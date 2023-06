Hokejový obránce Freibergs bude v extralize nově hrát v Hradci Králové

„Vzhledem k velmi dobrým zkušenostem s lotyšskými hokejisty jsme v poslední době sledovali obránce lotyšské reprezentace. S Ralfsem jsme jednali už před dvěma lety, tehdy se během sezony rozhodl pro finančně zajímavější nabídku z Třince. Když se však naskytla možnost jeho působení v Hradci po skončení letošního MS, velmi rychle jsme se domluvili,“ uvedl generální manažer Aleš Kmoníček.

Freibergs přišel do extraligy v roce 2017, kdy zamířil do Zlína. Po třech sezonách se přesunul do Brna a následně do Třince, v jehož dresu získal před dvěma lety mistrovský titul. Následně ale rodák z Rigy odešel do KHL, respektive německé ligy. Loni se vrátil do Česka a sezonu odehrál v Litvínově. V extralize tak dosud odehrál již 273 zápasů s bilancí 19 branek a 96 asistencí.

„Ralfs je zkušený, obousměrný obránce, kterého jsme dlouhodobě sledovali. Věříme, že dobře zapadne do našeho herního systému a ještě více zkvalitní naše obranné řady,“ řekl trenér Tomáš Martinec na adresu nové hradecké posily.