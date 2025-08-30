Premium

Tipsport extraliga 2025/26

Nejstarší, ale pořád stejně hladový. Lenc chce s Libercem zpět na vrchol

Michael Havlen
  8:44
Radan Lenc by měl patřit k hlavním lídrům Bílých Tygrů, kteří se po několika letech útlumu chtějí znovu vyškrábat na vrchol. Ve svých 34 letech je v liberecké kabině nejstarším hráčem. „Je to poprvé v kariéře, kdy jsem v týmu nejstarší. Srovnávám se s tím, ale myslím, že to nebude nic tak hrozného,“ říká reprezentační forvard.

Radan Lenc se ze švédského angažmá vrátil do známého libereckého prostředí. | foto: Bílí Tygři Liberec

V letní přípravě se mu dařilo. V posledním zápase v Kladně se při liberecké výhře 3:1 blýskl dvěma vstřelenými góly. „Sype mi to. Nestíhám to zastavit,“ dodává v žertu.

Jak rychle jste se po návratu pod Ještěd adaptoval?
Velkou většinu kluků znám už z dřívějšího působení, případně od vidění, když ještě působili v mládeži. Díky tomu ta adaptace proběhla celkem rychle a byla příjemná, i když je tu i řada nových tváří.

Našel jste o hodně jiný Liberec, než když jste ho v roce 2021 opouštěl?
Když jsem do Liberce přicházel poprvé, situace byla samozřejmě o dost jiná. Bylo to krátce po historickém titulu Bílých Tygrů (2016) a cesta tady byla pevně nastavená. Pak přišel možná lehký úpadek. Teď je tady ale vidět ohromná chuť zase hrát na těch místech, kde se hrálo, když jsem tu působil. Na týmu je znát nová energie. Máme tu spoustu dravých mladých kluků, kteří se chtějí ukázat. Tahle konkurence je ohromně důležitá.

Jak zatím hodnotíte průběh přípravy?
Pro nás je důležité, že jsme zažili jak výhry, tak i prohry, protože i ty jsou pro start sezony potřebné. Stejně jako chyby, které se v utkáních objevují a na kterých musíme pracovat. Myslím si, že zatím můžeme být spokojení. Zároveň víme, kde máme rezervy, a do sezony půjdeme dobře připravení.

Z týmu zaznívá, že příprava byla letos obzvlášť náročná. Vidíte to podobně?
Jo, samozřejmě. Jsou tady nastolené nové pořádky, se kterými souvisí i tréninková morálka. Tréninky jsou mnohem náročnější, ale my věříme trenérům, jak to mají nastavené a že do sezony bude všechno vyladěné. Posledních pár dní už to ale není takový dril jako na začátku.

Český hokejista Radan Lenc stíní slovenskému brankáři Patriku Rybákovi, aby neviděl puk, který na něj letí.

V libereckém týmu jste nejstarším hráčem. Mění se i vaše role?
Nevím, jestli zvládnu definovat změnu svojí role. To, proč se sem vracím, je stejné, jako když jsem před lety přicházel. Samozřejmě, v zahraničí jsem nasbíral zkušenosti, ale to důležité budeme muset předvést na ledě. Chemie v šatně vypadá velmi dobře. Každé ráno se těšíme na trénink a být v té partě je super.

Jak se pozná, že je v týmu dobrá chemie?
Mužstvo funguje na všech akcích a je tam velká většina týmu. To naznačuje, že se v naší partě cítíme dobře a nekoukáme na sebe skrz prsty. Když se daří, tak to přijdou vždycky všichni, ale důležité je, že my dokážeme společně fungovat, i když se nedaří. Měli jsme v přípravě dvě utkání, která se výsledkově ani herně moc nepovedla, ale i tak jsme se drželi v pozitivním duchu.

Když jste se vracel k Tygrům, říkal jste, že vás nabíjí pozice klíčového hráče. Kdy naposledy jste se před začátkem sezony takhle cítil?
Jsem rád, že se nám v lajně daří a rozumíme si i mimo led. O to je to jednodušší. Hodně mě to nabíjí, baví a mám z toho radost. S Adamem Najmanem i Ondrou Procházkou se mi hrozně dobře hraje a je tam spousta náznaků, že to může být ještě daleko lepší. I proto můžu mluvit o tom, že mě to nabíjí. Těší mě, že jsem v téhle roli, a věřím, že to budu moct klubu vrátit.

Zatímco vy jste v kabině nejzkušenější, nejmladší je patnáctiletý obránce Lukáš Kachlíř. Jak na vás zatím působí?
Fantasticky. Viděl jsem ho poprvé hrát v utkání v Linci a byl jsem opravdu mile překvapený, s jakou lehkostí hrál a jak to zvládl. S ostatními kluky jsme se bavili, že rozhodně nehraje tak, jako by mu bylo patnáct let. Bylo by hezké, kdyby s námi byl co nejdéle a odehrál co nejvíc zápasů. Jemu to dá hodně a nám to taky může pomoct, protože hraje hodně zkušeně.

