Tipsport extraliga 2025/26

Nedělá si hlavu, proto je dobrej. Šimek o parťákovi Galvasovi i další absenci na MS

Michael Havlen
  10:00
Ještě pár týdnů bude jeho pravou paži zdobit sádra. Kapitán libereckých hokejistů Radim Šimek kvůli zlomenině ruky přijde o nadcházející mistrovství světa, na které se těšil. Když se ale v úterý ráno podíval na internet, s překvapením zjistil, že jeho dvacetiletý parťák Tomáš Galvas byl vyhlášen nejlepším obráncem sezony.
Liberecký obránce Radim Šimek po sedmém čtvrtfinálovém duelu s Karlovými Vary.

Liberecký obránce Radim Šimek po sedmém čtvrtfinálovém duelu s Karlovými Vary. | foto: Radek Petrášek / ČTKProfimedia.cz

„Abych řekl pravdu, já ani nevěděl, že nějaké vyhlášení bylo,“ smál se zkušený liberecký obránce na startu letní přípravy. „Ráno jsem se probudil a četl, že Červus (Roman Červenka) posbíral nějaké ceny, tak jsem si to otevřel, abych viděl, kdo vyhrál obránce. Myslel jsem, že to bude Koště (Jan Košťálek) z Pardubic, když měl skoro bod na zápas, ale zjistil jsem, že to byl Galus. Tak jsem mu napsal a pogratuloval. Za to, co předváděl ve dvacítkách a jak nám v Liberci celou sezonu pomáhal, si to zasloužil.“

Jaké to je vedle Tomáše Galvase hrát? Občas se zdá, že ani on sám neví, co v příští chvíli vymyslí.
Mně se s ním hraje dobře. Jeho hrou se bavím. On si nedělá hlavu z těžkých situaci a snaží se furt hrát svoji hru. Myslím, že právě proto je tak dobrej.

Rulík: Červenka je ozkoušený, Galvas nesmí přehrávat. Proč neukázal na Tomka?

Věděl jste, že i vy jste byl v nominaci na nejlepšího obránce?
Vůbec. Když jsem přišel do kabiny, kustod Honza Plodek mi říkal, že jsem tam byl ještě s Koštětem a Galusem. Takže jsem se to dozvěděl až tady.

Pět cen z vyhlášení extraligové ankety Hokejista sezony putovalo do Karlových Varů, se kterými jste padli ve čtvrtfinále až po sedmi zápasech. Co na to říkáte?
Určitě to ukazuje jejich kvalitní práci s týmem. Frodl byl nejlepší gólman, Pavel Patera nejlepší trenér, něco vyhrál i mladík Tomek. Je to zasloužené, získali extraligový bronz, který jsme mohli brát my.

A co nestárnoucí Roman Červenka, který je ve čtyřiceti Hokejistou sezony?
Je to neuvěřitelné, Červus v jeho letech táhne celý tým. Kdyby ho Pardubice neměly, tak se možná ani nedostaly do finále.

Červenka je po deseti letech Hokejistou sezony. A teď se chystám na MS, prozradil

Pojďme k vašemu zranění. Jak jste k němu vlastně přišel?
Stalo se mi to v posledním domácím zápase základní části s Hradcem Králové. Myslím, že Klíma vystřelil a trefil mě do ruky. Já jsem byl v tu chvíli v souboji s jiným hráčem. Následný rentgen nic neodhalil, a tak jsem myslel, že je to jen naražené a oteklé. Když jsme pak vypadli ve čtvrtfinále, ještě jsem chvíli trénoval a připravoval se na nároďák, abych mohl zabojovat o mistrovství světa. Problém s rukou ale přetrvával, takže jsme museli udělat magnetickou rezonanci a cétéčko, kde se bohužel ukázala zlomenina. Měl jsem naštíplou kost a musel jsem na operaci.

Jak dlouho se budete léčit?
Teď už se snažím trénovat a aspoň posiluju nohy a vršek, co mi to dovolí, ale je to nekomfortní. Bohužel i tohle ke sportu patří. Do pětadvacátého května budu mít sádru, pak se uvidí podle rentgenu. Jestli to bude dobře zahojené, tak už začnu ruku rozhýbávat, abych byl připravený na začátek přípravy na ledě. Je lepší, že se mi to stalo ke konci sezony, i když v play off to pak bylo nepříjemné. Teď mám ale prostor na to, abych se dal dohromady.

Zranění jste už zažil víc. Jaké jsou pak návraty?
Pro mě to bylo paradoxně něco nového, protože jsem vždycky měl spíš zranění ve spodní části těla. I doma jsme se smáli, že je to novinka, že ruku jsem ještě zraněnou neměl. Člověka ale samozřejmě mrzí, že se nemohl zúčastnit reprezentačních kempů a zabojovat o mistrovství světa, ale zdraví máme jen jedno.

Před dvěma lety jste přišel o zlatý šampionát v Praze, teď kvůli zdravotním potížím vynecháte další. Jak to nesete?
Samozřejmě mě štve, že jsem o to zase přišel. Měl jsem takové přání, že bych si mohl na mistrovství světa zahrát s Galusem jako v Liberci, ale to se bohužel nepovede. Příští rok mi bude třicet čtyři, tak třeba budu mít ještě poslední šanci.

Do týmu Liberce se možná ze zámoří vrátí útočník Jakub Rychlovský, který teď dohrává sezonu v AHL. Co byste na to říkal?
Potkával jsem ho v Liberci loni přes léto, když s námi trénoval. Jestli se vrátí, určitě to pro nás bude palebná síla. V play off nám možná právě nějaký takový střelec chyběl. Zase je to střípek do mozaiky, který nám pomůže se zlepšit a příště uhrát lepší výsledek.

MS v hokeji 2026

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května.

Na přelomu dubna a května hraje národní tým dva turnaje Euro Hockey Tour. Českému hokeji se navíc dostalo medailového povzbuzení i z mistrovství světa hokejistů do 18 let. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

Baráž

Finále

Kompletní los

Předkolo

Třinec
3:0
Olomouc
Karlovy Vary
3:0
Vítkovice
Sparta
3:2
Kladno
Kometa
3:1
Č. Budějovice
Pardubice
4:0
Kometa
Plzeň
3:4
Sparta
Pardubice
4:3
Sparta
Pardubice
4:2
Třinec
Třinec
4:1
Karlovy Vary
Hradec Kr.
1:4
Třinec
Liberec
3:4
Karlovy Vary

