Nejstarší, ale pořád stejně hladový. Lenc chce s Libercem zpět na vrchol

V letní přípravě se mu dařilo. V posledním zápase v Kladně se při liberecké výhře 3:1 blýskl dvěma vstřelenými góly. „Sype mi to. Nestíhám to zastavit,“ dodává v žertu.
Jak rychle jste se po návratu pod Ještěd adaptoval?
Velkou většinu kluků znám už z dřívějšího působení, případně od vidění, když ještě působili v mládeži. Díky tomu ta adaptace proběhla celkem rychle a byla příjemná, i když je tu i řada nových tváří.
Našel jste o hodně jiný Liberec, než když jste ho v roce 2021 opouštěl?
Když jsem do Liberce přicházel poprvé, situace byla samozřejmě o dost jiná. Bylo to krátce po historickém titulu Bílých Tygrů (2016) a cesta tady byla pevně nastavená. Pak přišel možná lehký úpadek. Teď je tady ale vidět ohromná chuť zase hrát na těch místech, kde se hrálo, když jsem tu působil. Na týmu je znát nová energie. Máme tu spoustu dravých mladých kluků, kteří se chtějí ukázat. Tahle konkurence je ohromně důležitá.
Jak zatím hodnotíte průběh přípravy?
Pro nás je důležité, že jsme zažili jak výhry, tak i prohry, protože i ty jsou pro start sezony potřebné. Stejně jako chyby, které se v utkáních objevují a na kterých musíme pracovat. Myslím si, že zatím můžeme být spokojení. Zároveň víme, kde máme rezervy, a do sezony půjdeme dobře připravení.
Z týmu zaznívá, že příprava byla letos obzvlášť náročná. Vidíte to podobně?
Jo, samozřejmě. Jsou tady nastolené nové pořádky, se kterými souvisí i tréninková morálka. Tréninky jsou mnohem náročnější, ale my věříme trenérům, jak to mají nastavené a že do sezony bude všechno vyladěné. Posledních pár dní už to ale není takový dril jako na začátku.
V libereckém týmu jste nejstarším hráčem. Mění se i vaše role?
Nevím, jestli zvládnu definovat změnu svojí role. To, proč se sem vracím, je stejné, jako když jsem před lety přicházel. Samozřejmě, v zahraničí jsem nasbíral zkušenosti, ale to důležité budeme muset předvést na ledě. Chemie v šatně vypadá velmi dobře. Každé ráno se těšíme na trénink a být v té partě je super.
Jak se pozná, že je v týmu dobrá chemie?
Mužstvo funguje na všech akcích a je tam velká většina týmu. To naznačuje, že se v naší partě cítíme dobře a nekoukáme na sebe skrz prsty. Když se daří, tak to přijdou vždycky všichni, ale důležité je, že my dokážeme společně fungovat, i když se nedaří. Měli jsme v přípravě dvě utkání, která se výsledkově ani herně moc nepovedla, ale i tak jsme se drželi v pozitivním duchu.
Když jste se vracel k Tygrům, říkal jste, že vás nabíjí pozice klíčového hráče. Kdy naposledy jste se před začátkem sezony takhle cítil?
Jsem rád, že se nám v lajně daří a rozumíme si i mimo led. O to je to jednodušší. Hodně mě to nabíjí, baví a mám z toho radost. S Adamem Najmanem i Ondrou Procházkou se mi hrozně dobře hraje a je tam spousta náznaků, že to může být ještě daleko lepší. I proto můžu mluvit o tom, že mě to nabíjí. Těší mě, že jsem v téhle roli, a věřím, že to budu moct klubu vrátit.
Zatímco vy jste v kabině nejzkušenější, nejmladší je patnáctiletý obránce Lukáš Kachlíř. Jak na vás zatím působí?
Fantasticky. Viděl jsem ho poprvé hrát v utkání v Linci a byl jsem opravdu mile překvapený, s jakou lehkostí hrál a jak to zvládl. S ostatními kluky jsme se bavili, že rozhodně nehraje tak, jako by mu bylo patnáct let. Bylo by hezké, kdyby s námi byl co nejdéle a odehrál co nejvíc zápasů. Jemu to dá hodně a nám to taky může pomoct, protože hraje hodně zkušeně.
Liberec na mladé hráče dost sází. Chodí si za vámi pro radu?
Vyloženě pro radu zatím nikdo nepřišel, ale já jsem kdysi taky nechodil. Radši jsem od ostatních okoukával, co a jak dělají. My starší se klukům snažíme jít příkladem, a víme, že mladí jsou pro nás důležití a můžou nám ohromně pomoct. Je tady výborný mix, který snad bude dobře fungovat.
Jak velkou ranou pro tým je zranění zkušeného útočníka Tomáše Filippiho?
Určitě je to velká ztráta. Tomáš má ohromné kvality, a ty nám můžou chybět. Věřím, že jeho rekonvalescence nebude dlouho trvat a bude brzy zpět.
Je cílem letošní sezony napravit tu minulou?
Jednoznačně je v našich silách hrát v horních patrech tabulky a dojít co nejdál. Tyhle cíle si dáváme každou sezonu, ale myslím, že letos by to mohlo být opravdu dobré.
A vy osobně si dáváte nějaké konkrétní cíle?
Úplně se tím nechci svazovat. Důležité budou týmové výkony. Když se bude dařit i mně osobně, bude to o to příjemnější. Chtěl bych být lídrem, ale nějaká konkrétní čísla jsem si vyloženě nestanovil.
Myslíte také na reprezentaci? I vzhledem k větší šanci dostat se na letošní mistrovství světa, které přijde po olympiádě?
Bude záležet na mých výkonech i na pohledu trenéra, jakým směrem se bude chtít ubírat. Neříkám, že je to můj cíl, ale strašně rád bych si zase zahrál za národní tým.