pátek začalo ve Švýcarsku mistrovství světa v hokeji a česká reprezentace znovu vyráží bojovat o medaile. Pokud by národní tým zvítězil, získal by už osmý titul pro samostatnou republiku. Navíc by...

Tabulky MS v hokeji 2026: pořadí skupin A a B

Dánský brankář Mads Sögaard zasahuje před českým útočníkem Lukášem Sedlákem...

Bitvy v základních skupinách hokejového mistrovství světa ve Švýcarsku vrcholí. Jak vypadají tabulky základních skupin A a B?

Česko - Švédsko 4:3. Divoký duel a velká výhra, hokejisté zapomněli na trapas

Češi slaví trefu proti Švédsku.

Čeští hokejisté napravili sobotní nečekaný neúspěch se Slovinskem a v pondělí večer zvítězili po dramatickém průběhu nad Švédskem 4:3. V tabulce skupiny B mistrovství světa mají po třech zápasech...

Česko - Norsko 1:4. Zmar, trápení a pískot, s papírovým outsiderem chyběla lehkost

Martin Rönnild se raduje z třetího gólu Norska proti Česku.

Čeští hokejisté předvedli další rozpačitý výkon na mistrovství světa. Nevýraznou hrou, křečovitostí a střeleckou nemohoucností se v pondělí protrápili k prohře 1:4 s Norskem. U další ztráty bodů byl...

Hledání ideálu, pak zlom proti Kanadě. Na olympiádě bylo pozdě, zlepší se Češi včas?

Čeští hráči stojí zklamaní po porážce s Norskem.

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Facek schytal národní tým na mistrovství světa už několik. Porážka proti Slovinsku, trápení s Itálií, šťastná výhra se Slováky. V pondělí se přidala ještě lekce od Norska. Zkrátka podnětů, po kterých...

26. května 2026  10:33

Česko - Kanada. Hokejisté proti favoritovi, zlepší si místo pro play off?

Hlavní trenér Radim Rulík v debatě s asistentem Jiřím Kalousem v utkání s...

Z jakého místa postoupí čeští hokejisté do čtvrtfinále mistrovství světa? O tom rozhoduje až poslední den skupiny B. Národní tým bojuje ve Fribourgu od 20.20 o druhou pozici, proti němu stojí...

26. května 2026  9:33

Nejhorší představení na turnaji. Čtenáři si nebrali servítky, na dně Hronek a Kovařčík

Závar před Dominikem Pavlátem v utkání proti Norsku.

Nepříjemný zádrhel, kterým si komplikují budoucí cestu mistrovstvím světa. I proto si čeští hokejisté po porážce s Norskem vysloužili od čtenářů iDNES.cz suverénně nejhorší známku v dosavadním...

26. května 2026  8:53

Gólman Dobeš držel Montreal ve hře, v prodloužení ale opět slavila Carolina

Gólman Jakub Dobeš z Montrealu a jeho zákrok při zápase s Carolinou.

Ve velké formě chytající gólman Jakub Dobeš díky 35 zákrokům a bonusu v podobě asistence dlouho držel Montreal ve hře, nakonec se ale v play off NHL podruhé za sebou v prodloužení radovali hokejisté...

26. května 2026  6:57,  aktualizováno  7:32

Štěstí už vyprchalo. Češi bez chemie, dál se hledají. Ve čtvrtfinále může číhat velká síla

Trenér Radim Rulík předává pokyny v utkání proti Norsku.

Od našich zpravodajů ve Švýcarsku Na hokejovou krásu zapomeňte. Cesta k vítězství zatím pokaždé vedla úplně jinudy. Přes sílu. Přes vůli. Přes morál. Přes bojovnost. Zcela logicky se nabízela otázka, kdy to Čechům na mistrovství...

26. května 2026  7:25

Slovinsko - Itálie 5:1. Další rok mezi elitou. Přemožitelé Česka zvládli klíčový zápas

Italský bek Gios schytal do obličeje tvrdou ránu Slovince Kuralta.

Hokejisté Slovinska budou i v příštím roce příslušníky elitní divize světového šampionátu. Rozhodla o tom jejich pondělní výhra 5:1 nad Itálií. Slovinci ve skupině B vyhráli dvakrát, kromě Itálie...

25. května 2026,  aktualizováno  23:10

Britové se rozloučili porážkou, neuhráli ani bod. Německo i USA živí naděje na play off

Britští hokejisté opouští elitní divizi.

Hořký turnaj za sebou mají hokejisté Velké Británie, po roce opět sestupují z elitní kategorie mistrovství světa. Na šampionátu ve Švýcarsku neuhráli ve skupině A ani bod, v pondělí večer podlehli...

25. května 2026,  aktualizováno  22:52

Postupová matematika na MS v hokeji 2026: Čechům hrozí těžší čtvrtfinále

Čeští hokejisté se radují z gólu obránce Marka Alschera (vlevo).

Základní skupiny hokejového mistrovství světa se chýlí ke konci, českému týmu zbývá ve Fribourgu závěrečný zápas s Kanadou. Na koho může 28. května narazit ve čtvrtfinále, které mu zkomplikovala...

25. května 2026  22:35

Česko - Kanada v TV: kde sledovat zápas MS v hokeji 2026 živě

Čeští fanoušci sledují utkání proti Norsku.

Tým plný hvězd a největší favorit na zlato. Kanada je posledním soupeřem českých hokejistů ve skupině B na mistrovství světa ve Švýcarsku. Výběr kouče Rulíka ještě hraje o druhé místo, musel by však...

25. května 2026  22:34

