Prodat byt je těžší než ustát souboj u mantinelu, říká bývalý hokejista Indrák

Když si v listopadu 2024 při zápase s Vítkovicemi přetrhl křížový a natrhl postranní vaz v koleni, nic nenasvědčovalo tomu, že se na led už nevrátí. Jenže z plánovaných devíti měsíců rekonvalescence se rázem stala nekonečná série komplikací.
„Koleno se sice časem dalo dohromady, ale pořád mě trápilo. Nakonec se zjistilo, že se přidalo revmatologické onemocnění, které mi v pokračování kariéry zamezilo,“ popisuje Indrák.
Nebylo to poprvé, zranění ho provázela už od šestnácti let. „Bavil jsem se o tom s panem doktorem a ten potvrdil, že tam stoprocentně nějaká souvislost bude. Nedokázal sice přesně říct, na kolik procent to můj stav ovlivnilo, ale vliv to určitě mělo,“ přibližuje Indrák autoimunitní onemocnění a přiznává, že rozhodnutí o konci kariéry ve třiceti letech dlouho zvažoval.
„Definitivně jsem měl jasno loni v červenci, ale vše k tomu směřovalo delší dobu. Musel jsem to prostě přijmout jako fakt.“
Zvyknout si najednou na úplně jiný rytmus nebylo jednoduché. „Nejvíc mi chybí kabina, kluci a ta jejich sranda. To je něco nenahraditelného!“
Skaut, nebo realiťák? Indrák v třiceti letech ukončil hokejovou kariéru
Postupně se ale sžívá s novou rolí realitního makléře. „Je to velká změna, místo do šatny chodím do kanceláře a kolektiv už není jen čistě mužský. Musel jsem se tomu přizpůsobit, ale nestěžuju si, mám se fajn,“ směje se.
K nové práci se dostal náhodou, když na Instagramu narazil na projekt bývalého sportovce, který pomáhá lidem po kariéře s přechodem do běžného života. „Musel jsem pak složit zkoušky na Ministerstvu pro místní rozvoj, abych se tomu mohl věnovat na plný úvazek.“
O tom, co bude dělat, až jednou s hokejem skončí, přemýšlel už dlouho, ale dokud mohl hrát, nechtěl se od hokeje ničím rozptylovat. „Vždycky, když jsem měl čas, tak jsem se o nemovitosti a celý tento segment zajímal,“ vysvětluje. Častá zranění ho však nutila stále více se dívat dopředu. „Řekl jsem si, že když už o tom trošku něco vím, mohl bych se do toho teď ponořit hlouběji.“
A dnes zjišťuje, že prodat nemovitost je mnohdy náročnější než souboj u mantinelu. „V hokeji je to jasné – buď vás trefí, nebo ne. Ale v obchodu je spousta faktorů, které člověk nemůže přímo ovlivnit.“
Ve volném čase se snaží věnovat hlavně synovi, kterého hokej však zatím příliš neoslovil. „Netlačím na pilu a čekám, jak se to přirozeně vyvine. Manželka hraje házenou, k té má syn docela pozitivní vztah.“
V poslední době si ale rád zajde i na padel nebo vyrazí na kolo. „Je to paradox, ale když jsem hrál hokej, tak jsem hodně četl. Teď to mám právě naopak a hledám spíš nové věci. Cítil jsem, že si od hokejového prostředí potřebuju dát odstup a získat nadhled, momentálně mě to k němu zpátky netáhne.“
O čem ještě Indrák mluvil?
- Proč jeho angažmá v Českých Budějovicích skončilo předčasně?
- Jak vidí šance Kladna s novým realizačním týmem pod vedením Radima Rulíka?
- Na kterou sezonu a na jaké spoluhráče vzpomíná nejraději?
- A koho tipuje na vítěze extraligy?