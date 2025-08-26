Karlovy Vary se utkaly s Litvínovem minulý týden ve čtvrtek a z výhry (5:2) se tehdy radovala Energie. Nyní uspěla Verva, která vstřelila všechny své branky ve druhé třetině. Dvakrát se svěřenci trenéra Michala Broše prosadili v přesilových hrách.
Kladno v sestavě s třiapadesátiletým Jaromírem Jágrem si v přípravě připsalo pátou porážku v sedmém utkání. Dvěma góly se na výhře Bílých Tygrů podílel útočník Radan Lenc. Oba týmy nasadily čerstvé posily. Za domácí nastoupil Fin Julius Junttila, který je na Kladně na zkoušce, za hosty hrál poprvé Jasper Weatherby.
31:36 M. Procházka (Jandus, Audette)
08:10 Lenc (Pytlík, A. Najman)
55:48 R. Šimek (O. Procházka)
58:03 Lenc
Brízgala (Lukeš) – Jandus, Mendel, Blain, Houdek, Piskáček, Pietroniro, T. Tomek – Ondřej Bláha, Barinka, Audette – M. Procházka, Vigneault, Junttila – J. Strnad, Konečný, Forman – Klíma, Melka, Jágr.
Hamalčík (Kváča) – R. Šimek, Zeman, Zile, Kachlíř, Ahac, Ivan, Pilíšek – Lenc, A. Najman, O. Procházka – Pytlík, Weatherby, Sandberg – Pérez, F. Jansa, Faško-Rudáš – Vlach, Petrovský, Ryšavý.
58:39 Egle (Minárik)
28:44 Brož (Plutnar)
32:29 Holmström (Hännikäinen, Hlava)
35:17 Maštalířský
Frodl (D. Král) – Rulík, D. Mikyska, Mamčics, Myšák, Dello, M. Kočí – O. Beránek (A), Černoch (C), Čihař – Šťastný, Jones, Minárik – Sapoušek, Egle, Malát – Koffer, Šír (A), T. Redlich.
Čajan (M. Tomek) – Plutnar, Gajdoš, Husinecký, Polášek, Baláž, Czuczman – Pištěk, Sukeľ, Koblasa – Brož, Holmström, Hännikäinen – Maštalířský, Gut, Hlava – Jurčík, Jícha, Zygmunt.
Rozhodčí: Mejzlík, Jiří Ondráček – Štěpánek, Jiří Ondráček II
03:20 Kurovský (Daňo)
32:14 Kurovský (Vrána, Daňo)
59:58 Daňo (M. Kovařčík, Cienciala)
41:06 Cosgrove (Matýs)
49:27 Fridrich (Navrátil, Nahodil)
Kacetl (Forst) – Adámek, Koch, Musil, Galvas, Nedomlel, Byrtus – Nestrašil, Cienciala, Flynn – Kurovský, Vrána, Daňo – Hrehorčák (A), M. Kovařčík (C), O. Kovařčík (A) – Střondala, Dravecký.
Machovský (Cichoň) – Rutar, Ondrušek (C), Černý, Cosgrove, Rayen Petrovický, Stella, Škůrek, Řezníček – Orsava, O. Najman, Krastenbergs – Navrátil, Čacho, Fridrich – Anděl, Nahodil (A), Kusko – Ministr, Macuh, Matýs.
Rozhodčí: Hradil, Obadal – Rožánek, T. Raszka