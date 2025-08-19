Premium

Získejte všechny články
jen za 99 Kč/měsíc

Tipsport extraliga 2025/26

Sparta vyhrála v přípravě i počtvrté. Vary vyzrály na Kladno, slavil také Liberec

Autor: ,
  21:01
Hokejisté pražské Sparty zdolali v přípravě v Milevsku České Budějovice 4:2 a vyhráli i čtvrtý test před startem soutěžní sezony. Další duel čeká Pražany ve čtvrtek 28. srpna v Lize mistrů na ledě Klagenfurtu. Karlovy Vary zdolaly po obratu Kladno bez třiapadesátileté legedy Jaromíra Jágra 3:2 v prodloužení. Liberec zvítězil v Linci 3:1. Pardubice vstoupily od 20:15 do Coupe des Bains v Yverdonu proti Ajoie.
Rozmíška v přípravném zápase mezi Spartou a Českými Budějovicemi.

Rozmíška v přípravném zápase mezi Spartou a Českými Budějovicemi. | foto: ČTK

Rvačka Dominika Mašína ze Sparty (dole) a Nicka Olesena ze Českých Budějovic.
Sparťanský útočník Devin Shore zkouší před budějovickým brankářem Janem...
Sparťanská radost: Zleva Michael Špaček, Filip Chlapík, Niko Seppälä a Jakub...
Přípravné hokejové utkání, HC Sparta Praha - Banes Motor České Budějovice, 19....
6 fotografií

Sparta po výhrách v Litoměřicích 2:1, v Liberci 4:3 v prodloužení a v Poděbradech nad Hradcem Králové 2:0 odehrála při soustředění v Milevsku poslední přípravný duel. Po gólech Filipa Chlapíka a zadáka Davida Němečka, který se prosadil v přesilové hře, vedla 2:0.

Mezi 34. a 42. minutou smazal ztrátu dánský útočník Nick Olesen. V čase 47:12 ale vrátil Spartě náskok Tomáš Hyka a necelých pět minut před koncem pečetil výsledek Chlapík. Motor prohrál potřetí za sebou.

Mladý dříč pro Spartu, ze zámoří se vrací Raška. Moje přednost je být hajzl, vzkazuje

Karlovarská Energie oplatila Rytířům týden starou porážku z Kladna 2:3 po samostatných nájezdech. A to i přesto, že po dvou třetinách prohrávala 0:2 po brankách kanadského obránce Griffina Mendela a Adama Bareše, který využil přesilovku. Po 58 sekundách třetího dějství zahájil obrat lotyšský bek Roberts Mamčics, v 58. minutě vyrovnal Ondřej Beránek a v čase 61:35 rozhodl svým druhým gólem v utkání Mamčics.

Liberec si po porážkách v Mladé Boleslav 4:5, se Spartou a v Litvínově 3:4 po samostatných nájezdech připsal první vítězství. Bílé Tygry dostal v Linci do vedení v 15. minutě v početní výhodě Ondřej Procházka a po 28 sekundách druhé části zvýšil obránce Radim Šimek. Ve 25. minutě zkorigoval stav v přesilovce Emil Romig, ale ještě ve druhé třetině pojistil výhru Jaroslav Vlach.

