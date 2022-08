Srazila ho tatra i choroby. Rulík o cestě k trenéřině: Pořád myslím na Hlinku

Ten první, covidem odložený turnaj, startuje už v úterý v Kanadě. „Kategorie do dvaceti let je strašně inspirativní. Šampionáty ukazují směr, kterým se hokej ubírá,“ říká žádaný kouč. „Jsem strašně rád, že jsem dostal příležitost. Uvědomuju si, že bude náročné spojit to s prací v klubu.“

Náročná a komplikovaná byla Rulíkova pouť k trenérské profesi, k níž ho nasměrovaly i tři vážné zdravotní problémy. Hráčskou kariéru mu ještě před dvacátými narozeninami zhatil Reiterův syndrom. Předtím ho z ledu hnala žloutenka i nehezká autohavárie.