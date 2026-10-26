Ráno sparťan, večer Rytíř. Jsem rád, loni mě Kladno probralo, hlásí Hrabík

„Na rovinu, ve Spartě jsem si to představoval trochu jinak. Ale člověk si musí tu pozici sám vybojovat a tým tam byl dobrý. Já jsem šťastný, že jsem v Kladně, a budu se snažit klukům pomoct co nejvíc, co bude v mých silách,“ řekl hráč, který už loni ve městě oceli měsíc hostoval.
Ve Spartě neměl velké vytížení, několikrát zůstal mimo sestavu. Sportovně se může pomstít v úterý, kdy na Kladno dorazí právě odvěký rival i s Procházkou, jehož čeká první zápas po výměně.
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„Těším se na to. Budu se to snažit brát jako každý jiný zápas. Samozřejmě bych asi lhal, kdybych tvrdil, že to nebude speciální,“ přiznal sedmadvacetiletý Hrabík na klubovém webu. „Je to zajímavé načasování. Jsem teď na Kladně, chci tady být a jsem tu šťastný. Budu za Kladno bojovat! Doufám, že se na Spartu dobře připravíme a potrápíme ji co nejvíc. Nebude to o mně, ale o týmu.“
V rudém dresu letos naskočil devětkrát a dal jediný gól. Věří, že v mateřském klubu pookřeje stejně jako loni, kdy během 12 startů zapsal dvě branky a dvě asistence.
„Tehdy mě to tady doslova probralo, protože jsem sezonu začal špatně. I to je jeden z důvodů, proč jsem rád, že to dopadlo takhle. Mám na co navazovat. Znám tady půlku kabiny, možná i víc, takže to mi ještě pomůže,“ představuje si další obrození.
O možném odchodu slyšel už v předstihu, ale jen ve formě spekulací. „Říkalo se toho spoustu a samozřejmě se to ke mně dostalo. Člověk se to ale musí snažit nějakým způsobem vytěsnit z hlavy a soustředit se jenom na to, co může ovlivnit,“ nestresoval se.
Ovšem hektická neděle všechno změnila. „Oficiálně jsem se to dozvěděl až v neděli ráno. Připravoval jsem se normálně na program ještě na Spartě a ráno mi bylo řečeno, že k tomu došlo a je to oficiální,“ vykreslil okolnosti výměny. „Rozloučil jsem se, sebral věci a v jednu po obědě už jsem se hlásil v Kladně. Bylo to opravdu rychlé.“
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Hrabík naskočil na levém křídle třetí formace s Hlavou a Přikrylem. „Poprvé to mám úspěšně za sebou, snad to bude takhle pokračovat a výhry se budou nabalovat,“ přál si. „Moc jsem toho ve Spartě neodehrál, takže jsem hodně trénoval a cítím se dobře. Na začátku zápasu byla nerozehranost znát, ale postupně jsem se s tím vypořádal. Obrovsky mi kluci pomohli, za to jim patří velký dík.“