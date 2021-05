Průzkum přehledně: Gulašovi korunu, Šmídovi pivo. A (ne)milovaný rozhodčí

Anketní lístky vyplnilo 245 extraligových hokejistů. Až při přepočítávání hlasů na počátku března doputovaly vyplněné odpovědníky i opozdilců ze Sparty a Liberce, průzkumu se tak zúčastnilo všech čtrnáct klubů nejvyšší soutěže.

MF DNES a iDNES.cz se tázaly na jména nejlepších hráčů sezony, která před pár dny vyvrcholila. Ptali jsme se i na názory hokejistů o extralize. A přiznáme se: v lecčems jsme se inspirovali v anketách, které vznikají v NHL.

Položit tuhle otázku loni nebo předloni, o vítězi by nebylo pochyb. Letos to bylo ale drama. Rozstřílel se třinecký Matěj Stránský, Američan z Komety Peter Mueller se po listopadovém restartu rozehrál tak, že jako první cizinec v historii samostatné nejvyšší soutěže ovládl bodování.

Podle hokejistů ale extraligovým zimákům dál vládne Milan Gulaš. Stárnoucí eso se po čtyřech mimořádně plodných letech stěhuje z Plzně do rodných Českých Budějovic, což jistě potěší i kabinu Motoru. Průzkum odhalil, že i budějovičtí hokejisté považují vousatého útočníka za nejlepšího hráče extraligy.

Kategorie o nejlepšího hokejistu byla jediná, v níž hokejoví respondenti nevyplňovali jedno jméno, ale rovnou tři. 1. místo znamenalo tři body, 2. místo dva body, 3. místo bod. Alespoň jeden bod si připsalo 48 hokejistů.

Pořadí TOP 10: 1. Gulaš 340 bodů, 2. Stránský 298, 3. Mueller 208, 4. M. Růžička 157, 5. Řepík 54, 6. Šťastný 38, 7. Horák 37, 8. - 9. Šmíd a Lenc - oba 35, 10. Sobotka 33.

Další kategorie se zaměřovala na gólmany. Její znění bylo: Jakého libovolného extraligového brankáře bych postavil do branky v 7. finále play off?

V odpovědích se objevil zajímavý jev. Ve většině klubů hokejisté věřili maskovanému kolegovi z týmu. V plzeňské kabině vyhrál Dominik Frodl, v Mladé Boleslavi Jan Růžička, Pardubičtí by v klíčové fázi vsadili na Milana Kloučka.

Mohutná podpora spoluhráčů vynesla celkové prvenství Petru Kváčovi. „Pro gólmana je největší odměna, když za ním tým stojí. Mám z toho až husinu,“ vykládala liberecká jednička. Celý příběh vítězného brankáře si přečtěte zde.

V play off Kváča potvrdil, že se jedná o velice schopného brankáře. Liberec se dostal až do finále, kde Kváču přechytal třinecký Ondřej Kacetl.

Mimochodem, víte, jak dopadl brankářský hrdina play off v průzkumu, který vznikal v únoru a březnu? Ani jeden z 245 respondentů ho na svůj lístek nenapsal! A to hlas získal třeba i jeho třinecký předchůdce Šimon Hrubec, který už dvě sezony chytá v Kontinentální lize...

Pořadí TOP 10: 1. Kváča 43 hlasů, 2. Mazanec 33, 3. Frodl 24, 4. Salák 22, 5. Machovský 21, 6. Růžička 16, 7. Godla 14, 8. Konrád 11, 9. Klouček 8, 10. - 11. Novotný a Krošelj - oba 7.

Je nejlepší bek, který nasbírá nejvíc bodů a vydatně podporuje útok? Anebo spíš ten, který zabrání nejvíce gólům? Vydali jsme se druhou cestou, aby celkové výsledky průzkumu zahrnuly co nejširší spektrum hráčů.

Nejpoctivějším defenzivním pracantem se stal třinecký David Musil, jehož volila necelá třetina dotazovaných. „Je pro mě čest, že i ostatní mou práci ocenili. Snad ji tedy dělám dobře,“ říkal člen slavné hokejové rodiny a nově už dvojnásobný extraligový šampion.

Pořadí TOP 10: 1. D. Musil 67 hlasů, 2. R. Polák 39, 3. Gulaši 28, 4. Němeček 21, 5. Šmíd 13, 6. Jurčina 12, 7. Nedomlel 9, 8. Dlapa 7, 9. - 10. Švrček a T. Dvořák - oba 5.

