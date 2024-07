Neúčast na MS jako životní zklamání. Šimek také o NHL a libereckém srdci

Když jste vyjel na liberecký led, nevybavily se vám nostalgické vzpomínky?

Musím říct, že jo. Asi druhou minutu na ledě jsem si vzpomněl na to, co všechno jsem tady odehrál. Týmu se tenkrát dařilo a já jsem dával góly. V Liberci to bylo moje nejlepší hokejové období. Jasně, první zápas nebo první gól v NHL byly samozřejmě taky důležité momenty mé kariéry, ale nestavím je nad mistrovský titul, který jsme získali s Libercem.

Budete se teď připravovat s týmem, nebo individuálně?

Přípravu s kondičním trenérem už jsem skončil. Bylo na dohodě s libereckým trenérem Filipem Pešánem, kdy v Liberci začnu. Mohl jsem chodit na led i doma v Benátkách nad Jizerou, ale rozhodl jsem se dojíždět do Liberce. Takhle budu aspoň součástí týmu a poznám se s kluky. Společné tréninky mi dají víc, než kdybych se připravoval sám.

Jak se po návratu na led cítíte?

Unaveně, na ledě jsem byl po dvou měsících, ale bylo fajn se po delší době sklouznout. Sice jsem při prvním kroku skoro upadl, ale teď už se to bude jen zlepšovat.

Trénink libereckých hokejistů - hráči poslouchají kouče Pešána.

Jak jste se přivítal se spoluhráči?

Některým se musím omluvit, že jsem se jim představoval třeba třikrát. Za poslední měsíce jsem viděl spoustu obličejů, pořád jsem měl nějaké akce, takže jsem v tom měl trochu zmatek. Snažím se ale se všemi rychle poznat.

Co po letech strávených v zámoří rozhodlo pro váš návrat do Česka?

Poslední sezonu mě San Jose Sharks poslali na farmu a už jsem tam neviděl budoucnost mimo to, že bych byl na farmě a jezdil někam osm hodin autobusem. Ve skoro dvaatřiceti letech už jsem to nechtěl podstupovat, mám jiné priority. Čekáme druhé dítě a nechtěl jsem trávit čas v autobusech, zatímco manželka by byla doma se dvěma dcerami, z toho jednou čerstvě narozenou. Řekl jsem, že to už ne.

Bylo ve hře zůstat v zámoří? Detroit vám nabízel smlouvu...

Ano, garantovali mi vysoké peníze skoro na úrovni minima v NHL, ale mně už to za to nestálo.

V Česku se o vás zajímaly i jiné kluby než Liberec, například Sparta. Co rozhodlo pro Bílé Tygry?

Srdce. Musím ale říct, že to nebylo lehké jednání. Nabídka ze Sparty byla hodně dobrá a já už hokej zas tak dlouho hrát nebudu. Lidi sice můžou říct, že jsem si v Americe vydělal, ale mám zodpovědnost za rodinu a hokej nebudu hrát do nekonečna. Zvažoval jsem pro a proti a nakonec zvolil Liberec, i když jsem už měl od Sparty návrh smlouvy.

Sedm let jste hrál v Americe, většinou v dresu San Jose v NHL. Co vám to přineslo?

Hodně stresu. Ale tam je to specifické. Nikdy jsem neměl v týmu silnou pozici, stačil jeden špatný zápas a následovalo pět zápasů na tribuně. Asi jsem si v zámoří zlepšil psychiku, protože jsem si prošel věcmi, které byly na palici, ale rodina mi pomohla. Samozřejmě, když hrajete proti nejlepším hráčům světa, určitě vám to hokejově něco dá. Snad teď předvedu v extralize, co jsem se tam za těch sedm let naučil.

Radim Šimek v dresu San Jose s pukem na holi v pražské O2 areně.

V Liberci jste zpět chvíli, jak se to tady od vašich dob změnilo?

Co se týče zázemí, je tady lepší kabina, než jsme měli v San Jose. Samozřejmě jsou tu jiní hráči než dřív a Filip Pešán se vrátil k týmu po zahraniční štaci, jinak mi tu všechno přijde podobné jako kdysi.

