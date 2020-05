Jeřábek se vrací do Sparty. Snad je to začátek, věří odchovanec

„Pokud dobře využije své šance, může výborně doplnit naši obranu. Je defenzivně laděný, vysoký, když ještě trochu zlepší bruslení, rozhodně se může stát stabilním členem kádru,“ řekl klubovému webu sportovní ředitel Sparty Petr Ton.



Jeřábek, který měří 194 centimetrů, si v uplynulé sezoně připsal v dresu Vsetína v 57 zápasech 12 bodů za jednu branku a 11 asistencí. V extralize ještě nebodoval. V první lize v minulých sezonách nastupoval za Litoměřice a Ústí nad Labem.

„Radek je sparťan, odchovanec našeho klubu. Loni u nás odehrál tři zápasy, sledovali jsme ho celý rok i ve Vsetíně a jeho hra se nám moc líbila. Je výborný i po charakterové stránce,“ doplnil Ton.

Jeřábek doufá, že si vybojuje místo ve sparťanském kádru.

„Je to splněný sen, za kterým je dlouhá cesta. Ta sama o sobě byla super. Všechna ta léta ve sparťanské mládeži, poslední roky v dospělém hokeji v Chance lize až po současnost. Vždycky jsem tady chtěl být. Zároveň doufám, že to není konec cesty, ale její další začátek. Návrat do Sparty je pro mě obrovská výzva. Chci se v týmu udržet a být platný v nové sezoně,“ prohlásil Jeřábek.