Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Tipsport extraliga 2026/27

Ranař Havelka v krvavé bitce mstil zraněného Kašeho: Na hvězdy nesahejte!

Petr Bílek
  22:13
Potyčka v zápase Litvínova a Vítkovic.

Potyčka v zápase Litvínova a Vítkovic. | foto: Ondřej Bičiště, MAFRA

Litvínov, 30. 10. 2026, Litvínov - Vítkovice, hokejová extraliga. Ondřej Kaše...
Litvínov, 30. 10. 2026, Litvínov - Vítkovice, hokejová extraliga. Ondřej Kaše...
Litvínov, 30. 10. 2026, Litvínov - Vítkovice, hokejová extraliga. Bitka Martin...
Litvínov, 30. 10. 2026, Litvínov - Vítkovice, hokejová extraliga. Bitka Martin...
14 fotografií
Zraněný a pomstěný Ondřej Kaše. Hokejový Litvínov v pátečním zápase s Vítkovicemi přišel o svého lídra a domácí tvrďák Martin Havelka zmydlil hříšníka Rhetta Hollanda v ostré bitce. „Kdo sáhne na naše hvězdy, bude trestaný,“ vzkázal útočník po porážce 2:3 celé extralize.

Hráči Litvínova už po 125 sekundách prohrávali 0:2, ale horší ztráta přišla v půlce první třetiny. Po dvojnásobném Hollandově hitu u mantinelu zůstal na ledě ležet domácí lídr Kaše. Led opouštěl za pomoci v předklonu, rozhodčím ukazoval na svou tvář, než zmizel v šatně. Nejen fanoušci se o něj báli, protože jeho kariéru v NHL ukončily opakované otřesy mozku.

Sparta vyhrála, Plzeň přetlačila Třinec. Pardubice ve Varech ukončily sérii porážek

„Z ledu šel otřesený, zatím nemáme informace, jak vážné to je. Půjdeme za doktorem a fyzioterapeutem zjistit, co mu je a na jak dlouho to bude,“ netušil litvínovský asistent trenéra Ivan Švarný. „Věříme, že bude už v neděli na Spartě.“

Jen co se po přerušení vhodilo buly, bodyguard Havelka zaměřil Hollanda, shodil rukavice a vyzval ho k bitce. Zprvu měl navrch kanadský obránce, litvínovského bijce svalil na led a ještě mu vyhrnul dres. Než rozhodčí stihli zareagovat, Havelka vstal a Hollandovi dal pěstí do oka, po tváři mu tekla krev. Nakonec skončil na ledě hráč Vítkovic.

„Krev? To k tomu patří. Nehodnotím, kdo byl vítězem, to je jedno. Jde mi spíš o zpětnou vazbu. Musí vědět, co přijde, když sáhnou na naše hvězdy. Je to jasný vzkaz i pro ostatní týmy, že to takhle bude,“ zopakoval litvínovský mstitel.

Potyčka v zápase Litvínova a Vítkovic.

Zákrok na staršího ze sourozenců Kašových, který rozhodčí jako faul neposoudili, Havelka nezaregistroval. „Já ho viděl, až když ležel. Kluci mi řekli, že to byl Holland. Zůstal na ledě, tak jsem šel. Myslím, že se mu do bitky moc nechtělo, ale mně to v tu chvíli bylo jedno,“ nezapochyboval člen čtvrtého útoku.

Asistent Švarný by si dokonce představoval výchovnou lekci pro Kanaďana ještě dřív. „Pomohlo nám to, musíme se jeden druhého zastat. Mohlo se to uskutečnit hned po tom nárazu, naše top hráče si musíme chránit,“ zdůraznil Reichelův pomocník. „Vítkovice přistoupily k zápasu velmi tvrdě, až do druhé třetiny nám trvalo, než jsme se do toho dostali. I my musíme hrát nepříjemný hokej, dohrávat souboje, tlačit se do brány.“

Šlégr se toho nebojí: Budujeme tým na boj o titul. Co přestavba Hlinkova stadionu?

Soupeři nefňukali, že došlo na bitku jako řemen. Přijali ji. „Holi dohrál Kašouna, oni se postavili za svého hráče. Holi by udělal to samé, patří to k tomu,“ zhodnotil útočník Jan Hladonik, hrdina hostů s jedním gólem a jednou asistencí.

Hollandův šrám ošetřovali na střídačce a pak v šatně, na rozdíl od Kašeho se vrátil do hry. Domácí se bez svého lídra semkli a bojovali za něj. „Nevím, zda nám to dalo energii, spíš našim klíčovým hráčům vědomí, že je tam hráč, který se jich zastane. Když náhodou dostanou blbý hit, nemusí se bát hrát,“ vykreslil ranař Havelka.

Hokejisté Vítkovic se radují z gólu do sítě Litvínova.
Choreo litvínovských fanoušků v zápase s Vítkovicemi.

