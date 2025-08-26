Premium

Získejte všechny články
jen za 99 Kč/měsíc

Tipsport extraliga 2025/26

Litvínov vyzrál na Karlovy Vary, Kladno počtvrté v řadě prohrálo

Autor: ,
  20:05
Hokejisté Litvínova zdolali v přípravě na extraligu Karlovy Vary 3:1 a oplatili jim porážku z předešlého vzájemného zápasu. Liberec vyhrál na ledě Kladna 3:1 a připravil Rytířům čtvrtý nezdar za sebou.

Litvínov,7. 8. 2025. Verva Litvínov - Rytíři Kladno, příprava. Domácí Adam Polášek. | foto: Petr Bílek, MF DNES

Karlovy Vary se utkaly s Litvínovem minulý týden ve čtvrtek a z výhry (5:2) se tehdy radovala Energie. Nyní uspěla Verva, která vstřelila všechny své branky ve druhé třetině. Dvakrát se svěřenci trenéra Michala Broše prosadili v přesilových hrách.

Kladno v sestavě s třiapadesátiletým Jaromírem Jágrem si v přípravě připsalo pátou porážku v sedmém utkání. Dvěma góly se na výhře Bílých Tygrů podílel útočník Radan Lenc. Oba týmy nasadily čerstvé posily. Za domácí nastoupil Fin Julius Junttila, který je na Kladně na zkoušce, za hosty hrál poprvé Jasper Weatherby.

Přípravné zápasy
26. 8. 2025 17:30
Rytíři Kladno Rytíři Kladno : Bílí Tygři Liberec Bílí Tygři Liberec 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)
Góly:
31:36 M. Procházka (Jandus, Audette)
Góly:
08:10 Lenc (Pytlík, A. Najman)
55:48 R. Šimek (O. Procházka)
58:03 Lenc
Sestavy:
Brízgala (Lukeš) – Jandus, Mendel, Blain, Houdek, Piskáček, Pietroniro, T. Tomek – Ondřej Bláha, Barinka, Audette – M. Procházka, Vigneault, Junttila – J. Strnad, Konečný, Forman – Klíma, Melka, Jágr.
Sestavy:
Hamalčík (Kváča) – R. Šimek, Zeman, Zile, Kachlíř, Ahac, Ivan, Pilíšek – Lenc, A. Najman, O. Procházka – Pytlík, Weatherby, Sandberg – Pérez, F. Jansa, Faško-Rudáš – Vlach, Petrovský, Ryšavý.
Přípravné zápasy
26. 8. 2025 17:00
HC Energie Karlovy Vary HC Energie Karlovy Vary : HC Verva Litvínov HC Verva Litvínov 1:3 (0:0, 0:3, 1:0)
Góly:
58:39 Egle (Minárik)
Góly:
28:44 Brož (Plutnar)
32:29 Holmström (Hännikäinen, Hlava)
35:17 Maštalířský
Sestavy:
Frodl (D. Král) – Rulík, D. Mikyska, Mamčics, Myšák, Dello, M. Kočí – O. Beránek (A), Černoch (C), Čihař – Šťastný, Jones, Minárik – Sapoušek, Egle, Malát – Koffer, Šír (A), T. Redlich.
Sestavy:
Čajan (M. Tomek) – Plutnar, Gajdoš, Husinecký, Polášek, Baláž, Czuczman – Pištěk, Sukeľ, Koblasa – Brož, Holmström, Hännikäinen – Maštalířský, Gut, Hlava – Jurčík, Jícha, Zygmunt.

Rozhodčí: Mejzlík, Jiří Ondráček – Štěpánek, Jiří Ondráček II

Přípravné zápasy
26. 8. 2025 18:00
HC Oceláři Třinec HC Oceláři Třinec : HC Olomouc HC Olomouc 3:2 (1:0, 1:0, 1:2)
Góly:
03:20 Kurovský (Daňo)
32:14 Kurovský (Vrána, Daňo)
59:58 Daňo (M. Kovařčík, Cienciala)
Góly:
41:06 Cosgrove (Matýs)
49:27 Fridrich (Navrátil, Nahodil)
Sestavy:
Kacetl (Forst) – Adámek, Koch, Musil, Galvas, Nedomlel, Byrtus – Nestrašil, Cienciala, Flynn – Kurovský, Vrána, Daňo – Hrehorčák (A), M. Kovařčík (C), O. Kovařčík (A) – Střondala, Dravecký.
Sestavy:
Machovský (Cichoň) – Rutar, Ondrušek (C), Černý, Cosgrove, Rayen Petrovický, Stella, Škůrek, Řezníček – Orsava, O. Najman, Krastenbergs – Navrátil, Čacho, Fridrich – Anděl, Nahodil (A), Kusko – Ministr, Macuh, Matýs.

