Sparta vyhrála v přípravě i počtvrté. Vary vyzrály na Kladno, slavil také Liberec

Sparta po výhrách v Litoměřicích 2:1, v Liberci 4:3 v prodloužení a v Poděbradech nad Hradcem Králové 2:0 odehrála při soustředění v Milevsku poslední přípravný duel. Po gólech Filipa Chlapíka a zadáka Davida Němečka, který se prosadil v přesilové hře, vedla 2:0.
Mezi 34. a 42. minutou smazal ztrátu dánský útočník Nick Olesen. V čase 47:12 ale vrátil Spartě náskok Tomáš Hyka a necelých pět minut před koncem pečetil výsledek Chlapík. Motor prohrál potřetí za sebou.
Karlovarská Energie oplatila Rytířům týden starou porážku z Kladna 2:3 po samostatných nájezdech. A to i přesto, že po dvou třetinách prohrávala 0:2 po brankách kanadského obránce Griffina Mendela a Adama Bareše, který využil přesilovku. Po 58 sekundách třetího dějství zahájil obrat lotyšský bek Roberts Mamčics, v 58. minutě vyrovnal Ondřej Beránek a v čase 61:35 rozhodl svým druhým gólem v utkání Mamčics.
Liberec si po porážkách v Mladé Boleslav 4:5, se Spartou a v Litvínově 3:4 po samostatných nájezdech připsal první vítězství. Bílé Tygry dostal v Linci do vedení v 15. minutě v početní výhodě Ondřej Procházka a po 28 sekundách druhé části zvýšil obránce Radim Šimek. Ve 25. minutě zkorigoval stav v přesilovce Emil Romig, ale ještě ve druhé třetině pojistil výhru Jaroslav Vlach.
16:20 Chlapík (Špaček)
26:28 Němeček (Kousal, Horák)
47:12 Hyka (Shore)
55:02 Chlapík (Špaček)
33:49 Olesen
41:14 Olesen (Harris)
Kořenář (J. Kovář) – Pysyk, Krejčík, Sirota, Mašín, M. Seppälä, Němeček, N. Seppälä – Chlapík, Špaček, D. Vitouch – Kousal, Horák, K. Hrabík – Řepík, Shore, Hyka – Lajunen, M. Vitouch.
Strmeň – Cibulka, Pýcha, Doudera, Vráblík, Vála, Kubíček, Kachyňa – Ordoš, Bulíř, Lantoši – Olesen, Harris, Adam Kubík – M. Beránek, Toman, Novák – Chlubna, Koláček, Kašlík.
2:26 Kaplan (Herčík)
3:40 Vondráček (Stránský, Kousal)
7:35 Kousal (Herčík, Košťálek)
13:19 Mandát (Urban)
15:14 Kaplan (Urban, Hrádek)
33:00 Kousal (Herčík, Košťálek)
Conz (Patenaude) – Becker, Honka, Berthoud, Pilet, Pouilly, Fischer, Nussbaumer – Náttinen, Devos, Gurba, Mottet, Bellemare, Robin, Bozon, Romanenghi, Veckaktinš, Pedretti, Schápfler, Sopa, Cavalleri
Will (Vomáčka) – Dvořák, Čerešňák, Hájek, Gazda, Mikliš, Tourigny, Hrádek, Košťálek – Lauko, Sedlák (C), Mandát, Kousal, Urban, Smejkal, Kelemen, Stránský, Vondráček, Kaplan, Herčík, Formánek
Rozhodčí: Lemelin, Ruprecht – Gnemmi, Huguet
40:58 Mamčics (Jones)
57:45 O. Beránek (Černoch, Čihař)
61:35 Mamčics (Egle, Jiskra)
23:41 Mendel
36:12 Bareš (Lisler)
D. Král (Frodl) – Myšák, Jaks, Mamčics, Mikyska, Rulík, M. Kočí – Čihař, Černoch, O. Beránek – Minárik, Jones, Šťastný – Jiskra, Egle, Sapoušek – T. Redlich, Šír, Koffer.
Brízgala (Lukeš) – Vandas, Mendel, Piskáček, Pietroniro, Tomek, Blain, Matějíček – Audette, Barinka, Ojamäki – Forman, Vigneault, M. Procházka – Lisler, Konečný, Bareš – S. Redlich, Melka, Bláha.
Rozhodčí: Sýkora, Jiskra – Brejcha, Malý
24:48 Romig (Kristler, MacKinnon)
14:16 O. Procházka (A. Najman, R. Šimek)
20:28 R. Šimek (Zeman, Pytlík)
36:08 Vlach (Galvas, Pytlík)
Tirronen (Höneckl) – Würschl, Roe, MacKinnon, Lindner, Moro, Kragl, Söllinger, Tialler – Ouellette-St-Amant, Knott, Romig – Kristler, Maver, Lebler – Pusnik, Collins, Geifes – Neubauer, Predan, Gaffal.
Kváča (Hamalčík) – Zeman, R. Šimek, Zile, Galvas, Kachlíř, Ahac, Šedivý – O. Procházka, A. Najman, Lenc – Sandberg, Pytlík, Pérez – Faško-Rudáš, Musil, Ryšavý – Zachar, Petrovský, Vlach – F. Jansa.