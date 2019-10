Smoleňák chce dvacet dříčů: Nemáme frajery, kteří nám zápasy rozhodnou

Pro Hradec to byla pátá prohra z posledních sedmi extraligových zápasů, které vedly ke zprávám o tom, že vedení klubu zvažuje změnu na postu hlavního kouče. Ve chvíli, kdy se Hradec stále drží na dohled předních příček, na čtvrtou Spartu ztrácí tři body. A už dnes to může být jinak, do Hradce totiž přijede k předehrávce 32. kola vedoucí Třinec.

Co podle vás k úspěchu nad ním potřebujete?

Vyhrát. Mně je úplně jedno, jestli to bude 1:0, nebo 6:5. Teď jsme gólů dostali hodně a na to se budeme muset zaměřit.

Od Zlína jich bylo šest, hlavní příčina porážky?

Dostat doma šest gólů nikdy k vítězství moc nevedlo. Navíc jsme dostali laciné, které nám tam bohužel spadly. Není to nic hezkého, ale co se dá dělat. Je sice pravda, že jsme pět gólů dali a na to bychom vyhrávat měli. Jde to za námi.

Nastřílel vám je Zlín, který byl před zápasem jasně poslední a zůstal tam i přesto, že v Hradci vyhrál.

Když se ale podíváte na letošní extraligu, tak v ní všichni porážejí všechny. Přicházejí díky tomu divoké výsledky, jen nás to teď trochu mine.

Na klidu to asi nepřidá, jak tuto situaci berete i vzhledem k tomu, jaké informace objevily s ohledem k trenérům?

Hokej už je takový. Jednou vás nosí na rukách, příště se dostanete dolů. Zápasů je spoustu, čas od času padne na někoho deka, teď je na nás. Ale týmu věřím, věřím nějaké cestě, kterou jdeme. Kolikrát jsme si už dokázali, že to umíme zatáhnout, odehrát zápas vzadu s nulou, jedním gólem a vepředu sílu máme. Nic nezahazujeme, potřebujeme do toho zase šlápnout a věřím, že se nastartujeme, tým na to máme.

Majitel klubu ale dal najevo svoji nespokojenost. Hráli jste i za trenéry?

Vždycky hrajeme jak sami za sebe, tak především za celou tuhle loď, na níž jsou trenéři, kustodi i fanoušci. Vyhrávat chceme všichni, každý z nás je důležitý. Musíme to zvládnout, stojíme všichni za sebou, potřebujeme vyhrávat jako jedna posádka.

Vnímali jste, že fanoušci vašim trenérům po celý zápas vyjadřovali podporu?

Samozřejmě, a trenéři mají i naši podporu. Všichni jsou to workoholici, kteří tady tráví spoustu času, dresy ale máme my. Oni nám dávají veškerý materiál, luxus, který potřebujeme. Teď to my potřebujeme prodat, je to o nás. Kvalitu v týmu máme, každý z nás ale musí být lídr, abychom se z toho mohli vyhrabat. Jedině na ledě, nikdo nám v tom nepomůže.

Bylo to na vás proti Zlínu, i když jste prohráli, hodně vidět. Souhlasíte?

Takhle my ale musíme hrát. Nemáme frajery, kteří nám zápasy rozhodnou. Všechny, které jsme loni i letos vyhráli, byly o tom, že nás všech dvacet makalo. A já vidím kluky, jak každý den makají. Teď to bohužel nelepí, ale věřím, že se to zvedne.