Tuhle otázku loni položil hokejistům v NHL renomovaný server The Athletic: S jakým hráčem soupeřova týmu byste nejraději vyrazili na pivo? A vítězem se stal Alexandr Ovečkin.

V našem průzkumu jsme ji trochu rozšířili. Respondenti nemuseli nutně uvést jen hráče, ale ze soupeřova tábora mohli zvolit i trenéra, majitele či funkcionáře. Přesto jsme očekávali, že tuhle kategorii podobně jako v zámoří jasně ovládnou výrazné ligové persony, které by hokejisté při neformální debatě u piva rádi poznali.

Jenže omyl!

V Třinci nasbíral nejvíc hlasů karlovarský Jan Hladonik, který dřív hrál za Oceláře. Budějovičtí by zase rádi poklábosili s Miroslavem Formanem, který Motoru v průběhu základní části vypomáhal. Na třineckého kapitána Petra Vránu si zase vzpomněli jeho bývalí kolegové ze Sparty...

Podobných případů byste našli víc.

Nemalá část hokejistů hlasovala pro kamarády. Přece se ale, byť velmi těsně, vyprofilovala v popředí zajímavá jména. Vítězem „pivní kategorie“ se stal Ladislav Šmíd.

„Na ledě jsem docela hlasitý, možná i vtipný. Dost kluků znám. Ví se o mně, že mám rád pivo i zábavu,“ usmál se liberecký kapitán. Jestli je Šmíd skutečnou osobností, můžete posoudit zde, kde v uvolněném rozhovoru rozebírá svoje putování kariérou i názory na český hokej.

Pořadí TOP 10: 1. Šmíd 14 hlasů, 2. Zaťovič 10, 3. - 4. Smoleňák a Gulaš - oba 9, 5. - 6. Hübl a trenér Hořava - oba 7, 7. Klepiš 6, 8. - 10. Forman, Vrána, trenér Prospal - všichni 5.



Byla to další kategorie, která už ze své podstaty nemohla vygenerovat jednoznačného vítěze. Stejně jako třeba u brankářů řada hokejistů na papír napsala jméno jednoho ze spoluhráčů.

Pardubický Patrik Poulíček v souboji s mladoboleslavským Davidem Ciencialou.

Za neprávem přehlíženého borce označili hokejisté pardubického Patrika Poulíčka. Centr Dynama zvítězil i proto, že se jeho jméno objevilo i na lístcích z pěti dalších klubů.

Pořadí TOP 10: 1. Poulíček 14 hlasů, 2. Kodýtek 9, 3. A. Zbořil 8, 4. Vondráček 7, 5. - 7. Dolejš, Kotala, P. Musil - všichni 6, 8. - 11. Ondrušek, Šťastný, Pech a Lenc - všichni 5.

Tohoto hokejistu si naopak respondenti na ledě zaručeně všimnou. Provokatér. Grázl. Zákeřňák. Zkrátka hokejista, který vám nejvíc pije krev.

Bylo docela zajímavé sledovat výsledky z jednotlivých šaten. Pardubice mají pifku na hradeckého Richarda Nedomlela. V Brně suverénně kraloval Nedomlelův spoluhráč Radek Smoleňák, zatímco samotný Mountfield označil za nejnenáviděnějšího soka překvapivě Milana Gulaše.

Jeden z respondentů považuje za hráče, který mu nejvíc pije krev, celý tým Zlína.

Sparťané nemůžou přijít na jménu Martinu Ševcovi. V Liberci zase třeba zvítězil sparťan David Němeček. Shodou okolností právě klíčový bek Sparty v play off vyfasoval od disciplinárky jednozápasový distanc před rozhodující sedmou bitvou proti Liberci.

Vítkovický útočník Dominik Lakatoš

Několik prvenství napříč kabinami a celkově nejvíc záporných hlasů sesbíral Dominik Lakatoš. „Už v začátcích jsem to měl nastavené, že musím být – s prominutím – na ledě svině, aby to ode mě bolelo, abych byl nepříjemný a dostával se protihráčům pod kůži,“ líčil vítkovický útočník. „A zůstalo mi to, což je jedině dobře.“

Dobře pro jeho soupeře je, že Lakatoš v extralize nezůstane, vyráží za zahraniční štací.