Rozhodčí: Hradil, Obadal – Rožánek, T. Raszka

Vstoupit do diskuse
Mužstvo Z V VP PP P S B
1. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 0 0 0 0 0 0:0 0
2. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 0 0 0 0 0 0:0 0
3. HC Vítkovice RideraVítkovice 0 0 0 0 0 0:0 0
4. HC Verva LitvínovLitvínov 0 0 0 0 0 0:0 0
5. HC Škoda PlzeňPlzeň 0 0 0 0 0 0:0 0
6. HC Sparta PrahaSparta 0 0 0 0 0 0:0 0
7. HC OlomoucOlomouc 0 0 0 0 0 0:0 0
8. HC Oceláři TřinecTřinec 0 0 0 0 0 0:0 0
9. HC Kometa BrnoKometa 0 0 0 0 0 0:0 0
10. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 0 0 0 0 0 0:0 0
11. HC Dynamo PardubicePardubice 0 0 0 0 0 0:0 0
12. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 0 0 0 0 0 0:0 0
13. Bílí Tygři LiberecLiberec 0 0 0 0 0 0:0 0
14. Rytíři KladnoKladno 0 0 0 0 0 0:0 0
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Rantanenova aféra. Hvězdný útočník včas nenastoupil do armády, čelí tučné pokutě

Jen pár hodin rozhodlo, že si hokejista Mikko Rantanen ve Finsku zadělal na malér. Pozornost v Evropě i v zámoří nyní přitahuje jeho pozdní reakce z dubna 2024. Hvězdný útočník se dle obvinění...

Čaloun o Slovanu: Co se stalo, je zemětřesení. Nejsme ani v sezoně nula

Děsil se amatérských podmínek, teď je za ně vlastně rád. Znamená to totiž, že ústecký hokej žije. Byť tedy spíš přežívá. „Co se tady stalo, je zemětřesení,“ rozhlédl se ústecký patriot Jan Čaloun po...

Litvínov ukázal nové dresy. Doma obleče žluté, orlice na hrudi ještě zůstala

Hokejový Litvínov představil dresy pro novou sezonu, mluví o inspiraci zámořskou NHL. Ponesou i speciální logo k osmdesátému výročí extraligového klubu. Barvy jsou tradiční, avšak kontrastnější než...

Mladý dříč pro Spartu, ze zámoří se vrací Raška. Moje přednost je být hajzl, vzkazuje

Nebývá úplně zvykem, že by se mladí hráči vraceli ze zámoří do týmů extraligových favoritů. O jeden takový počin se přesně tři týdny před startem soutěže zasloužila Sparta, která přivádí útočníka...

Zdravotní potíže vrcholových sportovců? Finové řeší Rantanenovu „modrou knížku“

Zpráva o hrozící vysoké pokutě pro Mikka Rantanena se ze Skandinávie rychle rozšířila až do zámoří, když se finský útočník zavčasu nedostavil na brannou službu. Velkou odezvu ale vyvolal i jiný bod...

Litvínov vyzrál na Karlovy Vary, Kladno počtvrté v řadě prohrálo

Hokejisté Litvínova zdolali v přípravě na extraligu Karlovy Vary 3:1 a oplatili jim porážku z předešlého vzájemného zápasu. Liberec vyhrál na ledě Kladna 3:1 a připravil Rytířům čtvrtý nezdar za...

26. srpna 2025  20:05

Pocta pro Jágra. V Pittsburghu ho s dalšími osobnostmi uvedou do klubové Síně slávy

Jaromír Jágr bude uveden do Síně slávy hokejových Pittsburgh Penguins, která se rozroste o nové členy po dvanáctileté pauze. V následujících třech letech do ní vstoupí deset osobností. Nejbližší...

