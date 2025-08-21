Premium

Získejte všechny články
jen za 99 Kč/měsíc

Tipsport extraliga 2025/26

Mistrovské Brno prohrálo s Třincem, tři hráči v přípravě slavili hattrick

Autor: ,
  21:37aktualizováno  21:39
Hokejisté mistrovského Brna prohráli v přípravě na blížící se start extraligy s Třincem 3:4 v prodloužení a připsali si druhou porážku ve třetím utkání. Tři hráči si v čtvrtečním programu připsali hattrick. Mladoboleslavský Pavol Skalický pomohl k výhře Bruslařů na ledě Kladna 6:1, Adam Najman z Liberce se výrazně podílel na debaklu Českých Budějovic 7:0 a Jakub Minárik se třikrát prosadil v dresu Karlových Varů v souboji s Litvínovem (5:2).

Kladenský brankář Landon Bow inkasuje gól, akci sleduje boleslavský útočník Pavol Skalický (28). | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

První přípravný zápas odehráli hokejisté Vítkovic a na Memoriálu Pavla Zábojníka ve Zvolenu prohráli s Banskou Bystricí 3:5. Tým trenéra Václava Varadi kvůli viróze zrušil dříve plánované souboje s Porubou a Třincem, další zápas má na programu v pátek, kdy se utká s domácím Zvolenem.

Banská Bystrica, kterou nově vedou čeští trenéři Vlastimil Wojnar a Marek Zadina, rozhodla o výhře ve 2. třetině, kde otočila stav z 0:1 na 3:1. V dresu Vítkovic již nastoupila i poslední posila – obránce Jakub Zbořil, jenž přišel minulý týden z Pardubic.

Reprezentační obránce Zbořil bude hrát v extralize za Vítkovice

Hradec Králové porazil maďarský Fehérvár 6:1 a připsal si v přípravě třetí výhru ve čtvrtém zápase. Gólem a asistencí se na tom podílel útočník Patrik Miškář. O výhře Třince na ledě Komety rozhodl druhým gólem v zápase slovenský útočník Patrik Hrehorčák. Oceláři vyhráli i druhý přípravný zápas.

Podruhé v přípravě vyhrál i Liberec, který ale odehrál už pět utkání. Bílí Tygři drtivou výhrou nad Jihočechy úspěšně vstoupili do turnaje Energie AG Motor Cup. Pozitivní bilanci si v přípravě drží Karlovy Vary i Mladá Boleslav. Energie si v Litvínově připsala třetí výhru v pátém zápase, Bruslaři vyhráli čtyři z pěti utkání a Kladno v přípravě porazili už podruhé.

Podruhé se utkala i Olomouc s prvoligovou Jihlavou a opět neuspěla. V prvním případě Hanáci prohráli 3:4 v prodloužení, dnes 1:2 po samostatných nájezdech.

Přípravné zápasy
21. 8. 2025 18:00
HC Olomouc HC Olomouc : HC Dukla Jihlava HC Dukla Jihlava 1:2N (0:0, 0:0, 1:1 - 0:0)s.n.0:2
Góly:
59:49 Fridrich (Škůrek)
Góly:
50:34 Štefančík
Rachůnek
Sestavy:
Cichoň (Machovský) – Ondrušek, Rutar, Stella, Cosgrove, Rašner, Škůrek, Řezníček – Krastenbergs, Najman, Orsava, Fridrich, Čacho, Navrátil, Kusko, Nahodil, Plášek, Anděl, Macuh, Ministr
Sestavy:
Beran (Zhukov) – Bilčík, Mareš, Dundáček, Vovsík, Matějíček, Kurbaka, Chvátal – Čachotský, Kulda, Cachnín, Rachůnek (C), Menšík, Stěfančík, Harkabus, Kuprijanov, Burkov, Jungwirth, Jáchym, Pořízek
Přípravné zápasy
21. 8. 2025 19:30
Fribourg-Gottéron Fribourg-Gottéron : HC Dynamo Pardubice HC Dynamo Pardubice 3:2 (2:1, 0:1, 1:0)
Góly:
09:35 Bertschy (Glauser, Kapla)
10:47 Glauser (Sörensen, Jecker)
40:55 De La Rose
Góly:
07:24 Smejkal
35:59 Ludvig (Formánek)
Sestavy:
Galley (Theler) – Glauser (C), Jecker, Ratgheb, Streule, Kapla, Johnson, Seiler, Rod – Bertschy (A), Schmid, Biasca – Etter, De La Rose, Gerber – Dorthe, Walser, Marchon – Hedlund, Wallmark, Sörensen.
Sestavy:
Will (Vomáčka) – Gazda, Košťálek, Tourigny, Mikliš, Hrádek, Ludvig – Mandát (A), Sedlák (C), Lauko – Smejkal, Sobotka, Urban – Vondráček (A), Herčík, Stránský – Formánek.