Čeká se, že budete lídrem týmu. Jste připraven na tlak, který to obnáší?

Vím, že tlak bude, ale zatím si to nepřipouštím. Máme dva měsíce do prvního mistráku, a to je strašně dlouhá doba. Chci se na start extraligy dobře připravit a hlavně se nějak blbě nezranit.

Vy jste se zraněními dost laboroval, teď jste stoprocentně fit?

Ano, cítím se dobře, ale o zdraví se nechci vůbec bavit. Vloni jsem přijel do kempu, byl jsem naprosto zdravý, pak přišel první přátelák, dostal jsem ránu do kotníku a pak jsem měsíc nemohl dát nohu do brusle...

Dá se říct, že to zranění kotníku byl zlomový moment ve vaší kariéře v NHL?

Upřímně, už když jsem letěl do Ameriky, uvědomoval jsem si, že mě můžou poslat na farmu, kór když je člověk v týmu, kterému se pět let nedaří. Zranění tomu asi pomohlo, ale během sezony jsem doufal, že si mě Sharks vytáhnou. V týmu San Jose Barracuda jsem měl po individuální stránce dobrou sezonu, hrál jsem pětadvacet minut za zápas, sice jsem byl na farmě, ale předváděl jsem asi nejlepší hokej, co jsem kdy v Americe hrál.

Prý vás chtěli reprezentační trenéři do týmu pro „zlatý“ světový šampionát v Praze. Jak moc vás mrzí, že vás tam ze zámoří nepustili?

No, bylo to pro mě životní zklamání. V lednu jsme zjistili, že manželka je těhotná, v Barracudě mě udělali kapitánem a byl jsem domluvený na návratu do Liberce. Říkal jsem si, že budu makat a zabojuju o mistrovství světa. A pak přišel jeden minutový telefonát, kdy mi řekli, že mě vyměnili do Detroitu a všechno bylo… víte kde. Když jsem pak koukal na mistrovství, bral jsem to hodně těžce. Neříkám, že bych byl v sestavě, ale mohl jsem o ni zabojovat. Když pak kluci získali zlato, hrozně jsem jim to přál, ale zároveň jsem jim to hrozně záviděl. Celou sezonu jsem dělal všechno pro to, abych tam byl, a pak to nevyšlo. Bohužel teď už ve své kariéře nebudu mít šanci zahrát si šampionát v Praze.

Reprezentační kapitán Roman Červenka přestoupil do Pardubic. Jak vidíte kvalitu extraligy?

Extraliga je výkonnostně někde jinde, než před sedmi lety, kdy jsem ji hrál. Přichází sem hodně Američanů a Kanaďanů, bude to náročné. Když se kouknu na Pardubice, je to jeden současný nebo bývalý reprezentant vedle druhého. Je to v podstatě reprezentační tým. Bude hrozně zajímavé proti němu hrát a moc se na to těším.

Útočník Jakub Rychlovský po minulé sezoně zamířil z Liberce do Detroitu. Měl byste pro něj nějakou radu?

Když jsem já byl první rok na farmě, bral jsem to těžce. V Liberci i v reprezentaci jsem chodil na přesilovky, hrál jsem dvacet minut i víc za zápas, pak jsem přišel do zámoří a skoro jsem nehrál. Nevěděl jsem, co se děje. Pak ale člověk zjistí, že si kluby mladé hráče zkouší. Uplynuly tři měsíce a já jsem dostal velkou porci minut na ledě. Takže Kuba by měl určitě vytrvat a čekat na šanci. Hráči, kteří jdou do zámoří jako volní agenti, mají horší pozici než draftovaní hráči. Na farmě Detroitu ale vědí, že Kuba dal v extralize hodně gólů. Když se mu bude první půlku sezony dařit, může se mu otevřít cesta do NHL.

Kam to chcete s Libercem v sezoně dotáhnout?

Nechci říkat, že si jdeme pro titul. Bude důležité se připravit na první zápas základní části, vybudovat si dobrou pozici do play off a pak ať se děje vůle boží.