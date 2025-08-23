Premium

Tipsport extraliga 2025/26

Plzeňští hokejisté si po výhře nad Klotenem zahrají finále turnaje v Bolzanu

Autor:
  19:33
Plzeňští hokejisté vyhráli v úvodním utkání turnaje Südtirol Summer Classic v Bolzanu nad Klotenem 3:0 a v neděli večer se ve finále utkají s vítězem duelu mezi Bolzanem a Norimberkem. Vítkovice zvítězily na Memoriálu Pavla Zábojníka ve Zvolenu nad Olimpijí Lublaň 3:1 a obsadily na turnaji třetí místo.

Plzeňští hokejisté na tréninku, naslouchá Jakub Lev. | foto: Martin Polívka, MAFRA

České Budějovice na domácím Energie AG Motor Cupu prohrály s Eisbären Berlín 3:5 a skončily poslední, protože na úvod ve čtvrtek podlehly Liberci 0:7.

Plzeň si ve čtvrtém testu před novou sezonou připsala třetí výhru a brankář Nick Malík i při druhém startu udržel čisté konto. Minulý týden ve čtvrtek se podílel na domácím vítězství nad Karlovými Vary.

Tým kouče Josefa Jandače se proti Klotenu prosadil poprvé 97 sekund před koncem úvodní části díky dorážce Jakuba Lva. Ve 24. minutě zvýšil náskok Fin Ville Petman. V čase 33:38 zpečetil výsledek lotyšský bek Kristians Rubins.

Vítkovice se čtyřmi body předčily právě slovinského účastníka mezinárodní rakouské soutěže ICEHL, který získal dva body. Pro svěřence trenéra Václava Varadi to byl první úspěch v přípravě po porážkách s Banskou Bystricí 3:5 a domácím Zvolenem 3:4 po samostatných nájezdech.

Ostravané museli proti Olimpiji dohánět ztrátu poté, co ve 34. minutě otevřel skóre Marcel Mahkovec. V čase 36:39 vyrovnal tři sekundy po skončení přesilové hry Kanaďan Chad Yetman a v 48. minutě otočil stav v početní výhodě Patrik Zdráhal. Při power play do prázdné branky pojistil výsledek 70 sekund před koncem lotyšský bek Ralfs Freibergs.

Eisbären v pátek vyhráli nad Libercem 6:3 a německý mistr posledních sezon jihočeský turnaj ovládl. Proti Motoru se ujal vedení v polovině úvodní části díky Andreasi Ederovi. Ve 24. minutě odpověděl v přesilové hře Dán Nick Olesen a za 44 sekund otočil skóre Josef Koláček.

V čase 27:28 vyrovnal Brit Liam Kirk a v 48. minutě poslal hosty do vedení Eric Hördler. V polovině třetí třetiny zvýšil v oslabení Eder. V 56. minutě zkorigoval stav v přesilovce Adam Kubík, ale 20 sekund před koncem pojistil vítězství německého klubu Markus Vikingstad.

Přípravné zápasy
23. 8. 2025 13:30
HC Vítkovice Ridera HC Vítkovice Ridera : HK SŽ Olimpija Lublaň 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)
Góly:
36:39 Yetman (Zdráhal, Prčík)
47:55 Zdráhal (Přibyl, Abdul)
58:50 Freibergs (Yetman, Kalus)
Góly:
33:50 Mahkovec (Petan)
Sestavy:
Klimeš (Hrachovina) – Freibergs, Kňažko, Demel (A), Port, Auvitu, Brůna, Prčík – Kalus (C), Nellis, Yetman – Hladonik, Hanzl, Zdráhal (A) – Abdul, Hrivík, Glas – Fasner, Přibyl, Krzysztof Maciaś.
Sestavy:
L. Horák (Kolin) – Brennan, Kirichenko, Mašič, Halbert, Crnovič, Gregorc – Meyer, Boychuk, Bukovec – Mehle, Simšič, Pance – Petan, Quince, Sodja – Mahkovec, Kapel, Beričič – Kumanovič.
Přípravné zápasy
23. 8. 2025 16:00
EHC Kloten Flyers : HC Škoda Plzeň HC Škoda Plzeň 0:3 (0:1, 0:2, 0:0)
Góly:
Góly:
18:23 Lev (Pšenička, Percy)
23:54 Petman (Měchura, Jeřábek)
33:38 Rubins (Teplý, Jeřábek)
Sestavy:
Waeber (Huet) – Lindroth, Wolf, Klok, Hausheer, Profico, Steiner, Kellenberger – Puhakka, Gignac, Simic – Ramel, Leino, Meyer – Schreiber, Morley, S. Meier – Schäppi, Derungs, R. Meier – Smirnovs
Sestavy:
Malík (Růžička) – Percy, Merežko, Rubins (A), Jeřábek (C), Malák (A), Zámorský, Šalda – Měchura, Lalancette, Holešinský – Simon, Petman, Teplý – Sedláček, Filip, Strnad – Šiler, Lev, Pšenička
Přípravné zápasy
23. 8. 2025 17:00
ČEZ Motor České Budějovice ČEZ Motor České Budějovice : Eisbären Berlín Eisbären Berlín 3:5 (0:1, 2:1, 1:3)
Góly:
23:27 Olesen (Koláček, Lantoši)
24:11 Koláček (Přikryl)
55:34 Kubík (Harris, Lantoši)
Góly:
10:23 Eder (Müller)
27:28 Kirk (Eder)
47:38 Hördler (Veilleux, Reinke)
50:40 Eder
59:40 Vikingstad (Veilleux)
Sestavy:
Klouček (Strmeň) – Cibulka, Kachyňa, Doudera, Pýcha, Vála, Kubíček – Lantoši, Harris, Olesen – Kašlík, Bulíř, Koláček – Beránek, Přikryl, Kubík, Hoch, Toman, Novák, Chlubna
Sestavy:
Hildebrand (Stettmer) – Müller, Reinke, Panocha, Smith, Geibel, Mik, Kretzschmar – Noebels, Pföderl, Ronning – Kirk, Vikingstad, Eder – Hördler, Byron, Veilleux – Schäfer, Wiederer, Bergmann – Leden

Rozhodčí: Mejzlík, Květoň – Augusta, Rampír

Počet diváků: 1220

Mužstvo Z V VP PP P S B
1. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 0 0 0 0 0 0:0 0
2. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 0 0 0 0 0 0:0 0
3. HC Vítkovice RideraVítkovice 0 0 0 0 0 0:0 0
4. HC Verva LitvínovLitvínov 0 0 0 0 0 0:0 0
5. HC Škoda PlzeňPlzeň 0 0 0 0 0 0:0 0
6. HC Sparta PrahaSparta 0 0 0 0 0 0:0 0
7. HC OlomoucOlomouc 0 0 0 0 0 0:0 0
8. HC Oceláři TřinecTřinec 0 0 0 0 0 0:0 0
9. HC Kometa BrnoKometa 0 0 0 0 0 0:0 0
10. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 0 0 0 0 0 0:0 0
11. HC Dynamo PardubicePardubice 0 0 0 0 0 0:0 0
12. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 0 0 0 0 0 0:0 0
13. Bílí Tygři LiberecLiberec 0 0 0 0 0 0:0 0
14. Rytíři KladnoKladno 0 0 0 0 0 0:0 0