Litvínovský kapitán Matúš Sukeľ však tvrdil: „Bylo cítit z každého z nás, že po střetu jsme se probudili.“

Probuzení to bylo pozdní, třígólové manko navzdory výrazné převaze Verva už nevygumovala. „Se začátky máme problém, musíme na tom zapracovat. Přesto jsme cítili, že to otočit šlo, v kabině byla energie,“ vnímal Havelka. „Viděli jsme, co náš gól na 1:3 se hrou udělal. Tlačili jsme, chyběl kousek, škoda. Důležité je, že jsme se z toho zvedli. A pro diváky to je zpětná vazba, proč mají chodit na hokej.“

Třeba i kvůli bitce, která je rozvášnila.

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu

16. kolo

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Tipsport - partner programu

17. kolo

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Oceláři TřinecTřinec 16 12 1 1 2 64:38 39
2. HC Dynamo PardubicePardubice 16 10 1 1 4 60:43 33
3. Rytíři KladnoKladno 16 7 3 2 4 48:43 29
4. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 16 8 0 2 6 43:44 26
5. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 16 7 2 0 7 38:31 25
6. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 15 6 2 1 6 40:38 23
7. HC Škoda PlzeňPlzeň 16 4 5 1 6 38:37 23
8. HC Sparta PrahaSparta 16 6 1 2 7 42:40 22
9. Bílí Tygři LiberecLiberec 15 6 0 4 5 40:40 22
10. HC Kometa BrnoKometa 15 4 3 3 5 40:41 21
11. HC Verva LitvínovLitvínov 16 6 1 1 8 36:42 21
12. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 16 4 2 1 9 35:53 17
13. HC Vítkovice RideraVítkovice 15 4 1 2 8 37:49 16
14. HC OlomoucOlomouc 16 3 1 2 10 30:52 13
Zobrazit více
Sbalit

1. až 4. tým postupuje do play off, 5. až 12. tým bude bojovat v předkole play off a 14. tým jde do baráže.

Nejčtenější

Rusové slaví. Vrátí se do mezinárodního hokeje, rozhodla sportovní arbitráž

Rusko se raduje z vedoucího gólu Jevgenije Timkina ve čtvrtfinále MS 2021 s...

Mezinárodní sportovní arbitráž (CAS) rozhodla o návratu Rusů do soutěží Mezinárodní hokejové federace (IIHF). Verdikt platí okamžitě, Rusové se tak zúčastní už seniorského šampionátu v roce 2027 v...

Nepříjemné překvapení, reagují Češi na návrat Rusů na šampionáty. Bouří se i další

Česká oslava vítězství nad Slovenskem na MS v hokeji 2026 ve Švýcarsku.

Netrvalo dlouho a na hokejovou zprávu dne začaly přiskakovat první reakce. Mezinárodní sportovní arbitráž (CAS) rozhodla o návratu Ruska na mezinárodní akce, zúčastní se tak i mimo jiné příštího...

Hadamczik: Pokud se Finové a Švédové nezúčastní MS, neměli bychom ani my

Prezident Českého svazu ledního hokeje Alois Hadamczik

Rozhodnutí Sportovního arbitrážního soudu CAS ho překvapilo podobně jako značnou část hokejové veřejnosti. Prezidenta Českého svazu ledního hokeje Aloise Hadamczika šokovalo, že se Rusové mají vrátit...

Budějovice smetly Třinec. Kladno ukončilo s Pardubicemi rekordní sérii, vyhrály i Vary

Českobudějovický útočník Jan Ordoš vyváží puk od své branky před třineckým...

Hokejová extraliga uzavřela první čtvrtinu základní části. České Budějovice ve 13. kole ukončily (6:2) třineckou neporazitelnost na domácím ledě. Kladno vyzrálo na Pardubice, duel rozhodl v...

Kladno smetlo Spartu. Budějovice předčily Hradec, Pardubice prohrály potřetí v řadě

Hokejisté Kladna se radují z gólu během zápasu proti Spartě

Hokejová extraliga v úterý pokračovala 15. kolem. V pikantním duelu Kladno jasně porazilo Spartu 5:1 a posunulo se na třetí místo, České Budějovice předčily Hradec Králové 3:0. Pardubice neudržely...

Freibergs znovu bodoval, Olomouc vyhrála. Fiala: Vyniká v defenzivě a charakterem

Hráči Olomouce slaví gól nad Českými Budějovicemi.

Nejlepší výsledek v sezoně zaznamenali hokejisté Olomouce v 16. kole proti Českým Budějovicím. Svého soupeře i díky dvěma využitým přesilovkám porazili 4:0 a znepříjemnili návrat svému bývalému...

30. října 2026  22:28

Ranař Havelka v krvavé bitce mstil zraněného Kašeho: Na hvězdy nesahejte!

Potyčka v zápase Litvínova a Vítkovic.

Zraněný a pomstěný Ondřej Kaše. Hokejový Litvínov v pátečním zápase s Vítkovicemi přišel o svého lídra a domácí tvrďák Martin Havelka zmydlil hříšníka Rhetta Hollanda v ostré bitce. „Kdo sáhne na...