Pořadí TOP 10: 1. Lakatoš 26 hlasů, 2. Nedomlel 21, 3. Smoleňák 19, 4. - 5. Gulaši a Němeček - oba 14, 6. Jank 12, 7. - 8. Okál a Ševc - oba 11, 9. Kubiš 10, 10. - 11. Vlach a Derner - oba 9.

Nejspíš jeden z největší paradoxů průzkumu, který nehodnotil pouze hokejisty. Nejlepším i nejhorším rozhodčím se podle hráčů stal Petr Lacina. A obě kategorie ovládl poměrně výrazně.

„Podle mě je ale tenhle výsledek dán hlavně jeho specifickými komunikačními dovednostmi. Někteří hráči to vnímají vstřícně, některým z nich to ale pije krev,“ hodnotil ve velkém rozhovoru předseda komise rozhodčích Vladimír Šindler.

Pořadí nejlepší rozhodčí: 1. Lacina 54 hlasů, 2. Pešina 27, 3. Jeřábek 22, 4. Pražák 20, 5. Hradil 17, 6. Micka 13, 7. Hodek 12, 8. Šír 9, 9. Hejduk 4, 10. Sýkora 3.

Pořadí nejhorší rozhodčí: 1. Lacina 53 hlasů, 2. Micka 31, 3. - 4. Pešina a Šír - oba 19, 5. Kubičík 12, 6. Hodek 11, 7. - 8. Šindel a Pražák - oba 10, 9. - 10. Mrkva a Hradil - oba 6.

Ještě překvapivější by snad bylo, kdyby hokejisté za nejlepší i nejhorší stadion považovali jeden a ten samý extraligový stadion. Ale to se nestalo, byť se i tady vyskytlo pár protichůdných názorů.

Pohled na zaplněnou O2 arénu při utkání pražské Sparty.

Nejoblíbenější hokejovou arénou v zemi se stala pražská O2 arena, současnou domovinu Sparty ale tři respondenti označili za tu nejhorší.

Nejvíc negativních hlasů nasbírala olomoucká „plechárna“, kterou ovšem opět trojice hokejistů považuje za tu nejlepší (dva z nich za Olomouc hrají).

Zimní stadion Olomouce

Pořadí nejlepší stadion: 1. Sparta 87, 2. Třinec 66, 3. Liberec 21, 4. Brno 20, 5. - 6. Karlovy Vary a Mladá Boleslav - oba 6, 7. - 8. Pardubice a Plzeň - oba 7, 9. Litvínov 6. 10. Vítkovice 4.

Pořadí nejhorší stadion: 1. Olomouc 122, 2. Litvínov 73, 3. Zlín 33, 4. Mladá Boleslav 6, 5. Sparta 3, 6. - 7. České Budějovice a Hradec Králové - oba 2, 8. - 11. Pardubice, Karlovy Vary, Třinec a Brno - všichni 1.

Součástí průzkumu bylo i pár dalších bodů, z nichž vyplynulo:

- 217 z 245 hokejistů by nechtělo uzavřít extraligu.

- Zhruba třetina (77) hráčů by ale nejvyšší soutěž klidně zúžila.

- Více než polovina (162) respondentů považuje dosavadní počet 52 kol za dostatečný.

- Za nejvhodnější formát postupů do play off považuje největší část (145) extraligových účastníků přímou šestici do čtvrtfinále a kvartet do předkola.

Na závěr hokejisté mohli do volné kolonky vypsat, co se jim na extralize (ne)líbí. Opakovaně zaznívalo, že se hráčům nezamlouvají termíny zápasů mezi vánočními svátky. Vícekrát si hráči stěžovali na nepřesné zaznamenávání statistik a Radegast indexu.

Jeden z hokejistů Sparty určitě neuklidnil řevnivost mezi Prahou a východní částí země, když vypsal: „Hrozné zimáky na Moravě!“

„Na stadionu v Litvínově není prostor k rozcvičení před zápasem,“ objevilo se také mezi výpověďmi.

Hokejisty štve i nadbytek průměrných cizinců, tabulkové odstupné, nejednotný metr při posuzování zákroků či nerovný smluvní vztah mezi hráčem a klubem. Nevadila by jim ani úprava základní části, v níž by se častěji hrálo ve dvou dnech po sobě.

Kromě kritiky se objevila i chvála.

„Líbí se mi vyrovnanost soutěže.“

„A zvedající kvalita hokeje.“

I to si hráči myslí. Budiž to snad pravda, která se projeví v dalších sezonách.