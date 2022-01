Kapitán Smoleňák: S Libercem to bolí, ale mně se přesně tohle líbí

Možná stejně s úlevou přijímá i to, že po několika odložených utkání se Hradečtí znovu mohou dostat do zápasového tempa, ze kterého poměrně nedávno vypadli: „Bohužel to tak je, ale my jsme to brali jako realitu. Jsme rádi, že týmy kolem nás jsou zdravé a že můžeme zase nějaké zápasy odehrát.“

Dostávat do tempa se začali v neděli v Českých Budějovicích, kde sice zachránili v základní části remízu 2:2, ale v samostatných nájezdech padli a připsali si do statistik třetí zápas za sebou, v němž nevyhráli. „Vzhledem k průběhu můžeme být rádi, že odvážíme alespoň bod,“ zhodnotil jej Tomáš Martinec, hlavní kouč hradeckého mužstva.

I díky covidovým přesunům zápasů si Hradečtí ode dneška užijí domácího ledu více než dost. Po dnešním duelu s Libercem budou na něm hrát i v neděli s Vítkovicemi a v úterý s Kladnem.

„Já tohle vůbec nevnímám, ale jsou kluci, kteří raději hrají doma. Samozřejmě víme, že doma s našimi fanoušky, tedy když můžou přijít, se nám hraje líp a musíme to na domácí půdě potvrdit. Zápasů je hodně a dobré výsledky je třeba mít i venku,“ poznamenal k následující sérii Smoleňák.

Zatímco Mountfield poslední tři extraligové zápasy prohrál a získal v nich jen dva body, jejich dnešní soupeř z Liberce přijede povzbuzen opačnou bilancí, v utkáních s Plzní, brněnskou Kometou a pražskou Spartou totiž pobral všechny body. „Vrátil se jim Šmíďák, jeden z nejlepších beků a celkově mají kvalitní kádr,“ myslí si hradecký kapitán.

Do náročného programu, podle nějž by Hradec měl během necelých šesti týdnů odehrát všechna svá zbývající utkání základní části, což čítá s tím dnešním patnáct duelů, nastoupí v téměř kompletním složení. Na marodce v tomto týdnu zůstali jen obránci Kalina a Šalda, zato se v neděli po třech měsících do sestavy vrátil útočník Cingel.

Páteční utkání s Libercem začne v 18 hodin, nedělní s Vítkovicemi o dvě hodiny dříve.