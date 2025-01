Když hrajeme zodpovědně, jsme otravní kluci z Kladna, pochvaloval si Smoleňák

„Jsme ti otravní kluci z Kladna. Nemyslím si, že to soupeře proti nám extra baví, když hrajeme takto zodpovědně,“ pokračoval Smoleňák.

Co podle vás rozhodlo?

Že jsme byli trpěliví a zodpovědní. Každý odvedl opravdu maximum. Nesnažili jsme se hrát nějaký úplně senzační hokej, ale bylo tam ohromné penzum poctivé práce. Až na ten závěr, kdy jsem to... (nahrál z rohu kluziště před branku Vránovi). To jsem si oddechl. Jinak si myslím, že to byl skvělý výkon.

Byla po vyloučení domácího Kurovského rozhodující vaše pětiminutová početní převaha, v níž jste dali oba góly?

Nevím, jestli nám přesilovky šlapou, ale vyšlo to. V ní většinou dáváme góly, když hrajeme jednoduše a nevymýšlíme žádné extra věci, to neumíme nebo nám to nejde.

Při druhém gólu se k vám puk odrazil od tyče. Jak těžké bylo zorientovat se?

To je tak rychlé, že člověk kolikrát ani neví, jak se k tomu přimotá. Stál jsem na svém místě... Proti Třinci je hodně důležité dávat takové góly.

Mohli jste zvýšit na 3:1, ale sudí gól Petra Straky, který trefil odražený puk paží, neuznali. Jak vám to zdůvodnili?

Rozhodčí říkal, že pokud hráč udělá jakýkoliv pohyb rukou od ramene dolů, tak gól neplatí. Nevím, jaká jsou pravidla. Stráča s Prochym a Kusákem (útok Kusý – Straka – Procházka) by si gól zasloužili, ale bohužel. Ale aspoň nám ten gól nechyběl.

Martin Růžička z Třince překonal kladenskou obranu a slaví gól.

K tomu jste se Třinci přiblížili na čtyři body.

Nepamatuju si zápas, že bychom tady extra bodovali, i když letos jsme tady podruhé vyhráli. Ale vždycky, když už to jsou body, tak jsou brutálně těžké. Je jedno, jestli je Třinec první, nebo poslední. Pro nás je každý bod extrémně důležitý.

Ocelářům se v této sezoně nedaří. Vnímáte, že proti nim máte větší šanci uspět než v minulosti?

To rozhodně ne. V lize není jediný tým, který by Třinec podceňoval. Dokazují to poslední roky, i z předkola byli schopní dotáhnout sezonu k titulu. To, že jsme je v této sezoně třikrát porazili, je samozřejmě skvělé, ale skromně řeknu, že Třinec určitě není tým, se kterým bychom se měli přetahovat o nejvyšší příčky. Jejich ambice a kádr jsou vyšší než naše.

Doma jste Oceláře porazili 3:2 a u nich jste zvítězili 4:1 a nyní 2:1. Čím to, že se vám proti nim tak daří?

Asi je to náhoda, ale víme, že pokud je chceme porazit, musíme hrát nad naše možnosti. A to jsme třikrát dokázali.

Kladenský Jaromír Jágr odehrává puk před třineckým Martinem Jandusem.

Byl Jaromír Jágr jeden z vašich nejlepších hráčů?

Hrál skvěle, ale dneska je těžké někoho vypíchnout, protože všichni hráli hodně nadstandardně. Jsem rád, že si dokazujeme, že můžeme jít cestou, která funguje.

V minulých třech kolech jste třikrát vyhráli. Ukazuje to na vzestup mužstva?

To, že jsme vyhráli třikrát v řadě proti ohromně silným soupeřům, je skvělé. Body potřebujeme, ať je to proti skvělému Hradci, Třinci nebo Liberci. Týmu to obrovsky pomůže. Člověk se cítí trošku sebevědomější a jde do dalších zápasů s hlavou nahoru.