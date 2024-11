Trenér Rulík navrhuje změny v extralize: Vyjděte vstříc reprezentaci

Čeští hokejisté bojují o postup do finále mistrovství světa proti Švédsku. Uprostřed trenér Radim Rulík. (25. května 2024) | foto: Michal Růžička , MAFRA

Jenže extraliga se na jeho návrhy příliš netváří a argumentuje především ekonomickou smysluplností. „Možná mě rozcupují,“ říkal smířeně v pondělí na srazu národního týmu v Karlových Varech Rulík.

Rád by totiž, kdyby nejvyšší domácí soutěž posunula program před reprezentační přestávkou z neděle už na sobotu.

Zaprvé proto, aby povolaní hráči měli před srazem víc času a nemuseli tak spěchat.

Zadruhé proto, že se po nedělním domácím zápase Karlových Varů nestihl přemalovat led do správných reklam a národní tým musel v pondělí trénovat v menší tréninkové hale. Ta je chladnější a nemá tak kvalitní led.

Víc ale Rulíkovi pochopitelně šlo o čas pro povolané hráče: „Přivítal bych, kdyby se hrálo čtvrtek – sobota, ne pátek – neděle, přece jen i teď bývá spousta předehrávek. Samozřejmě nevím, jestli je to možné, ale já kvůli tomu teď bral na české kluky ohled. Trénovali jsme intenzivně jen čtyřicet minut a v sestavě, s kterou chceme nastoupit až v neděli.“

Z extraligy povolal čtrnáct hráčů, kteří ještě v neděli hráli za klub, zatímco ti z ostatních lig už měli volno. „S Radimem Rulíkem jsem o možnostech změn rozpisu v minulosti hovořil, ale v nabité termínové listině příští sezony, navíc olympijské, to nevidím jako reálné,“ říká pro iDNES.cz ředitel soutěže Martin Loukota.

Kromě úpravy programu Rulík navrhuje, aby extraliga zavedla takzvané back-to-back zápasy. Tedy aby se párkrát za sezonu stalo, že kluby budou hrát dva zápasy ve dvou dnech.

Ostatně tohle je opět normální ve finské i švýcarské soutěži během základní části, nemluvě o NHL, reprezentačních turnajích Euro Hockey Tour a hlavně mistrovství světa.

Podle reprezentačního kouče by tahle zkušenost extraligové hráče připravila na to, co je čeká na vyšší úrovni. Česká reprezentace jen letos na zlatém šampionátu v Praze hrála dva dny po sobě hned třikrát.

„Požadavek jsem slušně vznesl už v minulé sezoně, ale prý to nejde kvůli sponzorům. Pro hráče by to nicméně bylo lepší,“ věří Rulík.

Vyslyší extraliga jeho přání?

Spíš nedoufejte. Případným jednorázovým posunem programu na čtvrtek a sobotu by se kluby připravily o lukrativní páteční termín, kdy na stadiony přijde nejvíc lidí.

Ve čtvrtky návštěvnost z logických důvodů zásadně padá, když se druhý den musí do práce. A kluby ekonomiku sledují bedlivě.

Formát pátek – sobota před reprezentační pauzou? Ani z toho nejsou funkcionáři klubů příliš nadšení. Co kdyby vyšlo, že Třinec v pátek musí hrát v Plzni a hned další den doma, na opačné straně republiky? Každý takový výjezd stojí přes sto tisíc, nemluvě o únavě, která se na hráčích podepíše.

„Navíc v play off týmy hrají první a druhé a pak třetí a čtvrté utkání za sebou,“ upozorňuje Loukota, že zkušenost s back-to-back zápasy extraliga zajišťuje.

Další věc je, že by soutěž potřebovala znát harmonogram národního týmu s velkým předstihem. Už teď má totiž extraliga termínovou listinu pro příští sezonu naplánovanou.

Rulíkův návrh na změnu vychází z logických úvah. Rád by měl s hráči co nejvíc času. Smysl to ale musí dávat i extralize.