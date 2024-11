Dva góly vzaly milimetry. Nezbývalo, než hrát dál, řekl hradecký Pilař

„Nezbývalo, než hrát dál a snažit se v závěru zápasu Olomouc do ničeho nepustit,“ komentoval obě hlavně pro rozhodčí těžké situace Radek Pilař, střelec druhé a zároveň vítězné branky Hradce.

Jak jste viděl vy obě rozhodnutí?

U první situace to bylo dost jasné, asi by to ani nemohl gól být. U druhé nevím a takhle to dopadlo. Důležité ale je, že stejně máme tři body, výhra se počítá.

Díky vaší brance. Jak byste ji popsal?

Skvělá střela od McCormacka, kterou brankář vyrazil a mně pak jen stačilo nastavit hokejku.

Pro Hradec další, bodoval už pojedenácté, z toho zapsal deset výher.

Je hodně důležité body sbírat. Nejlepší je samozřejmě vyhrávat, ale počítá se každý a může být důležitý. Extraliga je vyrovnaná, když z toho dva tři zápasy vypadnete, může to být rychlý sešup dolů.

Pro vás to byl první gól, který jste za Hradec vstřelil po vašem návratu z angažmá v prvoligovém Prostějově.

Fajn pocit. ale důležitá je ta výhra. Byla těžce vybojovaná, Olomouc nedá nic zadarmo. Třešnička na dortu po návratu. Snažím se dělat jednoduché věci a věřil jsem, že to tam spadne.

Jak těší návrat do extraligy, odkud jste odešel po minulé sezoně?

Určitě ano i proto, že to v Prostějově úplně nenaplnilo očekávání.

V čem hlavně?

Přece jen je mezi soutěžemi rozdíl. Tady člověk ví, co má čekat od spoluhráčů, systém tady je najetý do detailů. Tam je volnější a zároveň divočejší.

V neděli vás osobně čeká první derby sezony v Pardubicích. Co od něj čekáte?

Myslím si, že to bude bitva, bude to náročné.