Mladá Boleslav v přípravě dál válí, dva góly dal Buchtele. Liberec a Vítkovice neuspěly

Bruslaři se představili v rámci přípravy naposledy doma. Proti Fehérváru sice ztratili v první třetině vedení, ale druhou dvacetiminutovku vyhráli drtivě 4:0, ve třetí přidali další tři trefy. Dvakrát se prosadil zkušený útočník Jan Buchtele. Středočeši díky triumfu vylepšili svoji bilanci na pět výher a jednu porážku v prodloužení, kterou utrpěli doma s Plzní.
Liberečtí ve čtvrtek vstoupili do Energie AG Motor Cupu v Českých Budějovicích drtivým vítězstvím nad domácím Motorem (7:0), dnes ale vůbec nezvládli závěr souboje proti Eisbärenu Berlín. Bílí Tygři nejprve otočili vývoj z 0:1 na 2:1, pak znovu prohrávali, ale na 3:3 ve 49. minutě vyrovnal druhým zásahem večera Ondřej Procházka. V poslední desetiminutovce se ale třikrát prosadil německý celek.
Ostravané na Memoriálu Pavla Zábojníka ve Zvolenu neuspěli při čtvrtečním vstupu do turnaje, když podlehli Banské Bystrici (3:5), a na výhru nedosáhli ani dnes. Proti domácímu klubu otočili stav z 0:1 na 3:1, jenže za posledních pět a čtvrt minuty dvakrát inkasovali, v prodloužení nevyužili přesilovku a pak nezvládli nájezdy.
Pardubičtí ve čtvrtek večer prohráli na turnaji Coupe des Bains v Yverdonu s týmem Fribourg-Gottéron 2:3. Do zápasu již nezasáhla šestice nemocných hráčů, kteří odcestovali domů o den dříve. Kvůli nadále se šířící viróze v mužstvu se vedení týmu rozhodlo start na turnaji předčasně ukončit, do dnešního utkání proti Bernu už proto Dynamo nenastoupilo.
12:30 Marcinek (Šramaty, Macek)
54:45 Beňo (Hecl)
57:44 Troock (Kowalczyk, Hawryluk)
Zuzin
28:55 Hauser (Kňažko, Hrivík)
36:54 Leahy (Kňažko, Hrivík)
48:28 Řehák (Hrivík, Abdul)
07:45 Hördler
36:09 Eder (Kirk)
50:36 Reinke
57:12 Byron
57:40 Eder (Pföderl)
59:48 Veilleux
23:58 Sandberg (Faško-Rudáš, Lenc)
35:26 O. Procházka (Hampl)
48:16 O. Procházka (Zile, A. Najman)
Stettmer (Hildebrand) – Reinke, Müller, Smith, Panocha, Mik, Geibel, Kretzschmar – Ronning, Pföderl, Tiffels – Eder, Vikingstad, Kirk – Veilleux, Byron, Hördler – Bergmann, Wiederer, Schäfer – Leden.
Kváča (Hamalčík) – Galvas, Zile, Kachlíř, Ivan, Šedivý, Ahac, Hampl – O. Procházka, A. Najman, Lenc (C) – Sandberg, Musil, Pérez – Faško-Rudáš, Petrovský, Ryšavý – Zachar, F. Jansa, Vlach – Bartovič.
01:44 Gríger (Gewiese)
25:41 Moses (Čech, Lakatoš)
27:00 Král (Lichtag)
31:22 Skalický
38:40 Buchtele (Gríger, Pavlík)
42:42 Skärberg (Pavlík, Lichtag)
54:16 Mazura
56:22 Buchtele (Havlín, Gríger)
09:10 Cheek (Rymsha)
Mokry (Hora) – Skärberg, Pavlík, Havlín (A), Gewiese, Čech, Vlasák – Skalický (C), Fořt, Moses – Buchtele, Gríger, Lakatoš – Mazura, Hradec, Rekonen – Král, Závora (A), Lichtag
Reijola (Dom. Horváth) – Andersen, Don. Horváth, Kiss, Messner, Falus, Štajnoch – Cheek, Bartalis, Rymsha – Erdély (C), Richards, Terbócs – Varga, Kulmala, Ambrus – Magosi, Németh, Mihály
Rozhodčí: Květoň, Pražák – Gerát, Ondráček
Počet diváků: 1120