30. října 2026  22:13

Sparta vyhrála, Plzeň přetlačila Třinec. Pardubice ve Varech ukončily sérii porážek

Hokejisté Sparty se radují z gólu do sítě Mladé Boleslavi.

V 16. kole hokejové extraligy Sparta zvítězila v Mladé Boleslavi 4:1, Plzeň otočila zápas proti lídrům soutěže z Třince z 0:2 na 4:2. Pardubice na ledě Karlových Varů ukončily sérii tří porážek v...

30. října 2026  17:15,  aktualizováno  21:36

Už toho bylo dost! Sága kolem trucujícího Larkina pokračuje, Detroit ho suspendoval

Dylan Larkin v dresu Detroitu.

Celá situace se táhne už příliš dlouho, ani jedna ze stran z ní radost mít nemůže. Sága kolem Dylana Larkina, jenž si chce v Detroitu vynutit v rámci NHL výměnu jinam, se nyní zřejmě přiblížila...

30. října 2026  18:05

Šťastný o ruských hokejistech: Start bez vlajky a hymny je maximální kompromis

Premium
Ministr pro sport, prevenci a zdraví z Motoristy sobě Boris Šťastný přichází na...

Mezinárodní sportovní arbitráž v pátek rozhodla o zrušení zákazu ruských a běloruských sportovců zúčastnit se soutěží IIHF. Objevit by se tak pod svou vlajkou mohli již na lednovém mistrovství světa...

30. října 2026

Hadamczik: Pokud se Finové a Švédové nezúčastní MS, neměli bychom ani my

Prezident Českého svazu ledního hokeje Alois Hadamczik

Rozhodnutí Sportovního arbitrážního soudu CAS ho překvapilo podobně jako značnou část hokejové veřejnosti. Prezidenta Českého svazu ledního hokeje Aloise Hadamczika šokovalo, že se Rusové mají vrátit...

30. října 2026  16:54

Nepříjemné překvapení, reagují Češi na návrat Rusů na šampionáty. Bouří se i další

Česká oslava vítězství nad Slovenskem na MS v hokeji 2026 ve Švýcarsku.

Netrvalo dlouho a na hokejovou zprávu dne začaly přiskakovat první reakce. Mezinárodní sportovní arbitráž (CAS) rozhodla o návratu Ruska na mezinárodní akce, zúčastní se tak i mimo jiné příštího...

30. října 2026  11:54,  aktualizováno  16:39

České hokejistky se pod koučem Idalským konečně chytly, přehrály Finsko

Chomutov, 29. 07. 2026, trénink české hokejové reprezentace žen. Kristýna...

České hokejistky zvítězily na Euro Hockey Tour ve švédském Södertälje nad Finskem 4:1 a ve druhém utkání získaly první body. O druhé výhře v osmém utkání pod novým koučem Brianem Idalským rozhodly v...

30. října 2026  16:26

Sparta skřípe, farma Litoměřice i přes kalamitu září: A to nás pasovali na sestup

Hokejisté Litoměřic slaví gól proti Chomutovu.

Mateřské Spartě to zatím v extralize neladí, její litoměřická farma v první hokejové lize září. A to ji kosí zranění a nemoci, odkládá si zápasy a experti ji prý pasovali až na sestup.

30. října 2026  15:43

Prolomil Dobeš smolný začátek sezony? Ještě pomůže ke spoustě výher, věří kouč

Jakub Dobeš v utkání s Dallasem.

V minulé sezoně byl jedničkou, kterou si v Montrealu pochvalovali. Vstup do probíhajícího ročníku NHL se však Jakubu Dobešovi příliš nepovedl a Canadiens začali sázet více na Jacoba Fowlera. Ve...

30. října 2026  15:36

Chystá se vaše dítě na střední? Vyhrajte voucher od Přijímačky krok za krokem
Chystá se vaše dítě na střední? Vyhrajte voucher od Přijímačky krok za krokem

Chystá se vaše dítě na střední? Vyhrajte voucher od Přijímačky krok za krokem

Hašek: Politici, okamžitě jednejte. Rusům projdou zločiny kvůli vašemu alibismu

Premium
Dominik Hašek

Je nejhlasitějším bojovníkem za světový hokej bez Rusů. Odpůrce „alibistického chování“ politiků a sportovních zástupců během ruské invaze na Ukrajinu. Dominik Hašek v pátek bezprostředně reagoval na...

30. října 2026  14:40

Konečně zvítězil zdravý rozum, prospěje to celému hokeji, píšou Rusové o návratu

Ruští hokejisté oslavují Burdasovův gól proti Česku na mistrovství světa.

Na takový verdikt čekali dlouho. A nelze se tak příliš divit, že po rozhodnutí Mezinárodní sportovní arbitráže (CAS), která Rusko vrací do mezinárodních soutěží, zavládly v tamním hokeji nadšené...

30. října 2026  12:18,  aktualizováno  13:01

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.