Mistrovské Brno prohrálo s Třincem, tři hráči v přípravě slavili hattrick

První přípravný zápas odehráli hokejisté Vítkovic a na Memoriálu Pavla Zábojníka ve Zvolenu prohráli s Banskou Bystricí 3:5. Tým trenéra Václava Varadi kvůli viróze zrušil dříve plánované souboje s Porubou a Třincem, další zápas má na programu v pátek, kdy se utká s domácím Zvolenem.
Banská Bystrica, kterou nově vedou čeští trenéři Vlastimil Wojnar a Marek Zadina, rozhodla o výhře ve 2. třetině, kde otočila stav z 0:1 na 3:1. V dresu Vítkovic již nastoupila i poslední posila – obránce Jakub Zbořil, jenž přišel minulý týden z Pardubic.
Reprezentační obránce Zbořil bude hrát v extralize za Vítkovice
Hradec Králové porazil maďarský Fehérvár 6:1 a připsal si v přípravě třetí výhru ve čtvrtém zápase. Gólem a asistencí se na tom podílel útočník Patrik Miškář. O výhře Třince na ledě Komety rozhodl druhým gólem v zápase slovenský útočník Patrik Hrehorčák. Oceláři vyhráli i druhý přípravný zápas.
Podruhé v přípravě vyhrál i Liberec, který ale odehrál už pět utkání. Bílí Tygři drtivou výhrou nad Jihočechy úspěšně vstoupili do turnaje Energie AG Motor Cup. Pozitivní bilanci si v přípravě drží Karlovy Vary i Mladá Boleslav. Energie si v Litvínově připsala třetí výhru v pátém zápase, Bruslaři vyhráli čtyři z pěti utkání a Kladno v přípravě porazili už podruhé.
Podruhé se utkala i Olomouc s prvoligovou Jihlavou a opět neuspěla. V prvním případě Hanáci prohráli 3:4 v prodloužení, dnes 1:2 po samostatných nájezdech.
59:49 Fridrich (Škůrek)
50:34 Štefančík
Rachůnek
Cichoň (Machovský) – Ondrušek, Rutar, Stella, Cosgrove, Rašner, Škůrek, Řezníček – Krastenbergs, Najman, Orsava, Fridrich, Čacho, Navrátil, Kusko, Nahodil, Plášek, Anděl, Macuh, Ministr
Beran (Zhukov) – Bilčík, Mareš, Dundáček, Vovsík, Matějíček, Kurbaka, Chvátal – Čachotský, Kulda, Cachnín, Rachůnek (C), Menšík, Stěfančík, Harkabus, Kuprijanov, Burkov, Jungwirth, Jáchym, Pořízek
09:35 Bertschy (Glauser, Kapla)
10:47 Glauser (Sörensen, Jecker)
40:55 De La Rose
07:24 Smejkal
35:59 Ludvig (Formánek)
Galley (Theler) – Glauser (C), Jecker, Ratgheb, Streule, Kapla, Johnson, Seiler, Rod – Bertschy (A), Schmid, Biasca – Etter, De La Rose, Gerber – Dorthe, Walser, Marchon – Hedlund, Wallmark, Sörensen.
Will (Vomáčka) – Gazda, Košťálek, Tourigny, Mikliš, Hrádek, Ludvig – Mandát (A), Sedlák (C), Lauko – Smejkal, Sobotka, Urban – Vondráček (A), Herčík, Stránský – Formánek.
Rozhodčí: Kaukokari, Dipietro – Gnemmi, Humair
42:06 Pietroniro (Konečný)
01:25 Skärberg (Pavlík)
03:26 Fořt
08:55 Skalický (Lintuniemi)
14:52 Pyrochta (Moses)
21:24 Skalický (Lakatoš)
48:48 Skalický (Moses)
Lukeš (Brízgala) – Mendel, Jandus, Vandas, Pietroniro, Tomek, Blain – Audette, Barinka, Ojamäki – Forman, Vigneault, Klíma – Lisler, Konečný, Bareš – Redlich, Bláha, Melka.
Furch (Mokry) – Jánošík, Pyrochta, Čech, Lintuniemi, Skärberg, Pavlík – Moses, Fořt, Skalický – Lakatoš, Gríger, Buchtele – Rekonen, Hradec, Mazura – Lichtag, Závora, Suchý.
