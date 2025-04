ONLINE: Hradec - Pardubice. Semifinálové derby začíná, kdo zvládne první zápas?

Pardubice možná lehce překvapivě začínají sérii venku, může za to nepovedená druhá polovina dlouhodobé fáze sezony, kdy se nechaly Hradcem v tabulce předběhnout.

Také vzájemné zápasy se Dynamu příliš nezdařily. Až na suverénní výhru 7:1 další vítězství už neslavilo, Mountfield zbylá utkání zvládl pokaždé těsně 3:2 v prodloužení, 3:2 a 2:1.

ONLINE: Hradec Králové - Pardubice První semifinále hokejové extraligy sledujeme podrobně od 18 hodin.

„Nicméně play off je prostě jiné. Ale víme, že máme srdce a odhodlaní, což rozhoduje. Bude to velmi zajímavá a vyrovnaná série,“ předpovídá královéhradecký útočník David Šťastný.

Rivalové se utkali i v loňské vyřazovací části. Všechna klání skončila jednogólovým rozdílem, ale přesto Pardubice prohrály jen jednou a postoupily do semifinále.

„Série sice skončila 4:1, ale jak už jsem řekl několikrát, mohlo to klidně skončit 4:1 pro ně. Bylo to hrozně vyrovnané a já si myslím, že letos to bude podobné. Je skvělé, že to v tomto regionu hokejem žije a máme vedle sebe takového rivala. Bude to válka na ledě a možná i v hledišti,“ myslí si pardubický forvard Jan Mandát.

První zápas série začíná ve čtvrtek v 18 hodin, druhý v pátek o půl hodiny dříve. Poté se souboj přesouvá do Pardubic, které po víkendu hostí třetí a čtvrté utkání.