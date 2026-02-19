Tipsport extraliga 2025/26

Konec herní pauzy. Liberečtí hokejisté doma vyzvou Drážďany

Michael Havlen
  8:28
Poslední extraligové utkání sehráli Bílí Tygři před téměř třemi týdny v Karlových Varech. Ve čtvrtek od 18 hodin je čeká atraktivní mezinárodní konfrontace, v domovské aréně vyzvou německý celek Dresdner Eislöwen.

Hokejisté Liberce se radují z gólu Karlovým Varům. | foto: ČTK

„Němci berou každý takový výjezd hodně prestižně, jako reprezentaci klubu i celé ligy. I proto čekám kvalitní zápas a rozhodně ne žádný valčík,“ říká asistent trenéra liberecké juniorky Jakub Ficenec, který hrál dlouho v Německu a díky svým kontaktům pomáhal zápas domluvit. „Sezona se jim zatím nevyvíjí podle představ, ale právě to z nich může udělat o to hladovějšího soupeře. Budou tam i kvalitní cizinci, hlavně Kanaďané, takže pro Liberec to bude velmi slušný test.“

Drážďanský hokejový klub byl založen teprve roku 1990 pod názvem ESC Dresden, své současné jméno Dresdner Eislöwen česky Drážďanští Lední lvi získal o deset let později. Od svého vzniku vystřídaly Drážďany několik nižších německých soutěží a od ročníku 2013/14 pravidelně hrály druhou nejvyšší ligu.

Loni se probojovaly až do finále, v němž v sedmizápasové bitvě udolaly Ravensburg, a poprvé v historii postoupily do nejvyšší německé ligy DEL. V ní jsou teď po odehraných 44 kolech beznadějně na posledním čtrnáctém místě, takže jim hrozí přímý sestup. Po špatném vstupu do sezony vyměnil klub trenéra i sportovního manažera.

V týmu aktuálně působí také několik českých hráčů, například Tomáš Andres, který hrával za pražskou Slavii. „Uvidím své bývalé spoluhráče z Čech a bude to dobré srovnání německé a české nejvyšší soutěže. Nepůsobím v Česku už zhruba deset let, takže si to člověk aspoň trochu připomene,“ těší se Andres. „Pro všechny hráče je to šance se v Liberci ukázat, zejména pro ty zahraniční. Myslím si, že to pro ně může být i vstupenka do českého hokeje.“

Podle Andrese dorazí pod Ještěd i řada drážďanských příznivců. „Věřím tomu, že se z Drážďan přijede podívat spousta fanoušků. Jsme sice poslední, ale oni jsou skvělí. V Německu se fakt hodně fandí, kotle jsou tu masivní. Návštěvnost na stadionech je veliká,“ dodává Andres.

Právě on vstřelil čtvrtý gól svého týmu v sobotním přípravném zápase v Litvínově. Drážďany tam zvítězily 4:2 a ukázaly, že Liberec v dnešním měření sil nečeká vůbec nic lehkého.

Hráči Bílých Tygrů kromě olympioniků Šimka, Ivana a Zileho dostali v olympijské pauze nejprve týdenní volno. „Potom se jelo celý týden od pondělí do pátku hodně bruslení. Pracovalo se na mnoha věcech, které jsou fyzické náročné – posilovna, dynamika, síla, více opakování. Po trénincích zase kondiční bruslení, což se neděje, když máme hodně zápasů,“ přibližuje kondiční trenér Aleš Pařez. „Pro celou organizaci je určitě dobré se takhle připravit na poslední zápasy. Hráči s drobnými zraněními se dostanou na sto procent a můžeme společně zakončit základní část v plné síle kádru.“

Do extraligového kolotoče se Bílí Tygři vrátí příští středu, kdy hostí Spartu.

Vstoupit do diskuse
Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Dynamo PardubicePardubice 47 24 5 7 11 149:106 89
2. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 47 22 6 4 15 128:117 82
3. HC Škoda PlzeňPlzeň 47 21 5 8 13 130:97 81
4. Bílí Tygři LiberecLiberec 47 23 2 8 14 129:108 81
5. HC Oceláři TřinecTřinec 47 21 6 3 17 136:120 78
6. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 47 20 8 2 17 124:110 78
7. HC Sparta PrahaSparta 46 20 5 4 17 143:121 74
8. HC Kometa BrnoKometa 47 18 5 5 19 125:133 69
9. HC Vítkovice RideraVítkovice 47 17 4 5 21 122:142 64
10. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 47 16 5 5 21 126:135 63
11. HC OlomoucOlomouc 47 18 3 2 24 110:138 62
12. Rytíři KladnoKladno 47 15 5 6 21 114:123 61
13. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 46 15 5 4 22 92:122 59
14. HC Verva LitvínovLitvínov 47 11 3 4 29 100:156 43
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, výsledky, dvojice pro semifinále, Češi

Čeští hokejisté po zvládnutém osmifinále olympijského turnaje proti Dánsku.

