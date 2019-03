Není to Real Madrid, ale klobouk dolů před nimi, řekl Smoleňák o Kometě

„Se... mě to neskutečně. O to víc, že si myslím, že jsme byli důstojným soupeřem,“ prohlásil útočník Mountfieldu po sobotní porážce 2:3, která jeho celek poslala na dovolenou.

„Čtyři nula je až ostudné, ale myslím, že jsme hráli dobrý hokej. Nezaujatým okem jsme měli velmi často víc ze hry a dojeli jsme na naši ofenzivní impotenci a na fauly. To je alfa a omega celého hokeje v play off,“ poznamenal Smoleňák, který sérii zakončil bez jediného kanadského bodu.

Bylo znát, že je Kometa specialistou na play off?

Klobouk dolů před Kometou. I přesto, že jsme měli základní část výbornou a byla tam spousta pozitiv, na kterých se dá stavět do budoucna, nám Kometa dala celkem dobrou školu v tom, jak se to hraje a jak vyhrávat tyhle důležité zápasy. Oni nebyli aktivnější, to rozhodně ne, ale co Kometa odehrála a jak to odehrála, to jsou pro náš tým ohromné zkušenosti, které nám pomůžou. Série byla náročná, bolela nás, bolela mě, bolela je, byla v tom spoustu emocí. Ale je potřeba sportovně uznat, že to Kometa dotáhla do vítězného konce a čest jim. Pro nás to byla ohromná škola.

Po prvním zápase jste prohodil, že brněnský šéf Libor Zábranský určuje pravidla a že v obraně Komety hrají staří pánové. Ale zdá se, že na soupeře to nemělo žádný efekt...

Efekt, neefekt, mně je vcelku jedno, kdo se chytnul a nechytnul. Já se snažím odvádět maximum, co můžu, pro můj tým. Zápasy prostě byly vyhecované a vás (novináře) samozřejmě bavilo, že jste to mohli nafouknout. Vy jste se po tom povozili, oni taky, ale pro mě je hokej o emocích, které dávám najevo na ledě i mimo něj. Se spoustou kluků z Brna mám velmi dobré vztahy a jedeme dál i přesto, že jsme si nedarovali ani centimetr. O tom je hokej a myslím, že to i lidi bavilo.

Bude Kometa mistrem?

Mistrem může být kdokoliv. Kometa hrála na vítězství, hrála chytře a je to přesně ten hokej, který jí vyhrával tituly. Teď ať si to rozdá, kdo chce, my jsme už bohužel mimo.

Za poslední tři roky neztratila Kometa ve čtvrtfinále ani jeden zápas. Proč se proti ní tak špatně hraje?

Ne, že by se proti nim hrálo špatně. Statistik je v dnešní době asi milion, počítá se pomalu i to, kdo se kolikrát nadechne, a všechna čísla hovořila pro nás. Ale byli jsme absolutně impotentní dopředu a to rozhodovalo. Není to Real Madrid, který by nás přejel start-cíl, my jsme je ve spoustě věcí přehrávali, ale na to se nehraje. Klobouk dolů před nimi. Určitě nás to posílí do dalších sezon, jsme zase chytřejší.

Ve čtvrté partii Kometě chyběl Martin Erat, bylo to na ledě znát?

Mně je opravdu jedno, kdo tam hraje, nebo nehraje. Se Špenátem se známe hodně dlouho a já ho respektuju, i když to tak na ledě nevypadalo. Ale to ho dělá hráčem, jakým je, a proto měl kariéru, jakou měl. Já jsem se taky snažil dělat svoji práci. Nemyslím si, že nějak chyběl, ale na druhou stranu takový frajer je k nezaplacení a každý tým by ho chtěl mít ve svých řadách. Na to, kolik mu je, je velkou pomocí pro tým.

Brněnští fanoušci na vás celou dobu pískali, ale po posledním zápase vaše jméno vyvolávali. Co vy na to?

Ta série byla hodně vyhecovaná. I díky vám novinářům, i díky mně. Já to mám rád, hokej je o emocích. Ale už před sérií jsem říkal, že Kometa má vynikající fanoušky, i s repre to tady bylo super a vždycky tady rád hraju. I když to na ledě byla bitva, tak na tribunách to bylo férové. Je opravdu pěkné tady hrát, když lidi přijdou a najdou si čas. Místo toho, aby kluci s bubnama honili holky u vody, tak přijdou fandit, takže tleskám jim i našim fanouškům. V tom závěru ukázali, že když série skončí, tak to taky dokážou hodit za hlavu. Stejně jako vzdávám hold Kometě, tak i oni ukázali nějaký respekt, a to se cení v dnešní době, která je taková všelijaká.

Co jste při podávání rukou říkal Liborovi Zábranskému, že jste na jeho tváři vyloudil úsměv?

Že má dobrý sestřih (směje se). Já jsem mu pogratuloval, že tady odvádí fantastickou práci a že mu přeju hodně štěstí. A to je tak všechno. Já jsem se k němu nějak vyjádřil, nechci říct, že to bylo v emocích, ale prostě jsem měl takový názor. Myslím, že Libor je chytrý chlap a chápe, že každý může mít nějaký názor. Já ho hodně respektuju a myslím, že v Brně by ho měli nosit na rukách a krmit kaviárem, protože co tady prakticky z ničeho udělal, je jen jeho zásluha a nikoho jiného.