Sporně neuznaný gól? Nechci si tím zadělávat hlavu, hlásí Šimek po prohře

„Byli hladovější kolem brány a měli tam dorážky, viz třetí gól. My jsme se k nic moc nedostávali, to bylo rozdílové. A když už se nám to povedlo, dali jsme gól nohou, a ten neuznali...,“ mrzelo Šimka.
Byla velká komplikace, že jste dlouho nehráli?
Jak jsem říkal, v úvodu to bylo znát, pak už se to ale srovnávalo. Možná jsme v některých fázích zápasu jsme měli víc ze hry, ale nehráli jsme úplně play off hokej, kdy se chodí před branku pro dorážky.
Dvě prohry favoritů. Vary uspěly v Liberci, Hradec v prvním čtvrtfinále padl s Třincem
Jak jste se cítil, když jste ve třetí třetině vyrovnával na 2:2?
Měl jsem v sobě hroznou euforii. Takhle jsem se snad nikdy po gólu neradoval. Zápas pro nás byl hrozně náročný a věřil jsem, že tím mým gólem jsme tým nakopli a mohli bychom to zvládnout. Bohužel pak přišla jedna blbá situace před naší brankou, kdy se k nim odrazil puk zpátky a dali vítězný gól.
Šancí jste však měl víc než tu gólovou.
Už v první třetině jsem v přesilovce vystřelil, Frodl podle mě nic neviděl a skončilo to asi na tyčce. Po tom vstřeleném gólu jsem udělal dobrý manévr a jel jsem sám do brány, ale puk mi sjel na špatném ledu u brankoviště a vůbec jsem netrefil bránu. Škoda, byla to gólovka.
V polovině třetí třetiny jste dali třetí gól, ale sudí ho Pérezovi neuznali pro kopnutí nohou. Jak jste tu situaci viděl?
Když jsem to viděl ze hry, říkal jsem si, že je to asi padesát na padesát. Záleželo, jak to posoudí rozhodčí na videu, a ti se nakonec rozhodli, že to neuznají. Bylo to ale pořád 2:2, bohužel Vary pak brzy daly vítězný gól. Jedeme dál, v sobotu nás čeká další těžký zápas a věřím, že když budeme hrát tak, jak jsme hráli mimo prvních deseti minut, tak ho zvládneme.
Nejdřív neuznaný gól na vaší straně a pak vítězná trefa Varů. Hodně vás to štve?
Člověk to neovlivní. Nechci si zadělávat hlavu tím, že nám neuznali gól. Nedá se nic dělat, oni byli o ten gól šťastnější. Pořád ale musí vyhrát další tři zápasy a pro nás se nic nemění. Před tímhle utkáním jsme museli čtyřikrát vyhrát a to platí pořád. Věřím, že náš tým je silný, jsme dobře natrénování a první vyhrání z kapsy vyhání.