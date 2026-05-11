Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Tipsport extraliga 2025/26

Kučeřík je zpátky v Brně. Ve Finsku mu chyběla atmosféra: Hrajeme i pro lidi

Autor:
  7:00
Před dvěma lety balil kufry do Finska, teď je zase vybalí v Brně. Obránce Radek Kučeřík se po dvou sezonách v zahraničí vrací do Komety. Ačkoliv to při vzájemném říjnovém duelu Ligy mistrů ještě popíral, možnost návratu měl na stole už dřív.
Radek Kučeřík v dresu Ilves Tampere na ledě Brna.

Radek Kučeřík v dresu Ilves Tampere na ledě Brna. | foto: Radim Strachoň, MAFRA

Radek Kučeřík z Ilves Tampere se objímá s brněnským obráncem Michalem Gulašim.
Obránce Radek Kučeřík z Tampere při utkání s brněnskou Kometou.
Brněnští Denis Svoboda a Adam Zbořil se snaží obrat o puk Radka Kučeříka z...
Brankář Josef Kořenář sleduje padající hokejisty Radka Kučeříka, Filipa...
28 fotografií

„Už když jsem z Brna odcházel, věděl jsem, že zájem o můj návrat jednou bude,“ vzpomíná čtyřiadvacetiletý odchovanec klubu. „Kontakt byl jak v prvním roce v Pori, tak v tom druhém v Ilvesu. Letos se to začalo víc řešit někdy v listopadu a kolem Vánoc se všechno domluvilo.“

Kometa minulý pátek oznámila hromadný nákup posil, během jediného dne představila hned deset nových jmen, z nichž šest jsou odchovanci klubu. Kučeřík je jedním z nich. Do kabiny se vrací mezi známé tváře. A do obrany, kde bude pořádně těsno.

„Konkurence je obrovská, ale ve velkých týmech je to vždycky tak. Je to dobře, můžeme se navzájem porovnávat a bojovat o místo. Nikdo nemá nic jistého, a to hráče posouvá,“ má jasno. Rivalitu vnímá jako přirozenou součást profese. „Hokejisti jsou na takové výzvy zvyklí. Potkáváme se s nimi pořád, musíme jim čelit a být připravení.“

Fakt, že do Brna zároveň míří další odchovanci, pro něj byl jedním z hlavních důvodů, proč kývl na návrat. „Už jsme si s klukama psali. Každý se těší zpátky do kabiny. Vztah k týmu i k městu tam pořád je. Pro nás je bonus hrát doma a bojovat za vlastní město,“ těší se Kučeřík.

Kanadu mu zhatil covid, Finsko si už ujít nenechal

Kučeřík má na svůj věk za sebou pestrou cestu. Z Brna odešel ještě jako junior do kanadské WHL, kde se potkal s dalším obráncem Komety Liborem Zábranským mladším.

„Bylo super, že už byl zkušenější, věděl, co se od něj čeká, a umí výborně anglicky. Měl jsem u sebe někoho, kdo se o mě trochu postaral a ukázal mi cestu,“ rozebírá.

Tři cesty k jednomu snu. Aneb brněnská stopa v týmu dvacítek

Do Komety se tehdy vrátil kvůli covidu. „Sezona se nedohrála, v Kanadě byla situace horší než v Evropě a nebylo jasné, kdy se bude dál hrát. Byl to můj ročník dvacítek, chtěl jsem být v zápasovém rytmu, abych měl šanci dostat se do reprezentace,“ popisuje.

Následoval rychlý vzestup. Po hostování v Přerově se usadil v extraligovém áčku, kde už v devatenácti letech pravidelně nastupoval. „Šanci jsem dostal brzo a strašně mi to pomohlo. Nakoukl jsem do extraligy a hlavně jsem se v týmu udržel,“ říká.

V sezoně 2021/22 si odbyl i debut v seniorské reprezentaci. „Bylo super, že jsem patřil k málu kluků, kteří hned po dvacítkách přešli do áčka. Člověk zjistí, že hokej je zase úplně jinde, a nemá prostor něco zaspat. Level v nároďáku je o dvě třídy výš než v extralize,“ míní Kučeřík.

Zlom přišel o dva ročníky později. Po dobrém startu Kučeříka přibrzdilo zranění, kvůli němuž vynechal zhruba dvacet zápasů, a stihl se vrátit až na play off.