Rozhodčí: Kaukokari, Dipietro – Gnemmi, Humair

Přípravné zápasy
21. 8. 2025 17:30
Rytíři Kladno Rytíři Kladno : BK Mladá Boleslav BK Mladá Boleslav 1:6 (0:4, 0:1, 1:1)
Góly:
42:06 Pietroniro (Konečný)
Góly:
01:25 Skärberg (Pavlík)
03:26 Fořt
08:55 Skalický (Lintuniemi)
14:52 Pyrochta (Moses)
21:24 Skalický (Lakatoš)
48:48 Skalický (Moses)
Sestavy:
Lukeš (Brízgala) – Mendel, Jandus, Vandas, Pietroniro, Tomek, Blain – Audette, Barinka, Ojamäki – Forman, Vigneault, Klíma – Lisler, Konečný, Bareš – Redlich, Bláha, Melka.
Sestavy:
Furch (Mokry) – Jánošík, Pyrochta, Čech, Lintuniemi, Skärberg, Pavlík – Moses, Fořt, Skalický – Lakatoš, Gríger, Buchtele – Rekonen, Hradec, Mazura – Lichtag, Závora, Suchý.

Rozhodčí: Jeřábek, Vrba – Thuma, Lhotský

Počet diváků: 1174

Přípravné zápasy
21. 8. 2025 17:30
ČEZ Motor České Budějovice ČEZ Motor České Budějovice : Bílí Tygři Liberec Bílí Tygři Liberec 0:7 (0:3, 0:2, 0:2)
Góly:
Góly:
10:38 Pytlík (Musil)
13:03 Zeman
14:52 A. Najman (Lenc)
27:45 A. Najman (Lenc)
35:48 A. Najman
46:16 Ryšavý
55:15 Bartovič (A. Najman)
Sestavy:
Klouček (Strmeň) – Olesen, Harris, Adam Kubík, Kašlík, Bulíř, Lantoši, M. Beránek, Hoch, Přikryl, Koláček, Toman, Novák, Chlubna, Cibulka, Pýcha, Doudera, Kachyňa, Vála, Vráblík, Kubíček.
Sestavy:
Hamalčík (Kváča) – R. Šimek, Zeman, Galvas, Zile, Ahac, Ivan, Kachlíř, Lenc, A. Najman, O. Procházka, Pérez, Pytlík, Sandberg, Musil, Faško-Rudáš, Zachar, F. Jansa, Ryšavý, Vlach, Bartovič.

