Tipsport extraliga 2025/26

Mladá Boleslav v přípravě dál válí, dva góly dal Buchtele. Liberec a Vítkovice neuspěly

21:56
  21:56
Hokejisté Mladé Boleslavi v přípravě na novou extraligovou sezonu nepoznali ani v šestém utkání přemožitele v základní hrací době. V pátečním duelu deklasovali Fehérvár 8:1. Týmy Liberce a Vítkovic naproti tomu při turnajových zápasech neuspěly, Pardubice kvůli viróze vůbec nehrály.

Richard Král na tréninku Mladé Boleslavi před novou extraligovou sezonou | foto: ČTK

Bruslaři se představili v rámci přípravy naposledy doma. Proti Fehérváru sice ztratili v první třetině vedení, ale druhou dvacetiminutovku vyhráli drtivě 4:0, ve třetí přidali další tři trefy. Dvakrát se prosadil zkušený útočník Jan Buchtele. Středočeši díky triumfu vylepšili svoji bilanci na pět výher a jednu porážku v prodloužení, kterou utrpěli doma s Plzní.

Liberečtí ve čtvrtek vstoupili do Energie AG Motor Cupu v Českých Budějovicích drtivým vítězstvím nad domácím Motorem (7:0), dnes ale vůbec nezvládli závěr souboje proti Eisbärenu Berlín. Bílí Tygři nejprve otočili vývoj z 0:1 na 2:1, pak znovu prohrávali, ale na 3:3 ve 49. minutě vyrovnal druhým zásahem večera Ondřej Procházka. V poslední desetiminutovce se ale třikrát prosadil německý celek.

Ostravané na Memoriálu Pavla Zábojníka ve Zvolenu neuspěli při čtvrtečním vstupu do turnaje, když podlehli Banské Bystrici (3:5), a na výhru nedosáhli ani dnes. Proti domácímu klubu otočili stav z 0:1 na 3:1, jenže za posledních pět a čtvrt minuty dvakrát inkasovali, v prodloužení nevyužili přesilovku a pak nezvládli nájezdy.

Pardubičtí ve čtvrtek večer prohráli na turnaji Coupe des Bains v Yverdonu s týmem Fribourg-Gottéron 2:3. Do zápasu již nezasáhla šestice nemocných hráčů, kteří odcestovali domů o den dříve. Kvůli nadále se šířící viróze v mužstvu se vedení týmu rozhodlo start na turnaji předčasně ukončit, do dnešního utkání proti Bernu už proto Dynamo nenastoupilo.

Přípravné zápasy
22. 8. 2025 18:00
HKM Zvolen : HC Vítkovice Ridera HC Vítkovice Ridera 4:3N s.n.2:0
Góly:
12:30 Marcinek (Šramaty, Macek)
54:45 Beňo (Hecl)
57:44 Troock (Kowalczyk, Hawryluk)
Zuzin
Góly:
28:55 Hauser (Kňažko, Hrivík)
36:54 Leahy (Kňažko, Hrivík)
48:28 Řehák (Hrivík, Abdul)
Přípravné zápasy
22. 8. 2025 17:30
Eisbären Berlín Eisbären Berlín : Bílí Tygři Liberec Bílí Tygři Liberec 6:3 (1:0, 1:2, 4:1)
Góly:
07:45 Hördler
36:09 Eder (Kirk)
50:36 Reinke
57:12 Byron
57:40 Eder (Pföderl)
59:48 Veilleux
Góly:
23:58 Sandberg (Faško-Rudáš, Lenc)
35:26 O. Procházka (Hampl)
48:16 O. Procházka (Zile, A. Najman)
Sestavy:
Stettmer (Hildebrand) – Reinke, Müller, Smith, Panocha, Mik, Geibel, Kretzschmar – Ronning, Pföderl, Tiffels – Eder, Vikingstad, Kirk – Veilleux, Byron, Hördler – Bergmann, Wiederer, Schäfer – Leden.
Sestavy:
Kváča (Hamalčík) – Galvas, Zile, Kachlíř, Ivan, Šedivý, Ahac, Hampl – O. Procházka, A. Najman, Lenc (C) – Sandberg, Musil, Pérez – Faško-Rudáš, Petrovský, Ryšavý – Zachar, F. Jansa, Vlach – Bartovič.
Přípravné zápasy
22. 8. 2025 17:00
BK Mladá Boleslav BK Mladá Boleslav : Fehérvár AV19 Fehérvár AV19 8:1 (1:1, 4:0, 3:0)
Góly:
01:44 Gríger (Gewiese)
25:41 Moses (Čech, Lakatoš)
27:00 Král (Lichtag)
31:22 Skalický
38:40 Buchtele (Gríger, Pavlík)
42:42 Skärberg (Pavlík, Lichtag)
54:16 Mazura
56:22 Buchtele (Havlín, Gríger)
Góly:
09:10 Cheek (Rymsha)
Sestavy:
Mokry (Hora) – Skärberg, Pavlík, Havlín (A), Gewiese, Čech, Vlasák – Skalický (C), Fořt, Moses – Buchtele, Gríger, Lakatoš – Mazura, Hradec, Rekonen – Král, Závora (A), Lichtag
Sestavy:
Reijola (Dom. Horváth) – Andersen, Don. Horváth, Kiss, Messner, Falus, Štajnoch – Cheek, Bartalis, Rymsha – Erdély (C), Richards, Terbócs – Varga, Kulmala, Ambrus – Magosi, Németh, Mihály

Rozhodčí: Květoň, Pražák – Gerát, Ondráček

Počet diváků: 1120

Mužstvo Z V VP PP P S B
1. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 0 0 0 0 0 0:0 0
2. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 0 0 0 0 0 0:0 0
3. HC Vítkovice RideraVítkovice 0 0 0 0 0 0:0 0
4. HC Verva LitvínovLitvínov 0 0 0 0 0 0:0 0
5. HC Škoda PlzeňPlzeň 0 0 0 0 0 0:0 0
6. HC Sparta PrahaSparta 0 0 0 0 0 0:0 0
7. HC OlomoucOlomouc 0 0 0 0 0 0:0 0
8. HC Oceláři TřinecTřinec 0 0 0 0 0 0:0 0
9. HC Kometa BrnoKometa 0 0 0 0 0 0:0 0
10. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 0 0 0 0 0 0:0 0
11. HC Dynamo PardubicePardubice 0 0 0 0 0 0:0 0
12. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 0 0 0 0 0 0:0 0
13. Bílí Tygři LiberecLiberec 0 0 0 0 0 0:0 0
14. Rytíři KladnoKladno 0 0 0 0 0 0:0 0
Mladá Boleslav v přípravě dál válí, dva góly dal Buchtele. Liberec a Vítkovice neuspěly