Brněnský Radek Kučeřík (vpravo) uniká Jaromíru Jágrovi z Kladna.

Po něm přišla nabídka, kterou dlouho zvažovat nemusel – Finsko.

Nejprve Ässät Pori, menší klub v menším městě. Ideální kombinace. „Chtěl jsem něco zkusit ve světě, posbírat zkušenosti. V Pori pro mě byla větší role, navíc menší tým znamenal menší tlak. První rok ve Finsku byl díky tomu příjemnější,“ vysvětluje.

Život v přístavním městě mu seděl i lidsky. „Já jsem z Hodonína, takže to bylo hodně podobné. Město mělo všechno, co jsme potřebovali – obchody, kavárny, procházky, kousek na zimák, v létě moře. Na poznávání Finska ideální,“ libuje si Kučeřík.

Druhá štace už byla čisté „finské NHL“ – Ilves Tampere a hypermoderní Nokia Arena.

Začátek sezony však týmu vůbec nevyšel, v jednu chvíli se Ilves potácel na chvostu soutěže. „Byl to proces, kterým jsme museli projít. Měli jsme jasně daný systém, pro nové hráče, včetně mě, to bylo něco úplně jiného. Trenér tomu věřil tak moc, že nic neměnil, i za cenu, že obětuje prvních deset patnáct zápasů,“ analyzuje.

Trpělivost se vyplatila. Ilves se vyšplhal naskočil horu a došel až do semifinále play off, kde nakonec bojoval i o bronz. „Na klub s takovými ambicemi to nebyl úspěch, ale ani průšvih. Když vezmu, kde jsme byli v září a říjnu, sezona měla hezký vývoj,“ hodnotí.

Finský chlad versus brněnský randál

Rozdíly mezi Finskem a Českem cítil na ledě i v hledišti. „Fanoušci ve Finsku jsou spíš tišší typ. Mávají vlajkami, mají pár pokřiků, ale s atmosférou v Brně se to úplně srovnávat nedá. Je to jiný styl fandění,“ líčí Kučeřík.

Nokia Arena s návštěvami kolem deseti jedenácti tisíc lidí mu dala jasnou odpověď na otázku, jak může vypadat nová brněnská hala, která má být ještě větší.

Obránce Radek Kučeřík z Tampere při utkání s brněnskou Kometou.

„Každá aréna má svoje kouzlo. Rondo je unikát, ale nová hala si svoje kouzlo taky získá. Když se v Tampere sešlo přes deset tisíc lidí, atmosféra byla výborná. A když se k tomu přidá český styl fandění, v Brně může vzniknout neskutečný randál a skvělé místo pro úspěchy,“ usmívá se.

I fanoušci patřili k důvodům návratu. „Ve Finsku je to přece jenom slabší. Hrajeme to i pro lidi. Když je aréna plná a jede s vámi, máte po zápase hned lepší pocit,“ rozplývá se Kučeřík.

Návrat ke kořenům

V Kometě ho čeká známé prostředí. Zpět na střídačku sestoupil majitel klubu Libor Zábranský, jako asistent se vrací Kamil Pokorný, v realizačním týmu zůstává i Jiří Horáček.

Tento osvědčený recept na úspěch rozšířil Martin Erat, který bude částečně pracovat z amerického Nashvillu, kde žije s rodinou. „Všechny trenéry jsem už zažil v mládeži nebo v áčku. Jsou to lidé s obrovským vztahem k Brnu a ke Kometě,“ myslí si Kučeřík.

Kdyby Galvas odešel, nemáme náhradu. Čtvrtfinále je minimum, říká šéf Liberce

Sám přichází po bodově nejlepší sezoně kariéry ve Finsku. Logicky se tak nabízí, zda v nejbližší době nepřidá další reprezentační starty.

„Spíš se soustředím na klub. Když se daří v klubu, šance na repre přijdou. Na velkou akci se neupínám. Důležité je podávat stabilní výkony a každou sezonu se aspoň o kousek posunout. Když si to člověk zaslouží, věřím, že tu šanci dostane,“ objasňuje.

Defenzivní dříč s nově nabitým sebevědomím

Jaký Radek Kučeřík bude po dvou letech v cizině?