Přípravné zápasy
19. 8. 2025 17:30
HC Sparta Praha HC Sparta Praha : ČEZ Motor České Budějovice ČEZ Motor České Budějovice 4:2 (1:0, 1:1, 2:1)
Góly:
16:20 Chlapík (Špaček)
26:28 Němeček (Kousal, Horák)
47:12 Hyka (Shore)
55:02 Chlapík (Špaček)
Góly:
33:49 Olesen
41:14 Olesen (Harris)
Sestavy:
Kořenář (J. Kovář) – Pysyk, Krejčík, Sirota, Mašín, M. Seppälä, Němeček, N. Seppälä – Chlapík, Špaček, D. Vitouch – Kousal, Horák, K. Hrabík – Řepík, Shore, Hyka – Lajunen, M. Vitouch.
Sestavy:
Strmeň – Cibulka, Pýcha, Doudera, Vráblík, Vála, Kubíček, Kachyňa – Ordoš, Bulíř, Lantoši – Olesen, Harris, Adam Kubík – M. Beránek, Toman, Novák – Chlubna, Koláček, Kašlík.
Přípravné zápasy
19. 8. 2025 20:15
zápas probíhá
HC Ajoie : HC Dynamo Pardubice HC Dynamo Pardubice 0:6 (0:5, 0:1, -:-)
Góly:
Góly:
2:26 Kaplan (Herčík)
3:40 Vondráček (Stránský, Kousal)
7:35 Kousal (Herčík, Košťálek)
13:19 Mandát (Urban)
15:14 Kaplan (Urban, Hrádek)
33:00 Kousal (Herčík, Košťálek)
Sestavy:
Conz (Patenaude) – Becker, Honka, Berthoud, Pilet, Pouilly, Fischer, Nussbaumer – Náttinen, Devos, Gurba, Mottet, Bellemare, Robin, Bozon, Romanenghi, Veckaktinš, Pedretti, Schápfler, Sopa, Cavalleri
Sestavy:
Will (Vomáčka) – Dvořák, Čerešňák, Hájek, Gazda, Mikliš, Tourigny, Hrádek, Košťálek – Lauko, Sedlák (C), Mandát, Kousal, Urban, Smejkal, Kelemen, Stránský, Vondráček, Kaplan, Herčík, Formánek

Rozhodčí: Lemelin, Ruprecht – Gnemmi, Huguet

Přípravné zápasy
19. 8. 2025 17:00
HC Energie Karlovy Vary HC Energie Karlovy Vary : Rytíři Kladno Rytíři Kladno 3:2P (0:0, 0:2, 2:0 - 1:0)
Góly:
40:58 Mamčics (Jones)
57:45 O. Beránek (Černoch, Čihař)
61:35 Mamčics (Egle, Jiskra)
Góly:
23:41 Mendel
36:12 Bareš (Lisler)
Sestavy:
D. Král (Frodl) – Myšák, Jaks, Mamčics, Mikyska, Rulík, M. Kočí – Čihař, Černoch, O. Beránek – Minárik, Jones, Šťastný – Jiskra, Egle, Sapoušek – T. Redlich, Šír, Koffer.
Sestavy:
Brízgala (Lukeš) – Vandas, Mendel, Piskáček, Pietroniro, Tomek, Blain, Matějíček – Audette, Barinka, Ojamäki – Forman, Vigneault, M. Procházka – Lisler, Konečný, Bareš – S. Redlich, Melka, Bláha.

