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Tipsport extraliga 2026/27

Dočká se Mrázek další šance v NHL? Rangers přišli o jedničku, mají jen nováčka

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  13:07
Brankář Petr Mrázek se nadechuje po zákrocích v první třetině.

Brankář Petr Mrázek se nadechuje po zákrocích v první třetině. | foto: AP

Brankář Petr Mrázek před začátkem utkání.
Petr Mrázek v bráně Anaheim Ducks, skóruje Ty Dellandrea ze San Jose Sharks.
Petr Mrázek v bráně Anaheim Ducks
Petr Mrázek v bráně Anaheim Ducks
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Aktuálně nemá angažmá, od začátku ledna nestál v brance, dokonce podstoupil operaci. A přesto se jeho jméno najednou začalo objevovat v nejrůznějších spekulacích. Vrátí se gólman Petr Mrázek do NHL? Hokejisté New York Rangers totiž řeší zapeklitý svízel.

Klub z Manhattanu přišel o svého nejlepšího hráče. Alespoň tak o něm mluví společníci z kabiny.

Ruský gólman Igor Šesťorkin odstoupil z pátečního duelu s Philadelphií, poranil si pravou nohu. O víkendu se pak potvrdil zlý scénář, který odrazil jakýkoliv sebemenší závan naděje, že by v dohledné době mohl naskočit zpátky do brankoviště.

Rangers ho sice neumístili na listinu zraněných rovnou na celou sezonu, ale minimálně její naprosto majoritní část prosedí na marodce.

„Je to samozřejmě strašná zpráva. Pro náš tým znamená opravdu hodně. Stále se s tím ještě vyrovnáváme a je nám ho zkrátka moc líto,“ posteskl si obránce Adam Fox.

Ruský brankář Igor Šesťorkin se nemůže postavit na pravou nohu, spoluhráči mu pomáhají z ledu.

„Myslíme na něj, je to náš kamarád. Obecně je to těžká situace – pro nás, ale hlavně pro něj,“ doplnil švédský útočník Mika Zibanejad.

Rangers navíc přišli na několik týdnů i o dvojku Joonase Korpisala, ve stejný moment se na farmě zranil ještě další brankář Spencer Martin.

Vskutku unikátní případ tak musí vyřešit mladý Dylan Garand, jenž stojí před životní šancí.

„Nikdo nechce, aby se někdo zranil, obzvlášť když jde o vašeho nejlepšího hráče. Pro kluky i pro mě hodně znamená, takže je to na prd. Zároveň jsem rád za tuhle příležitost, dám do toho všechno,“ říkal.

Po zranění Šesťorkina zatím odchytal dvě střetnutí. Jednou zvítězil, celkově si vedl více než solidně. Jenže Rangers s ním původně počítali jen na farmu, aby se vyhrál, a proto přivedli pojistku Korpisala.

Až se Fin uzdraví, což by mohlo nastat zhruba za čtyři týdny, stala by se z Garanda nejspíše dvojka. A klub z New Yorku už v létě hlásil, že je pro něj zásadní, aby Garand odchytal co nejvíce zápasů.

Ruský brankář Igor Šesťorkin odstupuje ze zápasu kvůli zranění.

Proto by se nabízelo jeho opětovné poslání na farmu. Garand si samozřejmě může v následujícím období říct o místo jedničky, ale Rangers se podle zpráv ze zámoří zamýšlí i nad možností přivést do brankoviště dalšího muže.

I kvůli tomu, že po nepovedených sezonách chtějí zpátky do play off, čemuž nasvědčuje i slušný vstup do sezony v podobě pěti vítězství ze sedmi zápasů.

Jednou z variant může být výměna, druhá (levnější) pak podpis volného hráče z trhu.

„Gustavsson? Blackwood? Vrátí se Jonathan Quick? Bylo mi řečeno, že Mrázek je připravený zase hrát,“ zamýšlel se třeba Kevin Weekes, bývalý brankář a v současnosti hokejový expert NHL Network.

Další smůla pro Chytila, při tréninku ho do tváře trefil puk. Mrázkovi skončila sezona

Právě Mrázkovo jméno figuruje ve spekulacích velmi vysoko. A to i přesto, že naposledy chytal za Anaheim 10. ledna a v únoru ke všemu podstoupil operaci kyčle, která mu ukončila sezonu.

V polovině srpna už ale na svém instagramu hlásil, že je plně zotavený a připravený opět chytat. Doposud se s žádným týmem nedomluvil, navzdory častějším problémům se zraněními by ve 34 letech v kariéře rád dál pokračoval.

Naplní se spekulace s Rangers a domluví se už se sedmým týmem v NHL?

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Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Oceláři TřinecTřinec 10 9 0 1 0 49:23 28
2. HC Dynamo PardubicePardubice 11 8 1 0 2 47:31 26
3. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 9 6 0 0 3 22:16 18
4. HC Škoda PlzeňPlzeň 10 3 3 1 3 25:22 16
5. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 10 4 2 0 4 28:26 16
6. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 10 5 0 1 4 27:31 16
7. Rytíři KladnoKladno 10 3 2 2 3 29:32 15
8. HC Sparta PrahaSparta 10 4 0 2 4 31:28 14
9. Bílí Tygři LiberecLiberec 10 4 0 2 4 29:29 14
10. HC Verva LitvínovLitvínov 10 3 1 1 5 24:28 12
11. HC Kometa BrnoKometa 9 2 2 1 4 25:28 11
12. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 10 2 1 1 6 23:36 9
13. HC Vítkovice RideraVítkovice 9 2 0 1 6 21:32 7
14. HC OlomoucOlomouc 10 1 1 0 8 18:36 5
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1. až 4. tým postupuje do play off, 5. až 12. tým bude bojovat v předkole play off a 14. tým jde do baráže.

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