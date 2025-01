Tygry probudila kapitánská rošáda. Hierarchie v týmu se nemění, říká Šimek

Filippi tak měl na drese A, jako asistent kapitána. A jako by změna prospěla oběma. Jak Šimek, tak Filippi dali Třinci dva góly.

„Tomáš je střelec, loni byl nejlepší v bodování. Pro mě je vždycky takový bonus, když můžu dát gól,“ uvedl Radim Šimek. „V mém případě je důležité, abychom branky nedostávali, i když dneska to pro oba trenéry musela být katastrofa. Hrát 6:6 s Třincem, který má hodně pevnou defenzivu, to je co říct.“

Liberečtí ke všemu dvakrát vedli o dva góly – 3:1 a 5:3. Leč Oceláři vždy vyrovnali. Navíc na začátku třetí třetiny otočili stav na 6:5.

„To jsem si říkal, že když se koupat v lejnech, tak až po hlavu, protože ze 3:1 dostat na 3:3 a z 5:3 na 5:6 není jednoduché,“ prohlásil liberecký kapitán. „Káru furt tlačíme do kopce. Jsem rád, že jsme v nájezdech konečně urvali druhý bod, i když si myslím, že jsme měli mít tři. Beru to s pokorou.“

Nájezdy vyšly brankáři Petru Kváčovi, který v nich nepustili ani jeden gól. Při tom šel do hry ve 44. minutě místo Daniela Krále, když Třinečtí vyrovnali na 5:5.

„Brankář Kváča nás podržel i v závěru, kdy chytil trestné střílení. Ale musím pochválit i Dana Krále, protože nás taky držel. Nepomohli jsme mu vzadu,“ uvedl Šimek.

Co říká na nečekanou kanonádu v souboji trápících se mužstev? „Nazval bych to takový summer hokej, prostě si jít zahrát dopředu a dozadu moc ne. Ale jsem rád za dva body. Musíme se poučit a v pátek jít do útoku stejně na Olomouc. Jen musíme lépe bránit.“

Boj o posun nahoru Liberečtí nevzdávají.

„Naše umístění příjemné není, ale furt máme dalších osmnáct zápasů,“ upozornil Šimek. „Pokud budeme útočit jako dneska a více si věřit, budeme týmy, které máme doma, přehrávat.“

Radim Šimek podotkl, že s jeho novou rolí se u něj ani v týmu nic nemění. „Jádro starších hráčů máme tak silné, že i kluci, kteří nemají pozici asistenta, třeba Jarda Vlach nebo Bulda (Bulíř), také mají slovo. Všichni se snažíme ostatní povzbuzovat. C je písmenko na dresu, beru to zodpovědně, ale všichni máme stejné slovo a nějaká hierarchie v tom týmu se nemění.“