Rozhodčí: Sýkora, Jiskra – Brejcha, Malý

Přípravné zápasy
19. 8. 2025 18:30
EHC Black Wings Linz : Bílí Tygři Liberec Bílí Tygři Liberec 1:3 (0:1, 1:2, 0:0)
Góly:
24:48 Romig (Kristler, MacKinnon)
Góly:
14:16 O. Procházka (A. Najman, R. Šimek)
20:28 R. Šimek (Zeman, Pytlík)
36:08 Vlach (Galvas, Pytlík)
Sestavy:
Tirronen (Höneckl) – Würschl, Roe, MacKinnon, Lindner, Moro, Kragl, Söllinger, Tialler – Ouellette-St-Amant, Knott, Romig – Kristler, Maver, Lebler – Pusnik, Collins, Geifes – Neubauer, Predan, Gaffal.
Sestavy:
Kváča (Hamalčík) – Zeman, R. Šimek, Zile, Galvas, Kachlíř, Ahac, Šedivý – O. Procházka, A. Najman, Lenc – Sandberg, Pytlík, Pérez – Faško-Rudáš, Musil, Ryšavý – Zachar, Petrovský, Vlach – F. Jansa.
Vstoupit do diskuse
Mužstvo Z V VP PP P S B
1. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 0 0 0 0 0 0:0 0
2. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 0 0 0 0 0 0:0 0
3. HC Vítkovice RideraVítkovice 0 0 0 0 0 0:0 0
4. HC Verva LitvínovLitvínov 0 0 0 0 0 0:0 0
5. HC Škoda PlzeňPlzeň 0 0 0 0 0 0:0 0
6. HC Sparta PrahaSparta 0 0 0 0 0 0:0 0
7. HC OlomoucOlomouc 0 0 0 0 0 0:0 0
8. HC Oceláři TřinecTřinec 0 0 0 0 0 0:0 0
9. HC Kometa BrnoKometa 0 0 0 0 0 0:0 0
10. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 0 0 0 0 0 0:0 0
11. HC Dynamo PardubicePardubice 0 0 0 0 0 0:0 0
12. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 0 0 0 0 0 0:0 0
13. Bílí Tygři LiberecLiberec 0 0 0 0 0 0:0 0
14. Rytíři KladnoKladno 0 0 0 0 0 0:0 0
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Za šest týdnů jsem ztratil vše, na čem jsem pracoval celý život. Vrána o NHL i Spartě

Premium

Na tento moment dlouho čekal. Až na konci minulého týdne vzal do ruky pero a pár vlnkami podškrábl dvouletou úmluvu s Linköpingem. Ačkoliv dál doufal v NHL, nakonec hokejový útočník Jakub Vrána...

Zlínský Marchand, lídr i bojovník. Čajánek k padesátinám slyší poklony legend

Hokejová legenda Petr Čajánek slaví v pondělí kulatiny. O jeho kariéře mluví lidé, kteří ji prošli spolu s ním. Pár osobních zkušeností a vzpomínek k jubileu poskytli jeho dlouholetý zlínský parťák...

Trapný rozchod. Klub se rozloučil s hráčem přes Instagram, ten o tom nevěděl

Rozchody můžou mít různou formu, ve většině případů se jedná o bolestivou záležitost. Aby o konci vztahu ale jedna ze stran nevěděla, to je o to smutnější. Přesně takovou situaci zažil ve švédské...

Hertlovy patálie: Vypadám jak Quasimodo! Stal se myslivcem, uklouzl na posedu

Premium

Před dalším cvičením v posilovně na pražské Lhotce slyší Tomáš Hertl potměšilé poznámky tréninkového parťáka Radima Zohorny. Týkají se nešťastné i maličko komické nehody, při níž naštvaný centr Vegas...

Skandál s bílým práškem i alkoholem bylo dno, ví Ružička. Teď sní o návratu do NHL

Že by se jeho hokejová kariéra opět ubírala správným směrem? Alespoň nyní to tak může působit. Slovenský útočník Adam Ružička má za sebou vydařenou sezonu v Rusku a sní o návratu do NHL, odkud musel...

Sparta vyhrála v přípravě i počtvrté. Vary vyzrály na Kladno, slavil také Liberec

Hokejisté pražské Sparty zdolali v přípravě v Milevsku České Budějovice 4:2 a vyhráli i čtvrtý test před startem soutěžní sezony. Další duel čeká Pražany ve čtvrtek 28. srpna v Lize mistrů na ledě...

19. srpna 2025  21:01

Mladý dříč pro Spartu, ze zámoří se vrací Raška. Moje přednost je být hajzl, vzkazuje

Nebývá úplně zvykem, že by se mladí hráči vraceli ze zámoří do týmů extraligových favoritů. O jeden takový počin se přesně tři týdny před startem soutěže zasloužila Sparta, která přivádí útočníka...

