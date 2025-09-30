Tipsport extraliga 2025/26

Red Bull Litvínov? Firma podpořila Spartu, o jiném hokejovém klubu prý neuvažuje

Petr Bílek
  9:18
Dá hokejovému Litvínovu křídla Red Bull? Zatím to tak nevypadá, ačkoli po nejmenším extraligovém městě kolují spekulace, že výrobce energetických nápojů kolem ohroženého klubu krouží. Jeho česká pobočka to odmítla, nově však podporuje pražskou Spartu.
Hokejovou Spartu nově podporuje Red Bull.

Hokejovou Spartu nově podporuje Red Bull. | foto: www.hcsparta.cz

Litvínov, 28. 9. 2025. Verva Litvínov - Motor České Budějovice, hokejová...
Litvínov, 28. 9. 2025. Verva Litvínov - Motor České Budějovice, hokejová...
Litvínov, 28. 9. 2025. Verva Litvínov - Motor České Budějovice, hokejová...
Litvínov, 28. 9. 2025. Verva Litvínov - Motor České Budějovice, hokejová...
22 fotografií

„V tuto chvíli neplánujeme vstoupit do litvínovského hokeje. Rovněž se nechystáme letos ani v nejbližších letech koupit český hokejový klub,“ uvedla tuzemská filiálka společnosti na dotaz iDNES.cz.

Litvínov po letošní sezoně opustí většinový vlastník Orlen Unipetrol, který do rozpočtu ročně pěchoval v průměru 60 milionů korun. Vyjednávací skupina záchranářů, v níž jsou legendy a zástupci menšinových majitelů, tedy města a mládeže, s Orlenem ještě rokuje o sponzorské podpoře. A zároveň shání nejen generálního partnera, ale i majitele.

Marš městem, pak fanoušci „rozsvítili“ stadion a skandovali: Litvínov nezhasne!

Red Bull uzavřel v září spolupráci se Spartou. Stal se Gold partnerem, což je třetí nejvyšší úroveň ve sponzorské hierarchii klubu po partnerovi generálním a šesti hlavních.

Spojení se značkou, která udává trendy ve světovém sportu, je pro Spartu obrovským uznáním. Jsme hrdí, že právě náš klub se stal prvním tuzemským hokejovým partnerem Red Bullu. Společně chceme fanouškům přinést projekty a aktivity, které jim poskytnou neopakovatelné zážitky a ještě silnější pouto se Spartou,“ uvedl v tiskové zprávě Jakub Dlouhý, člen správní rady Sparty zodpovědný za marketing a obchod.

Verva Litvínov - Motor České Budějovice, hokejová extraliga. Kotel hostů podpořil iniciativu litvínovských fanoušků Litvínov nezhasne.

Pokud by Red Bull změnil názor anebo by jiný projevila jeho centrála, v Litvínově by si mohli gratulovat. Rakouská firma je ve sportu aktivní a štědrá. Vlastní závodní tým formule 1, fotbalové kluby z Lipska, Salzburgu či New Yorku, hokejové oddíly z Mnichova a Salzburgu, navíc podporuje aktivity v extrémních sportech.

Olympijský vítěz Jiří Šlégr, hlavní tvář legend bojujících za záchranu extraligového hokeje pro žluto-černé barvy, konkrétní v otázce případných sponzorských „nápadníků“ nebyl.

„Nic není uzavřeného, stále se jedná. Věřím, že za čtrnáct dní budeme zase chytřejší,“ dal fanouškům naději.

OBRAZEM: Nacistům vstup zakázán! Fanda brázdil Evropu a objevoval stadiony

Město prozradilo, že oslovilo 150 potenciálních partnerů a s jedním z nich už vstoupilo do jednání. Jeho jméno ještě neodtajnilo.