Školák mezi muži. Talent Kachlíř si říká o místo v sestavě libereckých hokejistů

Liberec na mladé hráče dost sází. Chodí si za vámi pro radu?
Vyloženě pro radu zatím nikdo nepřišel, ale já jsem kdysi taky nechodil. Radši jsem od ostatních okoukával, co a jak dělají. My starší se klukům snažíme jít příkladem, a víme, že mladí jsou pro nás důležití a můžou nám ohromně pomoct. Je tady výborný mix, který snad bude dobře fungovat.

Jak velkou ranou pro tým je zranění zkušeného útočníka Tomáše Filippiho?
Určitě je to velká ztráta. Tomáš má ohromné kvality, a ty nám můžou chybět. Věřím, že jeho rekonvalescence nebude dlouho trvat a bude brzy zpět.

Je cílem letošní sezony napravit tu minulou?
Jednoznačně je v našich silách hrát v horních patrech tabulky a dojít co nejdál. Tyhle cíle si dáváme každou sezonu, ale myslím, že letos by to mohlo být opravdu dobré.

A vy osobně si dáváte nějaké konkrétní cíle?
Úplně se tím nechci svazovat. Důležité budou týmové výkony. Když se bude dařit i mně osobně, bude to o to příjemnější. Chtěl bych být lídrem, ale nějaká konkrétní čísla jsem si vyloženě nestanovil.

Myslíte také na reprezentaci? I vzhledem k větší šanci dostat se na letošní mistrovství světa, které přijde po olympiádě?
Bude záležet na mých výkonech i na pohledu trenéra, jakým směrem se bude chtít ubírat. Neříkám, že je to můj cíl, ale strašně rád bych si zase zahrál za národní tým.

Mužstvo Z V VP PP P S B
1. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 0 0 0 0 0 0:0 0
2. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 0 0 0 0 0 0:0 0
3. HC Vítkovice RideraVítkovice 0 0 0 0 0 0:0 0
4. HC Verva LitvínovLitvínov 0 0 0 0 0 0:0 0
5. HC Škoda PlzeňPlzeň 0 0 0 0 0 0:0 0
6. HC Sparta PrahaSparta 0 0 0 0 0 0:0 0
7. HC OlomoucOlomouc 0 0 0 0 0 0:0 0
8. HC Oceláři TřinecTřinec 0 0 0 0 0 0:0 0
9. HC Kometa BrnoKometa 0 0 0 0 0 0:0 0
10. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 0 0 0 0 0 0:0 0
11. HC Dynamo PardubicePardubice 0 0 0 0 0 0:0 0
12. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 0 0 0 0 0 0:0 0
13. Bílí Tygři LiberecLiberec 0 0 0 0 0 0:0 0
14. Rytíři KladnoKladno 0 0 0 0 0 0:0 0
Děti, pomyslný titul a nekončící soud. Od tragédie hokejových bratrů uplynul rok

Nejen jednu rodinu, ale celý hokejový svět zasáhla strašlivá zpráva. Od té doby už uběhl celý rok. 29. srpna 2024. Tehdy náhle zemřeli bratři Johnny a Matthew Gaudreauovi, den před svatbou jejich...

Totální destrukce, výprask. Česká dvacítka zničila Slováky deseti góly, díval se i Rulík

Mělo jít o tvrdé federální derby plné ostrých soubojů, ideálně s dramatickou koncovkou. Té se ale fanoušci v Chomutově nedočkali, ovšem zklamaní rozhodně neodcházeli. Ještě aby jo, vždyť čeští...

Kolečko natočil dojemný klip Litvínove, nezhasni! Premiéru uvidí fanoušci

Potřebují ne kolečko, ale celý náklaďák peněz, aby spasili hokejovou baštu, proto mobilizace záchranářů a fanoušků pokračuje. Před sezonou se potkají v sobotu 6. září na akci Litvínove, nezhasni! v...

Pocta pro Jágra. V Pittsburghu ho s dalšími osobnostmi uvedou do klubové Síně slávy

Jaromír Jágr bude uveden do Síně slávy hokejových Pittsburgh Penguins, která se rozroste o nové členy po dvanáctileté pauze. V následujících třech letech do ní vstoupí deset osobností. Nejbližší...

Vynechal jsi MS? Olympiáda tě mine. Američané přehlíží vycházející hvězdu NHL

Už teď, pět a půl měsíce před startem olympijských her, lze předpokládat, že některé nominace hokejových reprezentací vyvolají alespoň mírné pozdvižení. Zase přijdou na řadu diskuze, kdo v nich komu...