Rozhodčí: Jeřábek, Vrba – Thuma, Lhotský
Počet diváků: 1174
10:38 Pytlík (Musil)
13:03 Zeman
14:52 A. Najman (Lenc)
27:45 A. Najman (Lenc)
35:48 A. Najman
46:16 Ryšavý
55:15 Bartovič (A. Najman)
Klouček (Strmeň) – Olesen, Harris, Adam Kubík, Kašlík, Bulíř, Lantoši, M. Beránek, Hoch, Přikryl, Koláček, Toman, Novák, Chlubna, Cibulka, Pýcha, Doudera, Kachyňa, Vála, Vráblík, Kubíček.
Hamalčík (Kváča) – R. Šimek, Zeman, Galvas, Zile, Ahac, Ivan, Kachlíř, Lenc, A. Najman, O. Procházka, Pérez, Pytlík, Sandberg, Musil, Faško-Rudáš, Zachar, F. Jansa, Ryšavý, Vlach, Bartovič.
Počet diváků: 1180
17:57 Sukeľ (Gajdoš)
38:39 Holmström (Hlava)
01:56 Jones (Minárik)
17:27 Čihař (Myšák)
33:13 Minárik (Jones)
51:48 Minárik (David Moravec)
59:35 Minárik (Šťastný)
M. Tomek (Čajan) – Plutnar, Schmiemann, Husinecký, Baránek, V. Beran, Polášek, Gajdoš – Hännikäinen, Holmström, Brož – Pištěk, Sukeľ, Koblasa – Maštalířský, Gut, Hlava – Zygmunt, Jícha, Jurčík.
Frodl (D. Král) – D. Mikyska, Mamčics, M. Kočí, David Moravec, Rulík, Myšák – Váňa, Malát, Čihař – Šťastný (A), Jones, Minárik – Sapoušek, Egle, Tomek – Koffer, Šír (C), T. Redlich.
Rozhodčí: Čamra, Jiří Ondráček – Jiří Ondráček II, Štěpánek
11:48 Miškář (Kusý, Radil)
12:57 Klíma (Nenonen, Jergl)
22:41 Pavlík (Miškář)
46:17 Kohout
55:17 Sýkora (Tamáši)
56:15 Hašek (Jergl)
41:18 Erdely
Škorvánek (Novotný) – Vukojevic, Melancon, Dlapa, Sýkora, Kovář, Pilař, Srdínko – Hašek, Bunnaman, Pour – Nenonen, Klíma, Jergl – Kohout, Tamáši, Radil – Pavlík, Miškář (C), Kusý.
Horváth Dom. (Reijola) – Andersen, Campbell, Kiss, Messner, Falus, Štajnoch, Horvath Don. – Archibald, Hari, Kuralt – Varga, Kulmala, Rymsha – Erdely, Richards, Terbocs – Ambrus, Nemeth, Mihaly
Rozhodčí: Šindel, Veselý – Brož, Svoboda
11:34 Kollár (Pospíšil, Král)
17:29 Pospíšil (Ilomäki, Kollár)
59:12 Král (Kollár, Zábranský)
1:32 Kovařčík (Cienciala, Nestrašil)
7:47 Hrehorčák (Dravecký)
16:35 Kurovský (Hrehorčák)
61:43 Hrehorčák (Koch)
Stezka (Kavan) – Král, Zábranský, Ďaloga, Holland, Gulaši, Bartejs, Svoboda – Stránský, Zbořil, Chludil – Pospíšil, Ilomäki, Kollár – H. Zohorna, T. Zohorna, Hartl – Kos, Ekrt, Ferda
Mazanec (Schnattinger) – Jank, Adámek, Byrtus, Musil, Koch, Nedomlel – Flynn, Sikora, Růžička – Daňo, Cienciala, Kurovský – Kovařčík, Vrána, Nestrašil – Dravecký, Hrehorčák
Počet diváků: 2875
07:12 Přibyl (Brůna, Hauser)
42:17 Hrivík (Nellis)
52:21 Zdráhal
26:08 Faith (Turnbull)
34:52 Turnbull (Lucas, Myklucha)
35:45 M. Valach (Šoltés, Kukuča)
46:34 Myklucha (Turnbull, Faith)
55:49 Šoltés (Galipeau)
Klimeš (Hrachovina) – Freibergs, Brůna, Port, Leahy, Zbořil, Auvitu (A) – Hrivík, Nellis, Kalus (C) – Hauser, Přibyl, Fasner – Zdráhal, Hanzl, Řehák – Glas, Maciaś.
Rabčan (Vitols) – Lucas, Galipeau, Michalčin, Zeleňák, Macejko, Žabka, A. Čajkovič – Turnbull, Myklucha, Faith – Kukuča, Jasenec, Šoltés – M. Valach, Zigo, Kabáč – Gron, Ondrušek, Matoušek.