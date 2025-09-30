Red Bull Litvínov? Firma podpořila Spartu, o jiném hokejovém klubu prý neuvažuje

„V tuto chvíli neplánujeme vstoupit do litvínovského hokeje. Rovněž se nechystáme letos ani v nejbližších letech koupit český hokejový klub,“ uvedla tuzemská filiálka společnosti na dotaz iDNES.cz.
Litvínov po letošní sezoně opustí většinový vlastník Orlen Unipetrol, který do rozpočtu ročně pěchoval v průměru 60 milionů korun. Vyjednávací skupina záchranářů, v níž jsou legendy a zástupci menšinových majitelů, tedy města a mládeže, s Orlenem ještě rokuje o sponzorské podpoře. A zároveň shání nejen generálního partnera, ale i majitele.
|
Marš městem, pak fanoušci „rozsvítili“ stadion a skandovali: Litvínov nezhasne!
Red Bull uzavřel v září spolupráci se Spartou. Stal se Gold partnerem, což je třetí nejvyšší úroveň ve sponzorské hierarchii klubu po partnerovi generálním a šesti hlavních.
„Spojení se značkou, která udává trendy ve světovém sportu, je pro Spartu obrovským uznáním. Jsme hrdí, že právě náš klub se stal prvním tuzemským hokejovým partnerem Red Bullu. Společně chceme fanouškům přinést projekty a aktivity, které jim poskytnou neopakovatelné zážitky a ještě silnější pouto se Spartou,“ uvedl v tiskové zprávě Jakub Dlouhý, člen správní rady Sparty zodpovědný za marketing a obchod.
Pokud by Red Bull změnil názor anebo by jiný projevila jeho centrála, v Litvínově by si mohli gratulovat. Rakouská firma je ve sportu aktivní a štědrá. Vlastní závodní tým formule 1, fotbalové kluby z Lipska, Salzburgu či New Yorku, hokejové oddíly z Mnichova a Salzburgu, navíc podporuje aktivity v extrémních sportech.
Olympijský vítěz Jiří Šlégr, hlavní tvář legend bojujících za záchranu extraligového hokeje pro žluto-černé barvy, konkrétní v otázce případných sponzorských „nápadníků“ nebyl.
„Nic není uzavřeného, stále se jedná. Věřím, že za čtrnáct dní budeme zase chytřejší,“ dal fanouškům naději.
|
OBRAZEM: Nacistům vstup zakázán! Fanda brázdil Evropu a objevoval stadiony
Město prozradilo, že oslovilo 150 potenciálních partnerů a s jedním z nich už vstoupilo do jednání. Jeho jméno ještě neodtajnilo.
Zlatou kapitolou jsou fanoušci chemiků z fanklubu Ropáci on Tour. Založili veřejnou sbírku, na transparentním účtu je už bezmála 1,2 milionu korun. Další statisíce získali za prodej triček s heslem iniciativy Litvínov nezhasne, které si kupují lidé napříč republikou. Stejným mottem vyjadřují solidaritu s tradiční extraligovou baštou také kotle soupeřů, naposledy transparent ukázali vlajkonoši českobudějovického Motoru.