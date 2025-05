„Hledali jsme obránce, který bude spolehlivý jak v defenzivě, tak v ofenzivě – a Quinn tato očekávání naplňuje. Má velkou motivaci se u nás prosadit, jde pro něj o krok vpřed v kariéře. Stále je to mladý hráč, a proto v něm vidíme značný potenciál pro další rozvoj,“ uvedl v tiskové zprávě sportovní manažer Tomáš Vrábel.

Schmiemann pochází z kanadského Wilcoxu v provincii Saskatchewan. Charakterizuje ho výborný pohyb, přehled ve hře a solidními ofenzivní návyky. V roce 2019 byl draftován do NHL v šestém kole týmem Tampa Bay Lightning jako 182. hráč celkově.

Po působení v AHL zamířil do Evropy, v sezoně 2024/25 patřil mezi nejproduktivnější obránce Dukly Trenčín s 18 body (5+13) ve 37 utkáních. Na závěr sezony si ho vytáhl švédský Färjestad.

„Po konci ročníku ve Švédsku jsem se rozhlížel po možnostech, kde bych mohl pokračovat na co nejvyšší úrovni. Z Litvínova se mi ozvali s konkrétním zájmem, absolvovali jsme několik dobrých hovorů a velmi rychle jsem cítil, že tohle by mohla být správná volba. Česká extraliga má skvělou reputaci – patří mezi nejlepší soutěže v Evropě, možná i na světě,“ osvětlil Schmiemann, proč padla volba právě na Litvínov.

Přechod na evropský styl hokeje prý zvládl bez problémů. „Na ledě to nebyla zásadní změna. Co mě víc překvapilo, byl běžný život – třeba nákupy v obchodě, když nic nebylo anglicky, to byl trochu oříšek. Ale všechno je to o zvyku,“ líčil pro klubový web. „Navíc jsem měl možnost navštívit krásná města jako Budapešť, Krakov nebo Vídeň – Evropa mě opravdu uchvátila.“

Na Litvínov se ptal i krajana Kevina Czuczmana. „Zmínil, že je to menší město, ale blízko Prahy, takže když bude čas, dá se pohodlně dojet na výlet. A ligu popsal jako rychlou, fyzickou, velmi kvalitní,“ dozvěděl se. „O městě jsem si taky něco zjišťoval, ale stejně jako loni – člověk si to nejlíp udělá po svém, až tam dorazí. Těším se, až poznám okolí, kluky v kabině i fanoušky.“

Těm vzkazuje: „Považuju se za obránce, který je platný na obou koncích hřiště. Jsem dobrý bruslař, mám přehled ve hře, chci být platný v obraně i dopředu. Rád rozdávám hity, tvořím hru, sbírám body, ale stejně tak chci být spolehlivý vzadu. V každém zápase chci odvést maximum – ne v devíti z deseti, ale v deseti z deseti. I když se nedaří, vždycky se dá najít způsob, jak týmu pomoct. A to je i můj hlavní cíl – být hráčem, na kterého se tým může spolehnout.“

V Litvínově už dřív působil další kanadský bek Aaron Irving, který pak přestoupil do Sparty.