České Budějovice na domácím Energie AG Motor Cupu prohrály s Eisbären Berlín 3:5 a skončily poslední, protože na úvod ve čtvrtek podlehly Liberci 0:7.
Plzeň si ve čtvrtém testu před novou sezonou připsala třetí výhru a brankář Nick Malík i při druhém startu udržel čisté konto. Minulý týden ve čtvrtek se podílel na domácím vítězství nad Karlovými Vary.
Tým kouče Josefa Jandače se proti Klotenu prosadil poprvé 97 sekund před koncem úvodní části díky dorážce Jakuba Lva. Ve 24. minutě zvýšil náskok Fin Ville Petman. V čase 33:38 zpečetil výsledek lotyšský bek Kristians Rubins.
Vítkovice se čtyřmi body předčily právě slovinského účastníka mezinárodní rakouské soutěže ICEHL, který získal dva body. Pro svěřence trenéra Václava Varadi to byl první úspěch v přípravě po porážkách s Banskou Bystricí 3:5 a domácím Zvolenem 3:4 po samostatných nájezdech.
Ostravané museli proti Olimpiji dohánět ztrátu poté, co ve 34. minutě otevřel skóre Marcel Mahkovec. V čase 36:39 vyrovnal tři sekundy po skončení přesilové hry Kanaďan Chad Yetman a v 48. minutě otočil stav v početní výhodě Patrik Zdráhal. Při power play do prázdné branky pojistil výsledek 70 sekund před koncem lotyšský bek Ralfs Freibergs.
Eisbären v pátek vyhráli nad Libercem 6:3 a německý mistr posledních sezon jihočeský turnaj ovládl. Proti Motoru se ujal vedení v polovině úvodní části díky Andreasi Ederovi. Ve 24. minutě odpověděl v přesilové hře Dán Nick Olesen a za 44 sekund otočil skóre Josef Koláček.
V čase 27:28 vyrovnal Brit Liam Kirk a v 48. minutě poslal hosty do vedení Eric Hördler. V polovině třetí třetiny zvýšil v oslabení Eder. V 56. minutě zkorigoval stav v přesilovce Adam Kubík, ale 20 sekund před koncem pojistil vítězství německého klubu Markus Vikingstad.
36:39 Yetman (Zdráhal, Prčík)
47:55 Zdráhal (Přibyl, Abdul)
58:50 Freibergs (Yetman, Kalus)
33:50 Mahkovec (Petan)
Klimeš (Hrachovina) – Freibergs, Kňažko, Demel (A), Port, Auvitu, Brůna, Prčík – Kalus (C), Nellis, Yetman – Hladonik, Hanzl, Zdráhal (A) – Abdul, Hrivík, Glas – Fasner, Přibyl, Krzysztof Maciaś.
L. Horák (Kolin) – Brennan, Kirichenko, Mašič, Halbert, Crnovič, Gregorc – Meyer, Boychuk, Bukovec – Mehle, Simšič, Pance – Petan, Quince, Sodja – Mahkovec, Kapel, Beričič – Kumanovič.
18:23 Lev (Pšenička, Percy)
23:54 Petman (Měchura, Jeřábek)
33:38 Rubins (Teplý, Jeřábek)
Waeber (Huet) – Lindroth, Wolf, Klok, Hausheer, Profico, Steiner, Kellenberger – Puhakka, Gignac, Simic – Ramel, Leino, Meyer – Schreiber, Morley, S. Meier – Schäppi, Derungs, R. Meier – Smirnovs
Malík (Růžička) – Percy, Merežko, Rubins (A), Jeřábek (C), Malák (A), Zámorský, Šalda – Měchura, Lalancette, Holešinský – Simon, Petman, Teplý – Sedláček, Filip, Strnad – Šiler, Lev, Pšenička
23:27 Olesen (Koláček, Lantoši)
24:11 Koláček (Přikryl)
55:34 Kubík (Harris, Lantoši)
10:23 Eder (Müller)
27:28 Kirk (Eder)
47:38 Hördler (Veilleux, Reinke)
50:40 Eder
59:40 Vikingstad (Veilleux)
Klouček (Strmeň) – Cibulka, Kachyňa, Doudera, Pýcha, Vála, Kubíček – Lantoši, Harris, Olesen – Kašlík, Bulíř, Koláček – Beránek, Přikryl, Kubík, Hoch, Toman, Novák, Chlubna
Hildebrand (Stettmer) – Müller, Reinke, Panocha, Smith, Geibel, Mik, Kretzschmar – Noebels, Pföderl, Ronning – Kirk, Vikingstad, Eder – Hördler, Byron, Veilleux – Schäfer, Wiederer, Bergmann – Leden
Rozhodčí: Mejzlík, Květoň – Augusta, Rampír
Počet diváků: 1220