„Vždycky jsem byl primárně defenzivní obránce s dobrou prací v obraně a v oslabení. Ale za poslední roky se to posunulo i směrem k podpoře útoku,“ popisuje. „Ve Finsku jsem nabral víc sebevědomí v útočném pásmu a v podpoře ofenzivy. Rád bych na to navázal.“

Srovnávat se s produktivní hvězdou Komety a svým staronovým spoluhráčem Liborem Zábranským mladším ale nechce. „Měl výbornou sezonu, já se ale budu soustředit na sebe, abych podával stabilní výkony, které pomůžou týmu. Chci si hrát svou defenzivní hru, podporovat útok a uvidí se, co z toho vzejde,“ říká.

Ambice má přesto jasné. „Teď jsou hlavně týmové – v Brně podávat co nejlepší výkony a dotáhnout sezonu co nejdál, ideálně až k vítěznému konci. Zároveň chci, aby další sezona byla o něco lepší než ta minulá, po hokejové i osobní stránce. Prostor na progres tam pořád je a byla by škoda ho nevyužít,“ uzavírá Kučeřík.

Vstoupit do diskuse

MS v hokeji 2026

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května.

Na přelomu dubna a května hraje národní tým dva turnaje Euro Hockey Tour. Českému hokeji se navíc dostalo medailového povzbuzení i z mistrovství světa hokejistů do 18 let. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

Baráž

Finále

Kompletní los

Předkolo

Třinec
3:0
Olomouc
Karlovy Vary
3:0
Vítkovice
Sparta
3:2
Kladno
Kometa
3:1
Č. Budějovice
Pardubice
4:0
Kometa
Plzeň
3:4
Sparta
Pardubice
4:3
Sparta
Pardubice
4:2
Třinec
Třinec
4:1
Karlovy Vary
Hradec Kr.
1:4
Třinec
Liberec
3:4
Karlovy Vary

Nejčtenější

MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?

Roman Červenka přesnou ranou zajišťuje Čechům výhru nad Švýcarskem.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém...

Na mistrovství světa bez Klapky i gólmanů z NHL. Rulík bere do Švýcarska i Blümela

Trenér národního týmu Radim Rulík.

Trenér české hokejové reprezentace Radim Rulík nominoval na blížící se mistrovství světa ve Švýcarsku. K týmu se připojují forvardi Roman Červenka, Lukáš Sedlák a Matěj Blümel, naopak brankáři ze...

Posily z NHL na MS: Američané s mladými i Tkachukem, tým oznámila také Kanada

Americký hokejista Matthew Tkachuk slaví výhru nad Kanadou a zisk zlaté medaile...

V zámoří začínají prosakovat informace o hokejistech, kteří posílí národní týmy na nadcházejícím světovém šampionátu. Zvučné jméno očekávají Finové, dočkají se příletu hvězdného útočníka Aleksandera...

Česko - Švédsko 3:1. Skalp neporažených. Dvěma trefami rozhodl Kovařčík

Petr Sikora a Kristian Reichel (vpravo) slaví branku proti Švédům.

Čeští hokejisté zvítězili v úvodním duelu na Švédských hrách v Ängelholmu nad domácí reprezentací 3:1 a ukončili v desátém utkání Euro Hockey Tour (EHT) v sezoně neporazitelnost již jistého celkového...

Šance na MS? Nemyslím si, říká Pastrňák. Nadějný není ani příjezd Zachy

Pavel Zacha (18) a David Pastrňák (88) slaví gól Boston Bruins.

Čeští hokejoví fanoušci se v neděli večer dočkali špatných zpráv. Z Bostonu totiž vyšly dvě zásadní novinky týkající se možných posil pro mistrovství světa. Obě nasvědčují tomu, že se národní tým...

Kučeřík je zpátky v Brně. Ve Finsku mu chyběla atmosféra: Hrajeme i pro lidi

Radek Kučeřík v dresu Ilves Tampere na ledě Brna.

Před dvěma lety balil kufry do Finska, teď je zase vybalí v Brně. Obránce Radek Kučeřík se po dvou sezonách v zahraničí vrací do Komety. Ačkoliv to při vzájemném říjnovém duelu Ligy mistrů ještě...

11. května 2026

Hokej v televizi a plná lednice. Češi si doma staví vlastní fanouškovské zóny

Advertorial
Drtivá většina českých fanoušků sleduje mistrovství světa v ledním hokeji doma

Je večer. Puk dopadne na led a v českých obývácích to zašumí. Někde cinkne sklenice, jinde zapraská sáček s chipsy. Mistrovství světa v ledním hokeji nezačíná prvním vhazováním. Startuje mnohem dřív....

