V Brně jsem měl hodně dietní roli, tvrdí Říčka. Za vítkovickou šanci je rád

Vítkovice jsou pátým extraligovým klubem Roberta Říčky. Mezi elitu se odrazil z Havířova. Přes Zlín, Pardubice, Spartu Praha a Brno se vrátil do rodného kraje.

„Měl jsem teď hektické dny, ale neodehráli jsme špatný zápas, měli jsme dobrá střídání. Škoda gólu před koncem, mohlo to dojít do prodloužení,“ zmínil Říčka trefu třineckého Daniela Kurovského na 2:0 v 57. minutě.

Zkuste trochu rozvést váš přesun z Brna do Vítkovic.

Někdy ve středu večer jsem se dozvěděl, že budu končit v Kometě. Ve čtvrtek ráno jsem se šel rozloučit s kluky, sbalil jsem si věci a rozvázal smlouvu. Pak jsem dostal laso z Vítkovic. Neváhal jsem a byl jsem rád za šanci. Budu se snažit být platným hráčem a dát už konečně nějaký gól.

V Brně jste se v patnácti utkáních ani jednou střelecky neprosadil. Věříte, že se ve Vítkovicích zase chytíte?

Věřím, že jsem platný hráč nejen góly. I když spousta lidí bere, že jsem útočník, tak jsem hodnocený od gólů. Ale mám i jiné věci, kterými můžu přispět týmu.

Potěšilo vás, že nová nabídka přišla okamžitě?

Vítkovice nebyly jediné, ale byl jsem rozhodnutý, že půjdu sem. Tým je dobře složený, můžeme podávat dobré výkony a být v tabulce co nejvýš.

Hrálo nějakou roli i to, že je to vaše první angažmá v regionu, kde jste vyrostl?

Možná trošku, spíše jsem ale se díval na skladbu týmu a jaký hraje hokej. Co by mi mohlo sedět a jestli budu platný. Ale psala mi spousta lidí, že jsou rádi, že jsem blíže domovu. Byl jsem nějakou dobu pryč a sem se vracel jen na léto. Teď tady budu žít. Bude to změna.

Robert Říčka z Komety Brno (v modrém) v oblečení vítkovických hráčů. (11. října 2024)

Proč vám to v Brně nesedlo?

Svůj příchod do Brna jsem řešil hlavně s panem Modrým (někdejší trenér Brna – pozn. red.) a ten v létě odešel. Situace se malinko změnila a od začátku jsem cítil, že to není úplně ono. Věřil jsem, že v přesilovkách pomůžu, ale ty se nám vůbec nedařily. Kometa se mnou jednala fér a velice sériózně jsme se domluvili a vyšli si vstříc. Je to dobré řešení, ke konci v Brně jsem se už hodně trápil, takže jsem rád za změnu. Věřím, že to bude nějaký impuls.

Tušil jste po příchodu Petera Muellera do Brna, že pro vás v týmu už nemusí být místo?

Jo, do karet mi to nehrálo. Při přesilovkách hraje na stejné pozici jako já. Dalo se čekat, že můj čas půjde ještě níže. A když se podíváte na můj čas ice time, tak už jsem měl hodně dietní roli. Nebylo to jednoduché.

Máte za sebou první derby. Jak jste si ho představoval?

Neměl jsem žádná extra velká očekávání. Třinec znám, hrál jsem proti němu za jiné týmy. Je to derby, ale bral jsem to jako normální zápas a snažil se soustředit na sebe.

Co jste před prvním utkáním za Vítkovice stihl?

Jen jsem si v Brně ve čtvrtek večer zabalil nějaké věci a vyrazil. Dnes ráno jsem stihl rozbruslení. S trenéry a kluky v lajně jsme si řekli pár základních věcí. Už jsem několika herními systémy prošel, tak jsem se v tom zorientoval.

V neděli hrajete v Pardubicích, kde jste po minulé sezoně po třech letech skončil. Těšíte se?

Moc. Tam jsem zažil nejlepší sezony. Pořád tam znám spoustu lidí, mám tam hodně kamarádů. Budu je chtít porazit.