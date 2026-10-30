Ranař Havelka v krvavé bitce mstil zraněného Kašeho: Na hvězdy nesahejte!

Hráči Litvínova už po 125 sekundách prohrávali 0:2, ale horší ztráta přišla v půlce první třetiny. Po dvojnásobném Hollandově hitu u mantinelu zůstal na ledě ležet domácí lídr Kaše. Led opouštěl za pomoci v předklonu, rozhodčím ukazoval na svou tvář, než zmizel v šatně. Nejen fanoušci se o něj báli, protože jeho kariéru v NHL ukončily opakované otřesy mozku.
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„Z ledu šel otřesený, zatím nemáme informace, jak vážné to je. Půjdeme za doktorem a fyzioterapeutem zjistit, co mu je a na jak dlouho to bude,“ netušil litvínovský asistent trenéra Ivan Švarný. „Věříme, že bude už v neděli na Spartě.“
Jen co se po přerušení vhodilo buly, bodyguard Havelka zaměřil Hollanda, shodil rukavice a vyzval ho k bitce. Zprvu měl navrch kanadský obránce, litvínovského bijce svalil na led a ještě mu vyhrnul dres. Než rozhodčí stihli zareagovat, Havelka vstal a Hollandovi dal pěstí do oka, po tváři mu tekla krev. Nakonec skončil na ledě hráč Vítkovic.
„Krev? To k tomu patří. Nehodnotím, kdo byl vítězem, to je jedno. Jde mi spíš o zpětnou vazbu. Musí vědět, co přijde, když sáhnou na naše hvězdy. Je to jasný vzkaz i pro ostatní týmy, že to takhle bude,“ zopakoval litvínovský mstitel.
Zákrok na staršího ze sourozenců Kašových, který rozhodčí jako faul neposoudili, Havelka nezaregistroval. „Já ho viděl, až když ležel. Kluci mi řekli, že to byl Holland. Zůstal na ledě, tak jsem šel. Myslím, že se mu do bitky moc nechtělo, ale mně to v tu chvíli bylo jedno,“ nezapochyboval člen čtvrtého útoku.
Asistent Švarný by si dokonce představoval výchovnou lekci pro Kanaďana ještě dřív. „Pomohlo nám to, musíme se jeden druhého zastat. Mohlo se to uskutečnit hned po tom nárazu, naše top hráče si musíme chránit,“ zdůraznil Reichelův pomocník. „Vítkovice přistoupily k zápasu velmi tvrdě, až do druhé třetiny nám trvalo, než jsme se do toho dostali. I my musíme hrát nepříjemný hokej, dohrávat souboje, tlačit se do brány.“
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Soupeři nefňukali, že došlo na bitku jako řemen. Přijali ji. „Holi dohrál Kašouna, oni se postavili za svého hráče. Holi by udělal to samé, patří to k tomu,“ zhodnotil útočník Jan Hladonik, hrdina hostů s jedním gólem a jednou asistencí.
Hollandův šrám ošetřovali na střídačce a pak v šatně, na rozdíl od Kašeho se vrátil do hry. Domácí se bez svého lídra semkli a bojovali za něj. „Nevím, zda nám to dalo energii, spíš našim klíčovým hráčům vědomí, že je tam hráč, který se jich zastane. Když náhodou dostanou blbý hit, nemusí se bát hrát,“ vykreslil ranař Havelka.
Litvínovský kapitán Matúš Sukeľ však tvrdil: „Bylo cítit z každého z nás, že po střetu jsme se probudili.“
Probuzení to bylo pozdní, třígólové manko navzdory výrazné převaze Verva už nevygumovala. „Se začátky máme problém, musíme na tom zapracovat. Přesto jsme cítili, že to otočit šlo, v kabině byla energie,“ vnímal Havelka. „Viděli jsme, co náš gól na 1:3 se hrou udělal. Tlačili jsme, chyběl kousek, škoda. Důležité je, že jsme se z toho zvedli. A pro diváky to je zpětná vazba, proč mají chodit na hokej.“
Třeba i kvůli bitce, která je rozvášnila.