Kulich nebude sedět v koutě. V Buffalu prorazil, ale: Chci víc bodů a přitvrdit

Přelomová sezona v NHL? Ne že by se hokejový útočník Jiří Kulich mračil, ale ani nelítá v oblacích. Je na sebe náročný. Že se v Buffalu usídlil v základní sestavě? A dokonce na místě elitního centra?...

30. srpna 2025  7:30

Hradec na úvod Ligy mistrů selhal s nováčkem, Kometa zazářila proti Brynäs

Páteční večer nabídl další rundu zápasů hokejové Ligy mistrů. Do jejího jedenáctého ročníku vstoupily po Spartě také Hradec a mistrovská Kometa. Východočeši začali slušně, solidně rozehraný domácí...

29. srpna 2025  17:15,  aktualizováno  22:03

Děti, pomyslný titul a nekončící soud. Od tragédie hokejových bratrů uplynul rok

Nejen jednu rodinu, ale celý hokejový svět zasáhla strašlivá zpráva. Od té doby už uběhl celý rok. 29. srpna 2024. Tehdy náhle zemřeli bratři Johnny a Matthew Gaudreauovi, den před svatbou jejich...

29. srpna 2025  16:38

Za Spartu nedal ani gól, přesto měl na dresu nápis „Nejlepší střelec“. Tak se činil

Od našeho zpravodaje v Rakousku Hokejová Liga mistrů vyžívající se ve zkoušení netradičních pravidel drží i jedno marketingové dílo. Z každého týmu nosí jeden hráč vizuálně vyčnívající dres s nápisem „Top scorer“. Nejlepší střelec....

29. srpna 2025  11:21

Největší zážitek kariéry. Jergl vyhlíží Ligu mistrů, o zraněních říká: Trestá nás někdo?

Krátce před polovinou zápasu Aleš Jergl nahodil puk na brankáře švýcarského Zugu. K překvapení většiny přítomných skončil puk v brance. Žádná velká branková hitparáda. „Moc si to nepamatuji, vlastně...

29. srpna 2025  10:19

Kouč Komety před Ligou mistrů: Bude to hlavně o nás. Zkusí nové útočné varianty

Když hokejová Kometa naposledy hrála Ligu mistrů, vedl ji z trenérské lavičky majitel Libor Zábranský a kapitánské céčko na prsou nosil Leoš Čermák. Dnešní návrat do soutěže po sedmi letech proti...

29. srpna 2025  8:59

Sparta porazila v prvním zápase Ligy mistrů Klagenfurt, zaskvěl se Dzierkals

Hokejisté Sparty vstoupili do nového ročníku Ligy mistrů výhrou na ledě Klagenfurtu 4:1. Dvěma góly se pod úspěch podepsal lotyšský reprezentační útočník Martins Dzierkals, který nastoupil s...

28. srpna 2025,  aktualizováno  22:48

Boleslav porazila v přípravě Litvínov, Třinec podlehl Banské Bystrici

Hokejisté Mladé Boleslavi potvrdili dosavadní skvělé výsledky v přípravě na novou extraligovou sezonu i ve čtvrtek v Litvínově, kde zvítězili 4:2. Hrály se i dva česko-slovenské souboje. Zatímco...

28. srpna 2025  21:42

A můžou vlajky shořet? Megafonem byste hodili. Sparťani šli v Rakousku na hokej

Od našeho zpravodaje v Rakousku Rakušané jsou pintlich na pravidla a neobměkčí je žádné hezké slůvko. Několik desítek sparťanských fanoušků, kteří vyjeli na Ligu mistrů do Klagenfurtu, se se zdejším hokejovým klubem snažilo...

28. srpna 2025  20:46

Hokejistky načaly olympijskou sezonu prohrou, Finky rozhodly ve třetí části

České hokejistky vstoupily do olympijské sezony porážkou s Finskem 2:5. Hattrickem se na výhře Seveřanek na turnaji Euro Hockey Tour v Klotenu podílela Elisa Holopainenová, dvě branky a tři asistence...

28. srpna 2025  18:21

Extraliga žádá svaz: Odložte kategorii U16. Naše základna nemá takovou kvalitu

Dlouho trvající sága ohledně kategorie hokejistů do 16 let i nadále trvá. Svaz již dříve potvrdil její zavedení od sezony 2026/27, ovšem Asociace profesionálních klubů (APK) znovu žádá po Výkonném...

28. srpna 2025  14:58

Školák mezi muži. Talent Kachlíř si říká o místo v sestavě libereckých hokejistů

Je mu teprve patnáct a musí ještě trochu povyrůst, i přes nízký věk už se ale směle dere do sestavy extraligového Liberce. Obránce Lukáš Kachlíř, který patří k zářivým talentům českého hokeje, je...

28. srpna 2025  14:23

