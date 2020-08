Tybor o pohárovém postupu hokejistů Pardubic: Mohli jsme rozhodnout dřív

„Jsem rád, že mi to tam padá, teď ještě, aby to vydrželo. Je to pořád příprava - důležité bude, aby se mi dařilo i v sezoně,“ poznamenal Tybor po čtvrtečním vítězství 5:2, jež znamenalo postup Dynama do semifinále proti Liberci.

Ten přitom nebyl nějak suverénní. Východočeši museli dohánět dvougólovou ztrátu z prvního duelu na Moravě (2:4) a jejich deficit se už v úvodní části pardubického zápasu mohl ještě prohloubit.

„První třetina z naší strany nebyla moc dobrá, nešly nám nohy, pohyb byl špatný. Všechno nám dlouho trvalo, předržovali jsme puky,“ konstatoval Tybor. „O přestávce jsme si k tomu něco řekli a hru jsme zjednodušili. Měli jsme pak dost šancí na to, aby byl zápas rozhodnutý dříve, ale bohužel,“ pokračoval 30letý forvard.

Nejdřív to vypadalo velice nadějně, Pardubičtí po třech trefách ve druhé dvacetiminutovce, mezi než patřila i ta Tyborova, vedli už 3:0. Pak ovšem hostům při skórování pomohl odraz kotouče od kamery za pardubickou brankou a po následném opětovném navýšení náskoku na 4:1 si Dynamo další gól dalo nešťastně samo.

„Dostali jsme nějaké ‚haluze‘, ale jsme rádi, že jsme nakonec vyhráli a postoupili,“ radoval se Tybor. „Pořád se to nějak natahovalo... Trápili jsme se až do konce, soupeř dal myslím pět vteřin před koncem břevno nebo tyčku. Ale dopadlo to dobře,“ oddechl si.

Také jemu se hodně zamlouvá formát turnaje, díky němuž se mužstva mohou kvalitně nachystat na začátek extraligy.

„Není to jako obvyklá příprava,“ podotkl Tybor. „Teď už jde v poháru do tuhého, takže každý nasazuje to nejsilnější a chce uhrát co nejlepší výsledek,“ doplnil zkušený slovenský křídelník.