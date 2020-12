Hradecké nezdary zastavila kanonáda. Nic jiného nezbývalo, glosuje Smoleňák

Přímo na branku totiž vyslali 45 střel, z nich 13 jako proti Spartě stihli za necelou úvodní třetinu. Když se k tomu připočtou ty, které branku netrefily, či pokusy, jež zblokovala obrana Brně, dojde se k vysokému číslu - téměř k osmdesátce. Tato hezká bilance je navíc korunována tím, že šestkrát se vlnila síť brněnské branky.

„Nám nic jiného ani nezbývalo,“ komentoval střeleckou proměnu hradeckého týmu jeho kapitán Radek Smoleňák, který k výhře přispěl dvěma brankami.

Byla to jedním z hlavních věcí, které jste potřebovali zlepšit, abyste přerušili sérii porážek?

Chtěli jsme to tam opravdu rvát co nejvíc. Je to jediná cesta, jak musíme hrát, protože nejsme žádní šikulové, abychom to sypali až do prázdné kasy. Pokud chceme být úspěšní, musíme puk rvát na branku hlava nehlava a doufat, že se to nějak odrazí do ní. To je jediná naše šance, jak zápasy vyhrávat.

Střely se tam opravdu odrážely a bylo z toho šest gólů. Labužník by možná namítl, že ne příliš krásných.

Jsme na tom tak, že si góly nemůžeme vybírat, protože jsme jich moc nedávali i přesto, že šance jsme měli. Jakýkoliv gól, i když to bude třeba zadkem, bereme a jsme za něj nesmírně rádi. Proti Brnu jsme za tuhle práci byli brankami odměněni, a tak výsledek vypadá dobře.

Vedle změny k lepšímu v počtu střel a dosažených gólů vám určitě pomohlo i to, že jste se na rozdíl od minulých utkání skoro nenechávali vylučovat. I o tomhle jste před zápasem přemýšleli?

Jistě, jen nevím, jestli rozhodčí neměl v píšťalce oříšek nebo zda nás trenér něčím neosvítil. (směje se). Pravda je ale taková, že proti týmům, jakým Kometa je, se jinak hrát nedá. Když mají přesilovku, vždycky to smrdí inkasováním gólu, mají na to výborné hráče. Nám se však podařilo zabránit tomu, aby se díky přesilovkám dostali do komfortních zón.

Vašemu útoku se dařilo, vy jste dal dva góly, Aleš Jergl jeden, Lukáš Cingel zase třikrát asistoval. Příjemná spolupráce?

Za poslední dva roky jsme takhle už párkrát hráli a vždycky jsem z toho měl dobrý pocit. Aleš je pracovitý kluk, který má rád hokej i puk. Když dostane šanci a něco se povede, tak má úsměv od ucha k uchu. Podobně je to i s Lukášem. Tohle jsme potřebovali, ale z jednoho zápasu se žít nedá.

Co vy sám, góly vám přišly po nějaké pauze, kde byla chyba?

Že jsem nebyl tam, kde bych být měl, vždycky jsem byl o pár centimetrů někde vedle. Že mě to teď dvakrát dobře trefilo, stoprocentně zahřeje. Je to určitě dobře pro moje sebevědomí, protože je vidět, že když tomu půjdu naproti, tak to bude fajn.

Po posledních zápasech jste nebyli spokojeni hlavně s výsledky, to nyní neplatí, podali jste jeden z nejlepších výkonů v sezoně. Souhlasíte?

Já moc do minulosti nekoukám. Určitě to byl jeden z výkonů, za které se rozhodně nestydíme. Přesně takovými se chceme prezentovat a náš tým na ně rozhodně má.