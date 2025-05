„Příchodem Lencika získáváme stabilního českého reprezentanta, což je skvělá zpráva pro naši organizaci. Já jsem osobně velmi šťastný, že nám dal Radan šanci s ním vůbec vyjednávat, protože o něj byl velký zájem mezi nejlepšími kluby extraligy,“ uvedl sportovní ředitel Michal Birner.

Třiatřicetiletý Lenc se představil na mistrovství světa v roce 2021 v Rize a od dva roky později také v Rize a Tampere i na olympijských hrách 2022 v Pekingu.

Při loňském zlatém šampionátu v Praze byl členem širšího kádru, zůstával s týmem až do konce, ale na soupisku se nedostal. V reprezentaci má na kontě 81 zápasů a 33 bodů za 17 branek a 16 asistencí.

„Za pomoci majitele klubu Petra Syrovátka jsme našli cestu, jak se dohodnout na dlouhodobém kontraktu. Je to hráč, který nám přinese obrovskou hokejovou kvalitu a zkušenosti z top evropských soutěží a z těžkých mezinárodních zápasů. Skvěle nám zapadne do skupiny lídrů, kteří budou mít na starost každodenní chod týmu jak v tréninku, tak i v utkáních. Je to velký charakter a my se na obnovenou spolupráci moc těšíme,“ doplnil Birner.

Odchovanec Mladé Boleslavi přišel do Liberce v roce 2018 a získal s Bílými Tygry dvě stříbrné medaile v letech 2019 a 2021. V extralize má 436 utkání a 244 bodů (117+127). V KHL měli bilanci 17 bodů (8+9) ve 49 duelech a ve švédské lize nasbíral ve 192 duelech 92 bodů (47+45).