Počet diváků: 1180

Přípravné zápasy
21. 8. 2025 17:00
HC Verva Litvínov HC Verva Litvínov : HC Energie Karlovy Vary HC Energie Karlovy Vary 2:5 (1:2, 1:1, 0:2)
Góly:
17:57 Sukeľ (Gajdoš)
38:39 Holmström (Hlava)
Góly:
01:56 Jones (Minárik)
17:27 Čihař (Myšák)
33:13 Minárik (Jones)
51:48 Minárik (David Moravec)
59:35 Minárik (Šťastný)
Sestavy:
M. Tomek (Čajan) – Plutnar, Schmiemann, Husinecký, Baránek, V. Beran, Polášek, Gajdoš – Hännikäinen, Holmström, Brož – Pištěk, Sukeľ, Koblasa – Maštalířský, Gut, Hlava – Zygmunt, Jícha, Jurčík.
Sestavy:
Frodl (D. Král) – D. Mikyska, Mamčics, M. Kočí, David Moravec, Rulík, Myšák – Váňa, Malát, Čihař – Šťastný (A), Jones, Minárik – Sapoušek, Egle, Tomek – Koffer, Šír (C), T. Redlich.

Rozhodčí: Čamra, Jiří Ondráček – Jiří Ondráček II, Štěpánek

Přípravné zápasy
21. 8. 2025 17:00
Mountfield Hradec Králové Mountfield Hradec Králové : Fehérvár AV19 Fehérvár AV19 6:1 (2:0, 1:0, 3:1)
Góly:
11:48 Miškář (Kusý, Radil)
12:57 Klíma (Nenonen, Jergl)
22:41 Pavlík (Miškář)
46:17 Kohout
55:17 Sýkora (Tamáši)
56:15 Hašek (Jergl)
Góly:
41:18 Erdely
Sestavy:
Škorvánek (Novotný) – Vukojevic, Melancon, Dlapa, Sýkora, Kovář, Pilař, Srdínko – Hašek, Bunnaman, Pour – Nenonen, Klíma, Jergl – Kohout, Tamáši, Radil – Pavlík, Miškář (C), Kusý.
Sestavy:
Horváth Dom. (Reijola) – Andersen, Campbell, Kiss, Messner, Falus, Štajnoch, Horvath Don. – Archibald, Hari, Kuralt – Varga, Kulmala, Rymsha – Erdely, Richards, Terbocs – Ambrus, Nemeth, Mihaly

Rozhodčí: Šindel, Veselý – Brož, Svoboda

Přípravné zápasy
21. 8. 2025 17:00
HC Kometa Brno HC Kometa Brno : HC Oceláři Třinec HC Oceláři Třinec 3:4P (2:3, 0:0, 1:0 - 0:1)
Góly:
11:34 Kollár (Pospíšil, Král)
17:29 Pospíšil (Ilomäki, Kollár)
59:12 Král (Kollár, Zábranský)
Góly:
1:32 Kovařčík (Cienciala, Nestrašil)
7:47 Hrehorčák (Dravecký)
16:35 Kurovský (Hrehorčák)
61:43 Hrehorčák (Koch)
Sestavy:
Stezka (Kavan) – Král, Zábranský, Ďaloga, Holland, Gulaši, Bartejs, Svoboda – Stránský, Zbořil, Chludil – Pospíšil, Ilomäki, Kollár – H. Zohorna, T. Zohorna, Hartl – Kos, Ekrt, Ferda
Sestavy:
Mazanec (Schnattinger) – Jank, Adámek, Byrtus, Musil, Koch, Nedomlel – Flynn, Sikora, Růžička – Daňo, Cienciala, Kurovský – Kovařčík, Vrána, Nestrašil – Dravecký, Hrehorčák

