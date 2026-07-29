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Tipsport extraliga 2026/27

Liberecký kapitán Šimek stále se sádrou: Zraněná ruka pořád bolí, ale lepší se to

Michael Havlen
  8:19

Radim Šimek na tréninku libereckých hokejistů. | foto: ČTK

Naštípnutá kost v zápěstí ho připravila o letošní mistrovství světa. Na květnovém startu přípravy s klubem se kapitán libereckých hokejistů Radim Šimek objevil ještě se sádrou. Teď už je na ledě se spoluhráči v plném zápřahu. Ruka, se kterou musel na operaci, o sobě pořád dává vědět, ale všechno by se mělo brzy srovnat.

„Vždy je příjemné se vrátit poté, co máme každý individuální plány. Rád znovu vidím kamarády spoluhráče a věřím, že jsme se těšili všichni. Volno bylo dostačující a během něj jsme si oddechli. Teď už můžeme začít naplno trénovat na příští sezonu,“ řekl Šimek po jednom z prvních tréninků.

Individuální přípravu měl kvůli zlomené ruce jinou než spoluhráči. Ze začátku mohl trénovat pouze v omezeném režimu, ale i tak se snažil s trenérem při cvičení nevyřazovat žádnou tělesnou partii.

„Udělali jsme všechno pro to, abych byl připraven. Zároveň máme ještě dva měsíce, než začne extraliga, a měsíc a půl do startu Ligy mistrů, takže času bude hodně. Věřím, že to ještě vypiluju, abych se před startem cítil dobře,“ hlásil třiatřicetiletý obránce Bílých Tygrů.

Přechod z posilovny na led pro něj byl celkem náročný, první dva tréninky operovanou ruku cítil. „Když jsem po delší době pracoval s hokejkou v ruce, tak mě večer trochu bolela, ale každý den je to lepší a lepší. Nijak extrémně mě to už neomezuje. Jsem rád, že operace proběhla v pořádku a můžu na kluzišti vydávat sto procent,“ svěřil se.

Radim Šimek uvítal, že osa libereckého týmu zůstala po poslední sezoně pohromadě. Ze zámoří se navíc vrátil útočník Jakub Rychlovský, který byl před třemi lety nejlepším střelcem hokejové extraligy.

Radim Šimek v pozápasovém rozhovoru s Liborem Boučkem.

„Takový hráč nám v kádru scházel a je skvělé, že se jeho návrat povedlo domluvit. Jádro týmu zůstalo, což je dobře. Pokud naše výkony ještě pozvedneme o další level, tak věřím, že můžeme dojít daleko,“ řekl.

Chtěl by s týmem skončit výš než v minulé sezoně, kdy pouť Bílých Tygrů skončila ve čtvrtfinále, což on osobně ještě pořád úplně neskousl. „Pořád je ve mně zklamání, ale zároveň vůle a hlad dokázat letos mnohem víc,“ prohlásil elitní liberecký bek.

Srpen bude kromě tréninků pod Ještědem zasvěcený přípravným zápasům, Bílé Tygry jich čeká celkem šest. A začátkem září už vstoupí do ostrých bojů – startuje Liga mistrů, kam se Liberec vrací po sedmi letech.

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3. HC Vítkovice RideraVítkovice 0 0 0 0 0 0:0 0
4. HC Verva LitvínovLitvínov 0 0 0 0 0 0:0 0
5. HC Škoda PlzeňPlzeň 0 0 0 0 0 0:0 0
6. HC Sparta PrahaSparta 0 0 0 0 0 0:0 0
7. HC OlomoucOlomouc 0 0 0 0 0 0:0 0
8. HC Oceláři TřinecTřinec 0 0 0 0 0 0:0 0
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11. HC Dynamo PardubicePardubice 0 0 0 0 0 0:0 0
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