19. srpna 2025  19:28

Pláňkův distanc za faul na Sedláka snížila Odvolací komise. Zmešká ještě tři zápasy

Odvolací komise hokejové extraligy oznámila, že snížila distanc Martinu Pláňkovi z Hradce Králové za faul na pardubického kapitána Lukáše Sedláka z osmi na pět zápasů. Dva duely si už obránce odpykal...

19. srpna 2025  16:47

Češi vstoupí do příštího MS soubojem s Dánskem, skupinu uzavřou s Kanadou

Čeští hokejisté vstoupí do mistrovství světa v příštím roce 15. května večerním duelem s Dánskem. Ve Fribourgu se pak svěřenci trenéra Radima Rulíka utkají ve skupině B postupně se Slovinskem,...

19. srpna 2025  14:55,  aktualizováno  15:13

Šanghaj v Rusku. Čínský hokej zažívá obrození, klub využil i Jágra nebo Panarina

Původní myšlenka je fuč. Snaha o popularizaci hokeje v Číně úplně nevyšla, stejně tak jako dlouhodobé poskytnutí prostoru tamním hráčům v KHL. Klub Kunlun Red Star zanikl, stali se z něj Šanghaj...

19. srpna 2025  13:30

Z ledu do lavice. Sirota o českém postoji k hokeji na univerzitě a odhodlané Spartě

Premium

Má se zařadit k výrazným postavám Sparty. Nové, obměněné, hladovější. A pokud možno konečně úspěšné. „Hořkost z vyřazení v play off je tu pořád cítit,“ přiznává Jakub Sirota. Obránce se zajímavým...

19. srpna 2025

Poprvé proti Kladnu? Narážky má hlavně Džegr, říká plzeňská posila Filip

Po jedenácti letech v kladenském dresu zamířil v letní pauze na západ Čech hokejový útočník Matyáš Filip. Čtyřiadvacetiletý centr projevil již v mládežnických kategoriích svůj hlad po bodech, a proto...

19. srpna 2025  9:30

Trápila ho psychika, strádal i na ledě. Teď Laine přiznal: Chtěl jsem skončit s hokejem

Už dlouho nenese přízvisko nadějného střelce s lehce arogantním vystupováním. Patrik Laine se od nástupu do NHL hodně změnil, na ledě i mimo něj. Moc dobře ví, jaké to je, když ho fandové za jeho...

18. srpna 2025  13:10

Jágr? Na 53 nevypadá. Ani výkonem, smekl Pištěk po litvínovském debutu

Není snad nikdo, kdo by se hokejového útočníka Theodora Pištěka nezeptal, jestli má kořeny ve slavném hereckém a výtvarnickém rodu. „Ptají se mě na to hodně, ale nikdy jsem se na to blíž nedíval. S...

18. srpna 2025  10:58

Zlínský Marchand, lídr i bojovník. Čajánek k padesátinám slyší poklony legend

Hokejová legenda Petr Čajánek slaví v pondělí kulatiny. O jeho kariéře mluví lidé, kteří ji prošli spolu s ním. Pár osobních zkušeností a vzpomínek k jubileu poskytli jeho dlouholetý zlínský parťák...

18. srpna 2025  9:56

Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky
Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky

Nejnovější akční zboží z letáků (celkem 1384 výrobků)

Byl jsem navíc. Kämpf o závěru sezony i cílech: Zdravý náhradník být nechci

Prokletý sedmý zápas. Jakmile na něj dojde, hokejové Toronto v play off NHL končí. Klíčovou bitvu Maple Leafs nezvládli ani letos ve druhém kole s Floridou, celkově v zápase o všechno vypadli už...

16. srpna 2025

Skrytý jackpot Sparty. Vsadili se o titul, kondičáci praví: Kanaďané bývají nejistí

Premium

Oba pochází ze sportovního prostředí, oba dříve prahli po tom, aby poráželi své soupeře. A to platí dodnes, byť v trochu obměněné roli. Bývalý profesionální boxer Michal Břetenář a florbalový brankář...

15. srpna 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.