Zlatou kapitolou jsou fanoušci chemiků z fanklubu Ropáci on Tour. Založili veřejnou sbírku, na transparentním účtu je už bezmála 1,2 milionu korun. Další statisíce získali za prodej triček s heslem iniciativy Litvínov nezhasne, které si kupují lidé napříč republikou. Stejným mottem vyjadřují solidaritu s tradiční extraligovou baštou také kotle soupeřů, naposledy transparent ukázali vlajkonoši českobudějovického Motoru.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

10. kolo

Kompletní los

11. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Kometa BrnoKometa 9 6 0 1 2 28:25 19
2. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 9 6 0 0 3 35:18 18
3. HC Oceláři TřinecTřinec 8 4 2 0 2 28:20 16
4. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 9 5 0 1 3 24:21 16
5. HC Škoda PlzeňPlzeň 9 4 1 2 2 22:20 16
6. Bílí Tygři LiberecLiberec 9 5 0 0 4 25:24 15
7. HC Sparta PrahaSparta 9 4 1 0 4 27:20 14
8. HC Dynamo PardubicePardubice 9 4 1 0 4 29:23 14
9. HC Vítkovice RideraVítkovice 9 3 2 1 3 24:24 14
10. HC OlomoucOlomouc 8 4 0 1 3 21:24 13
11. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 9 3 0 0 6 17:28 9
12. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 8 2 1 0 5 20:26 8
13. HC Verva LitvínovLitvínov 8 2 0 0 6 14:28 6
14. Rytíři KladnoKladno 9 1 0 2 6 15:28 5
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Motor rozcupoval Kometu 8:0, Hradec už není poslední. Kladno pokračuje v trápení

Hokejová extraliga v pátek pokračovala dalšími šesti zápasy osmého kola. První duel rozehrály České Budějovice, které na svém ledě připravily mistrům z Brna pořádnou ostudu - Motor deklasoval Kometu...

Sparta prohrála v Olomouci, Pardubice zvládly drama v Kladně, Kometa slaví

Hokejová extraliga postupuje v rychlém sledu, úterní sedmé kolo nabídlo dalších šest zápasů. Litvínov zdolal Boleslav 4:2, Vítkovice porazily Liberec také 4:2 a stejným výsledkem přehrála Kometa...

OBRAZEM: Nacistům vstup zakázán! Fanda brázdil Evropu a objevoval stadiony

O prázdninách se ze severního cípu Evropy vydal na kole až k jižnímu. Legendární Nordkapp–Tarifa. Šest tisíc kilometrů v sedle. Dalibor Frýba, fanoušek hokejového Litvínova a učitel, který pochází z...

Šlágr kola ovládly Pardubice, zastřílely si Budějovice i Hradec. Sparta prohrála

V rámci kompletního 9. kola hokejové extraligy ve třech zápasech nestačila k vítězství základní hrací doba. Ve šlágru kola přemohly Pardubice v prodloužení Kometu 2:1, Třinec zvítězil nad Kladnem 3:2...

Pešánovo dilema, forma z mistrovství i gólový zázrak. Co přinesl start extraligy?

Hokejová extraliga má za sebou první dva týdny a šest odehraných kol. Nabídla řadu překvapení, také spoustu otazníků i povedených výkonů. A to jak z individuálního, tak týmového hlediska. Co tedy...

Pastrňák s Gudasem bodovali, do akce šli tři čeští gólmani NHL

V pondělních zápasech se v letošní přípravě na NHL poprvé představil i hvězdný David Pastrňák. V zápase Bostonu s Philadelphií si připsal jednu asistenci, výsledek 2:3 po nájezdech však nakonec více...

30. září 2025  7:24,  aktualizováno  9:18

Red Bull Litvínov? Firma podpořila Spartu, o jiném hokejovém klubu prý neuvažuje

Dá hokejovému Litvínovu křídla Red Bull? Zatím to tak nevypadá, ačkoli po nejmenším extraligovém městě kolují spekulace, že výrobce energetických nápojů kolem ohroženého klubu krouží. Jeho česká...