Počet diváků: 2875

Přípravné zápasy
21. 8. 2025 14:30
HC Vítkovice Ridera HC Vítkovice Ridera : HC MONACObet Banská Bystrica 3:5 (1:0, 0:3, 2:2)
Góly:
07:12 Přibyl (Brůna, Hauser)
42:17 Hrivík (Nellis)
52:21 Zdráhal
Góly:
26:08 Faith (Turnbull)
34:52 Turnbull (Lucas, Myklucha)
35:45 M. Valach (Šoltés, Kukuča)
46:34 Myklucha (Turnbull, Faith)
55:49 Šoltés (Galipeau)
Sestavy:
Klimeš (Hrachovina) – Freibergs, Brůna, Port, Leahy, Zbořil, Auvitu (A) – Hrivík, Nellis, Kalus (C) – Hauser, Přibyl, Fasner – Zdráhal, Hanzl, Řehák – Glas, Maciaś.
Sestavy:
Rabčan (Vitols) – Lucas, Galipeau, Michalčin, Zeleňák, Macejko, Žabka, A. Čajkovič – Turnbull, Myklucha, Faith – Kukuča, Jasenec, Šoltés – M. Valach, Zigo, Kabáč – Gron, Ondrušek, Matoušek.
Vstoupit do diskuse
Mužstvo Z V VP PP P S B
1. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 0 0 0 0 0 0:0 0
2. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 0 0 0 0 0 0:0 0
3. HC Vítkovice RideraVítkovice 0 0 0 0 0 0:0 0
4. HC Verva LitvínovLitvínov 0 0 0 0 0 0:0 0
5. HC Škoda PlzeňPlzeň 0 0 0 0 0 0:0 0
6. HC Sparta PrahaSparta 0 0 0 0 0 0:0 0
7. HC OlomoucOlomouc 0 0 0 0 0 0:0 0
8. HC Oceláři TřinecTřinec 0 0 0 0 0 0:0 0
9. HC Kometa BrnoKometa 0 0 0 0 0 0:0 0
10. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 0 0 0 0 0 0:0 0
11. HC Dynamo PardubicePardubice 0 0 0 0 0 0:0 0
12. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 0 0 0 0 0 0:0 0
13. Bílí Tygři LiberecLiberec 0 0 0 0 0 0:0 0
14. Rytíři KladnoKladno 0 0 0 0 0 0:0 0
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Zlínský Marchand, lídr i bojovník. Čajánek k padesátinám slyší poklony legend

Hokejová legenda Petr Čajánek slaví v pondělí kulatiny. O jeho kariéře mluví lidé, kteří ji prošli spolu s ním. Pár osobních zkušeností a vzpomínek k jubileu poskytli jeho dlouholetý zlínský parťák...

Trapný rozchod. Klub se rozloučil s hráčem přes Instagram, ten o tom nevěděl

Rozchody můžou mít různou formu, ve většině případů se jedná o bolestivou záležitost. Aby o konci vztahu ale jedna ze stran nevěděla, to je o to smutnější. Přesně takovou situaci zažil ve švédské...

České naděje na Hlinka Gretzky Cupu držel Poletín, ale Kanada se v závěru rozstřílela

Česká hokejová reprezentace do 18 let prohrála závěrečné utkání skupiny A v Brně na Hlinka Gretzky Cupu s Kanadou 0:5, poté co čtyři góly inkasovala v posledních deseti minutách. V tabulce skočila na...

Ten kluk je fakt dobrej! Gólový talent zrodila pandemie, dá mu šanci Kometa?

Z českých útočníků na probíhajícím Hlinka Gretzky Cupu hokejistů do 18 let v Brně je nejmladší, přesto se příležitostně objevuje v přesilovkové sestavě. Nebojácně napadá u mantinelu, nezdráhá se jít...

Čaloun o Slovanu: Co se stalo, je zemětřesení. Nejsme ani v sezoně nula

Děsil se amatérských podmínek, teď je za ně vlastně rád. Znamená to totiž, že ústecký hokej žije. Byť tedy spíš přežívá. „Co se tady stalo, je zemětřesení,“ rozhlédl se ústecký patriot Jan Čaloun po...

Rantanenova aféra. Hvězdný útočník včas nenastoupil do armády, čelí tučné pokutě

Jen pár hodin rozhodlo, že si hokejista Mikko Rantanen ve Finsku zadělal na malér. Pozornost v Evropě i v zámoří nyní přitahuje jeho pozdní reakce z dubna 2024. Hvězdný útočník se dle obvinění...

