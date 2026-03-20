Tipsport extraliga 2025/26

Sporně neuznaný gól? Nechci si tím zadělávat hlavu, hlásí Šimek po prohře

Michael Havlen
  22:10
Vyrovnával na 2:2, trefil tyčku a měl i další šance. Liberecký obránce Radim Šimek vletěl do čtvrtfinále proti Karlovým Varům doma s obrovskou vervou. Bílí Tygři však nakonec i vinou neuznané branky ve třetí třetině padli 2:3 a první bod v sérii urvali hosté. „Byla na nás znát dlouhá čtrnáctidenní pauza po základní části. Prvních deset minut jsme se hledali,“ řekl kapitán hokejistů ze severu Čech.
Radim Šimek emotivně slaví gól proti Karlovým Varům.

Radim Šimek emotivně slaví gól proti Karlovým Varům. | foto: ČTK

Hokejisté Liberce stojí po prohře zklamaně na modré čáře.
Hokejisté Karlových Varů oslavují třetí branku na ledě Liberce.
Filip Koffer prostřeluje Petra Kváču.
Dominik Frodl smutně klečí v brankovišti.
„Byli hladovější kolem brány a měli tam dorážky, viz třetí gól. My jsme se k nic moc nedostávali, to bylo rozdílové. A když už se nám to povedlo, dali jsme gól nohou, a ten neuznali...,“ mrzelo Šimka.

Byla velká komplikace, že jste dlouho nehráli?
Jak jsem říkal, v úvodu to bylo znát, pak už se to ale srovnávalo. Možná jsme v některých fázích zápasu jsme měli víc ze hry, ale nehráli jsme úplně play off hokej, kdy se chodí před branku pro dorážky.

Dvě prohry favoritů. Vary uspěly v Liberci, Hradec v prvním čtvrtfinále padl s Třincem

Jak jste se cítil, když jste ve třetí třetině vyrovnával na 2:2?
Měl jsem v sobě hroznou euforii. Takhle jsem se snad nikdy po gólu neradoval. Zápas pro nás byl hrozně náročný a věřil jsem, že tím mým gólem jsme tým nakopli a mohli bychom to zvládnout. Bohužel pak přišla jedna blbá situace před naší brankou, kdy se k nim odrazil puk zpátky a dali vítězný gól.

Šancí jste však měl víc než tu gólovou.
Už v první třetině jsem v přesilovce vystřelil, Frodl podle mě nic neviděl a skončilo to asi na tyčce. Po tom vstřeleném gólu jsem udělal dobrý manévr a jel jsem sám do brány, ale puk mi sjel na špatném ledu u brankoviště a vůbec jsem netrefil bránu. Škoda, byla to gólovka.

Liberečtí hokejisté obklopují Radima Šimka, jenž vstřelil gól.

V polovině třetí třetiny jste dali třetí gól, ale sudí ho Pérezovi neuznali pro kopnutí nohou. Jak jste tu situaci viděl?
Když jsem to viděl ze hry, říkal jsem si, že je to asi padesát na padesát. Záleželo, jak to posoudí rozhodčí na videu, a ti se nakonec rozhodli, že to neuznají. Bylo to ale pořád 2:2, bohužel Vary pak brzy daly vítězný gól. Jedeme dál, v sobotu nás čeká další těžký zápas a věřím, že když budeme hrát tak, jak jsme hráli mimo prvních deseti minut, tak ho zvládneme.

Nejdřív neuznaný gól na vaší straně a pak vítězná trefa Varů. Hodně vás to štve?
Člověk to neovlivní. Nechci si zadělávat hlavu tím, že nám neuznali gól. Nedá se nic dělat, oni byli o ten gól šťastnější. Pořád ale musí vyhrát další tři zápasy a pro nás se nic nemění. Před tímhle utkáním jsme museli čtyřikrát vyhrát a to platí pořád. Věřím, že náš tým je silný, jsme dobře natrénování a první vyhrání z kapsy vyhání.

Předkolo

Kompletní los

Předkolo

Třinec
3:0
Olomouc
Karlovy Vary
3:0
Vítkovice
Sparta
3:2
Kladno
Kometa
3:1
Č. Budějovice
Pardubice
Kometa
Hradec Kr.
Třinec
Plzeň
Sparta
Liberec
Karlovy Vary