11. května 2026

Červenka o výslechu: Už vím, co jsem ten večer dělal! A Sedláka se musím zastat

Premium
Pardubický střelec gólu Roman Červenka (vpravo) a Lukáš Sedlák

Akorát si převzal od MF DNES cenu pro nejlepšího hráče play off hokejové extraligy, načež čelil přívalu otázek od moderátorky Daniely Brzobohaté. Co jste dělal ten večer? Kde jste byl? Byl jste sám?...

11. května 2026

Euro Hockey Tour 2026: přehled a výsledky turnajů

Útočník Dominik Kubalík pálí v přesilové hře na finského brankáře Harriho...

Euro Hockey Tour (EHT) je série turnajů určená pro nejlepší evropské hokejové reprezentace. Dlouhá léta se jí účastnily týmy Švédska, Finska, Česka a Ruska. Po vyloučení Ruska v roce 2022 kvůli...

26. dubna 2026  11:17,  aktualizováno  10. 5. 23:42

USA na MS v hokeji 2026: program, výsledky, soupiska, bilance s Čechy

Mathew Tkachuk v semifinále se Slovenskem.

Obhájci loňského titulu a tradiční kandidát na medaili. Hokejisté USA odehrají mistrovství světa ve Švýcarsku s mladým týmem. Největší hvězdou amerického výběru bude Matthew Tkachuk z Floridy....

10. května 2026  22:43

Bez největších hvězd z NHL, s Červenkou či Hronkem. Rulík oznámil nominaci na MS

Radim Rulík promlouvá k českým hokejistům na tréninku před startem mistrovství...

Hokejová reprezentace už zná podobu kádru pro mistrovství světa ve Švýcarsku. Trenér Radim Rulík sází ze zámoří například na Filipa Hronka či Matěje Blümela, pětici pardubických hráčů v čele s...

10. května 2026  22:39

Klapka? Nevešel se, pravil Rulík. Řešil další jména, o medailových ambicích nehovořil

Radim Rulík na střídačce během utkání se Švýcarskem.

Radim Rulík naplno poznal, co obnáší olympijská sezona. Mluvil o hodně těžké nominaci. „Tolik omluvenek nepamatuju, ale chápu to,“ prohodil kouč hokejové reprezentace. Chvíli předtím během tiskové...

10. května 2026  22:33

MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?

Roman Červenka přesnou ranou zajišťuje Čechům výhru nad Švýcarskem.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém...

10. května 2026  21:49

Na mistrovství světa bez Klapky i gólmanů z NHL. Rulík bere do Švýcarska i Blümela

Trenér národního týmu Radim Rulík.

Trenér české hokejové reprezentace Radim Rulík nominoval na blížící se mistrovství světa ve Švýcarsku. K týmu se připojují forvardi Roman Červenka, Lukáš Sedlák a Matěj Blümel, naopak brankáři ze...

10. května 2026  19:15,  aktualizováno  21:08

Jak si vedli čeští hokejisté v přípravě? Výsledky zápasů před MS 2026

Trenér Radim Rulík na kempu české hokejové reprezentace před mistrovstvím světa...

Květnové mistrovství světa v hokeji je před námi a jeho účastníci mají odehrané přípravné zápasy. V našem přehledu najdete kompletní výsledky české reprezentace před MS 2026 ve Švýcarsku.

10. května 2026  20:36

Švédské hokejové hry 2026: Výsledky generálky na MS ve Švýcarsku

Český obránce Tomáš Cibulka se snaží získat puk v souboji s Ivarem Stenbergem...

Posledním turnajem Euro Hockey Tour a zároveň generálkou na mistrovství světa 2026 byly Švédské hokejové hry, které se hrály v Ängelholmu od 7. do 10. května. V našem přehledu najdete program zápasů,...

10. května 2026  20:23

Ostuda, zápas blbec, hodnotí Češi debakl v generálce. Hrála roli nervozita z nominace?

Radim Rulík v utkání se Švýcarskem na Švédských hrách.

Naladit se na blížící se mistrovství světa co nejlépe? Zamotat na poslední chvíli trenérům hlavu s nominací na vrcholnou akci? Tak to se českým hokejistům vůbec nepovedlo. V generálce na šampionát...

10. května 2026  16:54

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.