30. září 2025  9:18

Stadion v rauši, extraligu ale neřeší. Baráž? Anti fair play, zní z Litoměřic

Nevídaný rozjezd hokejových Litoměřic do první ligy. Stadion v úvodních sedmi kolech posbíral sedm výher a bez ztráty bodu vede tabulku. „Nic takového nepamatuju jako hráč ani trenér. Sešlo se...

30. září 2025  8:15

Budíček do Mladé Boleslavi má přinést lotyšský reprezentant Indrašis

Hokejisty Mladé Boleslavi posílí lotyšský reprezentační útočník Miks Indrašis. Čtyřiatřicetiletý bronzový medailista z mistrovství světa v roce 2023 podepsal smlouvu do konce sezony. Extraligový klub...

29. září 2025  16:47

Sparta mění s Kladnem. Chce nakopnout reprezentanta, na měsíc získává pracanta

Hokejová Sparta reaguje na neslavné výsledky na začátku probíhající sezony. Na měsíční hostování posílá do Kladna dosud trápícího se Kryštofa Hrabíka, opačnou cestou směřuje útočník Ondřej Bláha. Ten...

29. září 2025  15:42

Chybí ten a ten? Jen berlička. Nesnáším výmluvy, musíme si poradit, velí Petr

Mohl by skuhrat, že má zraněné lídry. Nebo žádat posily. Ani po mizerném vstupu do hokejové extraligy ale asistent trenéra hokejistů Litvínova Jakub Petr alibi nehledá.

29. září 2025  15:17

Z odloženého do NHL? Mrtka prožívá strmý růst, chválí ho. Buffalo se ale musí poučit

Asi málokdo čekal, že vedení Buffala takto zamotá hlavu. Český obránce Radim Mrtka ale hraje v přípravných zápasech parádně a v zámoří se najednou řeší: Neměl by dostat šanci v áčku i během základní...

29. září 2025  14:35

OBRAZEM: Nacistům vstup zakázán! Fanda brázdil Evropu a objevoval stadiony

O prázdninách se ze severního cípu Evropy vydal na kole až k jižnímu. Legendární Nordkapp–Tarifa. Šest tisíc kilometrů v sedle. Dalibor Frýba, fanoušek hokejového Litvínova a učitel, který pochází z...

29. září 2025  13:41

Předpokladům navzdory. Hrajeme jako tým, chválí manažer Motoru

V přípravě prohra za prohrou. Konec kapitána Milana Gulaše, minimum posil i nabitá konkurence. Hokejisté Českých Budějovic před startem extraligové sezony čelili chmurným prognózám ze všech stran....

29. září 2025  12:43

Nenápadný pracant Čacho se Olomouci vyplácí. Dovedu ještě víc, říká

Nenápadný ale důležitý. Nová akvizice olomouckých hokejistů Viliam Čacho zatím nepatří k nejvytěžovanějším hráčům svého týmu, ale kohoutům se vyplácí dost možná nejvíc ze všech letních příchodů.

29. září 2025  10:26

Bankovní identita usnadňuje život – i maminkám. Jak si ji zařídit?
Bankovní identita usnadňuje život – i maminkám. Jak si ji zařídit?

Bankovní identita je vaším digitálním klíčem k úřadům i k firmám. Už nemusíte vyplňovat formuláře, chodit na pobočky a hlavně stát ve frontách na...

Kousalova oslava 600. zápasu: parádní asistence, dárek možná přijde doma

O moc lepší oslavu svého 600. zápasu v extralize si pardubický útočník Robert Kousal těžko mohl přát. V nedělní repríze jarního finále na ledě brněnské Komety vymyslel v prodloužení akci, kterou...

29. září 2025

Vlach o zranění: Když jsem se dozvěděl, co mi hrozilo, byl jsem naměkko

Ty záběry budí pořád hrůzu. V domácím zápase druhého extraligového kola proti Pardubicím narazil liberecký hokejista Jaroslav Vlach hlavou do mantinelu a dlouho zůstal bezvládně ležet. Ledovou plochu...

29. září 2025  9:33

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.