21. srpna 2025  15:10

Opustí český vítěz dvou Stanley Cupů NHL? Obránce Rutta má namířeno do Švýcarska

Usiloval o angažmá v NHL, v pětatřiceti se ale hokejový obránce Jan Rutta s nablýskanou soutěží spíš definitivně rozloučí. Mistr světa a dvojnásobný držitel Stanley Cupu se údajně po osmi letech...

21. srpna 2025  11:28

Dva muži a dvě ženy. Na hrách v Miláně se představí čtyři čeští hokejoví rozhodčí

Čtveřice českých hokejových rozhodčích se v únoru představí na olympijských hrách v Miláně. Zápasy mužů budou rozhodovat hlavní Jan Hribik a čárový Daniel Hynek, utkání žen Zuzana Svobodová, kterou...

21. srpna 2025  10:26

Soudili ho za domácí násilí, hrozilo mu vězení. Teď potížista Lucic usiluje o návrat

Na ledě má pověst tvrďáka, rváče, ale také ne zrovna elegantního bruslaře, co už má to nejlepší za sebou. Navíc necelé dva roky hokej ani nehrál, místo toho léčil zranění, létal po soudech nebo...

20. srpna 2025  13:56

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

20. srpna 2025  13:15

MS v hokeji 2026: Složení základních skupin, kde a s kým budou hrát Češi?

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém...

20. srpna 2025  13:02

Čaloun o Slovanu: Co se stalo, je zemětřesení. Nejsme ani v sezoně nula

Děsil se amatérských podmínek, teď je za ně vlastně rád. Znamená to totiž, že ústecký hokej žije. Byť tedy spíš přežívá. „Co se tady stalo, je zemětřesení,“ rozhlédl se ústecký patriot Jan Čaloun po...

20. srpna 2025  11:11

Sparta vyhrála v přípravě i počtvrté. Vary vyzrály na Kladno, slavil také Liberec

Hokejisté pražské Sparty zdolali v přípravě v Milevsku České Budějovice 4:2 a vyhráli i čtvrtý test před startem soutěžní sezony. Další duel čeká Pražany ve čtvrtek 28. srpna v Lize mistrů na ledě...

19. srpna 2025  21:01,  aktualizováno  22:51

Mladý dříč pro Spartu, ze zámoří se vrací Raška. Moje přednost je být hajzl, vzkazuje

Nebývá úplně zvykem, že by se mladí hráči vraceli ze zámoří do týmů extraligových favoritů. O jeden takový počin se přesně tři týdny před startem soutěže zasloužila Sparta, která přivádí útočníka...

19. srpna 2025  19:28

Pláňkův distanc za faul na Sedláka snížila Odvolací komise. Zmešká ještě tři zápasy

Odvolací komise hokejové extraligy oznámila, že snížila distanc Martinu Pláňkovi z Hradce Králové za faul na pardubického kapitána Lukáše Sedláka z osmi na pět zápasů. Dva duely si už obránce odpykal...

19. srpna 2025  16:47

Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou
Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou

I drobné odřeniny a škrábance mohou být pro děti velké drama. Zúčastněte se proto naší soutěže a vyhrajte limitovanou edici dětských náplastí...

Češi vstoupí do příštího MS soubojem s Dánskem, skupinu uzavřou s Kanadou

Čeští hokejisté vstoupí do mistrovství světa v příštím roce 15. května večerním duelem s Dánskem. Ve Fribourgu se pak svěřenci trenéra Radima Rulíka utkají ve skupině B postupně se Slovinskem,...

19. srpna 2025  14:55,  aktualizováno  15:13

Šanghaj v Rusku. Čínský hokej zažívá obrození, klub využil i Jágra nebo Panarina

Původní myšlenka je fuč. Snaha o popularizaci hokeje v Číně úplně nevyšla, stejně tak jako dlouhodobé poskytnutí prostoru tamním hráčům v KHL. Klub Kunlun Red Star zanikl, stali se z něj Šanghaj...

19. srpna 2025  13:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.