26. srpna 2025  19:56

Vynechal jsi MS? Olympiáda tě mine. Američané přehlíží vycházející hvězdu NHL

Už teď, pět a půl měsíce před startem olympijských her, lze předpokládat, že některé nominace hokejových reprezentací vyvolají alespoň mírné pozdvižení. Zase přijdou na řadu diskuze, kdo v nich komu...

26. srpna 2025  16:04

Bitva o evropský trůn začíná. Ve hře jsou tři české celky, narazí na trpaslíky i giganty

Už ve čtvrtek startuje hokejová Liga mistrů. Její jedenácté sezony se zúčastní také tři české týmy (Kometa, Sparta, Hradec), které se ji pokusí vůbec poprvé ovládnout. Doposud ji dominovaly celky ze...

26. srpna 2025  14:45

Hokejová dvacítka se v Chomutově naladí na MS, fanouškům se předvede i Mrtka

Poslední společný test před mistrovstvím světa. Hokejová dvacítka se pod vedením trenéra Patrika Augusty představí od středy do neděle v Chomutově na Turnaji pěti zemí a domácí sestava je...

26. srpna 2025  14:10

Další rok v Ottawě. Útočník Jeník podepsal novou dvoucestnou smlouvu

Hokejový útočník Jan Jeník o rok prodloužil své působení v Ottawě. S vedením týmu NHL podepsal novou dvoucestnou smlouvu. Senators o tom informovali na webu. Finanční detaily pokračující spolupráce...

25. srpna 2025  20:31

Rutta si plácl se Ženevou. Bude vzorem, dostane hodně prostoru, hlásí manažer

Hokejový obránce Jan Rutta se po osmi letech vrací ze zámoří do Evropy. Pětatřicetiletý loňský mistr světa z Prahy a dvojnásobný vítěz Stanley Cupu podepsal dvouletou smlouvu se Servette Ženeva....

25. srpna 2025  13:58

Srdce a důraz Zábranský, ofenziva Král. Našli v Kometě ideální dvojici?

Když na jaře hráči hokejové Komety zvedali nad hlavy pohár pro mistry extraligy, experti viděli v týmu houževnatost, nadšení, ofenzivní sílu a totální obětavost, ztělesněnou zejména vítězem indexu...

25. srpna 2025  10:21

Plzeňští hokejisté se ve finále Südtirol Summer Classic proti Bolzanu neprosadili

Plzeňští hokejisté prohráli ve finále turnaje Südtirol Summer Classic s domácím Bolzanem 0:2. Svěřenci trenéra Josefa Jandače si připsali v pátém přípravném utkání na nový ročník extraligy druhou...

24. srpna 2025  22:23

Plzeňští hokejisté si po výhře nad Klotenem zahrají finále turnaje v Bolzanu

Plzeňští hokejisté vyhráli v úvodním utkání turnaje Südtirol Summer Classic nad Klotenem 3:0 a v neděli večer se ve finále utkají s domácím Bolzanem, které zdolalo Norimberk 2:1 v prodloužení....

23. srpna 2025  19:33

Advantage Consulting, s.r.o.
TECHNOLOG S AJ NEBO NJ

Advantage Consulting, s.r.o.
Středočeský kraj
nabízený plat: 45 000 - 55 000 Kč

Dalších 33 067 volných pozic

Držák Funk o Slovanu: Potřetí se dostat do dluhů, byli bychom pro smích

V ústeckém hokeji odepsal spoustu peněz, přesto Slovan neodepsal. Obránce, stěhovák a zahradník Ladislav Funk mu i po dvou sezonách planých slibů a bobtnajících dluhů dává další šanci. Novým...

23. srpna 2025  7:25

Mladá Boleslav v přípravě dál válí, dva góly dal Buchtele. Liberec a Vítkovice neuspěly

Hokejisté Mladé Boleslavi v přípravě na novou extraligovou sezonu nepoznali ani v šestém utkání přemožitele v základní hrací době. V pátečním duelu deklasovali Fehérvár 8:1. Týmy Liberce a Vítkovic...

22. srpna 2025  21:56

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.