Takových zápasů ještě třicet, chválí si Smoleňák výkon proti Litvínovu

První hrajete už v úterý v Mladé Boleslavi. Co od něj čekáte?

Že to určitě tentokrát nebude ofenzivní koncert. Bude to o pár chybách. Boleslav je dobře organizovaná, má dobré trenéry, kteří šlapou na systém a hráči je poslouchají jako hodinky.

Vy ale můžete do zápasu jít klidnější, po pěti prohrách jste konečně vyhráli. Hodně to pomůže?

Doufám, že je to pro nás odrazový můstek. Na druhé straně si nemůžeme myslet, že teď na Bolku naběhneme a přejedeme ji. Takoví mašinfírové zase nejsme. Budeme ale trénovat s trochu větším úsměvem. Do Vánoc máme důležité zápasy se soupeři, kteří jsou v tabulce kolem nás. Potřebovali jsme si spravit chuť a trošku si dokázat, že nejsme úplná střeva, jako to výsledkově vypadalo.

Zápas s Litvínovem, pro vás asi z tohoto pohledu hodně důležitý, jste zvládli, co rozhodlo?

Myslím si, že jsme hráli o dost líp než předtím, měli jsme lepší pohyb, soupeři nejezdili tolik do přečíslení. Byly některé věci, za které bychom si možná měli dát pohlavek, jsem rád, i kvůli našemu brankáři, že jsme mu oproti posledním zápasům zpříjemnili, nenechali jsme ho soupeři napospas a nebylo to jenom o něm.

Výsledek sice vypadá jednoznačně, ale na konci jste se bránili, aby soupeř nesnížil na rozdíl jediného gólu...

Tohle jsme my. Nejdřív jsme možná byli překvapení, že jsme dali víc než dva góly a vedli jsme 4:0. Pak faulujeme a soupeř sníží, druhý faul a je to 4:2, dva góly jsme jim darovali. Kdybychom tyhle individuální věci nedělali, mohli jsme zápas v klidu dohrát. Nakonec to mohlo být všelijaké, kdybychom nedali gól do prázdné branky.

Jeden z gólů jste vstřelil vy, na začátku druhé třetiny jste soupeřově obraně ujel hned po úvodním vhazování, stačilo na něj šest vteřin. Taktická varianta?

Řekli jsme si, že když buly vyhrajeme, tak půjdeme s pukem dopředu, abychom zase nezajeli za naši branku. Puk se někomu zašmodrchal mezi nohama a pak už jsem jel sám. Ale že bych jim opravdu ujel, spíš ušel. (smích)

Dal jste vůbec někdy takhle rychle po úvodním vhazování gól?

To nevím, ale určitě byl důležitý. Vedli jsme jen 1:0 a další gól je vždycky důležitý, abychom odskočili. Dalo nám to trochu vítr do plachet.

První vstřelil Radek Pilař, útočník, který vypomáhá obraně. Hraje dobře, navíc teď vstřelil svůj první extraligový gól. Hodně velké povzbuzení pro něj i pro tým?

Hlavně je to kluk, který už je v Hradci nějaký pátek a kdekoliv dostane šanci, je zticha a dře. Proto jsem rád, že byl tím gólem odměněný. Myslím, že bychom si z něj mohli vzít příklad, takhle by se to mělo hrát. Stejně jako od ostatních kluků, kteří to oddřou. Kolikrát nejsou extra gólově vidět nebo je lidi úplně neoslavují, ale jsou velmi důležití a jsme rádi, že tady jsou.