Hokejového turnaje na olympijských hrách se poprvé od roku 2014 zúčastní také hráči ze zámořské NHL. Český tým po rozpačitých výkonech odehrál skvělé čtvrtfinále, ale Kanadě podlehl 3:4 v...

Česko - Kanada 3:4P. Krutý konec na olympiádě, hokejisté sahali po senzaci

Český tým se loučí s olympijskými hrami ve čtvrtfinále.

Snažili se, dělali, co mohli. Velkého favorita dlouho trápili, ještě tři a půl minuty před vypršením základní hrací doby dokonce vedli. Nakonec se však čeští hokejisté loučí s olympijským turnajem v...

Pavouk hokeje na ZOH 2026: jaké jsou semifinálové dvojice a kdy se hraje

Martin Nečas (Česko) vstřelil branku. (15. února 2026)

Velmi očekávaný olympijský hokejový turnaj mužů dospěl do semifinále. Které týmy si to rozdají o postup do velké bitvy o zlato? Na jaké souboje a kdy se ještě mohou fanoušci na ZOH 2026 těšit?

Česko - Dánsko 3:2. Hokejisté se na postup nadřeli, v závěru se strachovali o výsledek

Čeští hokejisté po výhře nad Dánskem na olympijských hrách.

Nešlo o hladké vítězství. Spíš upracované, vedla k němu pořádně krkolomná cesta. Čeští hokejisté ale nakonec osmifinále olympijského turnaje zvládli. Dánsko porazili 3:2, dva body zapsal Martin Nečas...

Česko - Kanada 0:5. Marná snaha a nálož na úvod her, favorit utkání kontroloval

Nathan Mackinnon oslavuje svůj gól v utkání proti českému mužstvu. (12. února...

Zpočátku zvládali držet svižné tempo, postupem času začal být rozdíl mezi oběma celky stále znatelnější. Čeští hokejisté poznali, jak silná Kanada do Milána přicestovala. Olympijský turnaj zahájili...

Konec herní pauzy. Liberečtí hokejisté doma vyzvou Drážďany

Hokejisté Liberce se radují z gólu Karlovým Varům.

Poslední extraligové utkání sehráli Bílí Tygři před téměř třemi týdny v Karlových Varech. Ve čtvrtek od 18 hodin je čeká atraktivní mezinárodní konfrontace, v domovské aréně vyzvou německý celek...

19. února 2026  8:28

Pavouk hokeje na ZOH 2026: jaké jsou semifinálové dvojice a kdy se hraje

Martin Nečas (Česko) vstřelil branku. (15. února 2026)

Velmi očekávaný olympijský hokejový turnaj mužů dospěl do semifinále. Které týmy si to rozdají o postup do velké bitvy o zlato? Na jaké souboje a kdy se ještě mohou fanoušci na ZOH 2026 těšit?

19. února 2026

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, výsledky, dvojice pro semifinále, Češi

Čeští hokejisté po zvládnutém osmifinále olympijského turnaje proti Dánsku.

Hokejového turnaje na olympijských hrách se poprvé od roku 2014 zúčastní také hráči ze zámořské NHL. Český tým po rozpačitých výkonech odehrál skvělé čtvrtfinále, ale Kanadě podlehl 3:4 v...

18. února 2026  23:55

Finsko - Švýcarsko 3:2P. Velký obrat obhájců dokonal v prodloužení Lehkonen

Finsko po dramatu se Švýcarskem postupuje do semifinále olympijských her.

Finští hokejisté jsou třetím semifinalistou olympijských her v Miláně a dál si udrželi naději na obhajobu zlatých medailí z Pekingu. Po obratu ze stavu 0:2 porazili Švýcarsko 3:2 v prodloužení, v...

18. února 2026  22:32

První hokejová liga má po 49. kole nového lídra, Slavii v čele vystřídal Kolín

Kolínský brankář Jakub Soukup

První hokejová liga má nového lídra. Slavia Praha doma prohrála 4:5 po nájezdech s poslední Porubou a do čela tabulky se dostal tři kola před koncem základní části Kolín, který se do vedení dostal...

18. února 2026  22:12

Česko - Kanada 3:4P. Krutý konec na olympiádě, hokejisté sahali po senzaci

Český tým se loučí s olympijskými hrami ve čtvrtfinále.

Snažili se, dělali, co mohli. Velkého favorita dlouho trápili, ještě tři a půl minuty před vypršením základní hrací doby dokonce vedli. Nakonec se však čeští hokejisté loučí s olympijským turnajem v...

18. února 2026  19:38

Oznámkujte české hokejisty za výkon proti Kanadě ve čtvrtfinále olympiády

David Kämpf se snaží ukořistit kotouč v zápse s Kanadou.

Oznámkujte české hokejisty za výkon ve čtvrtfinále na olympijských hrách proti Kanadě, které podlehli 3:4 po prodloužení, a turnaj tak pro ně skončil. Dávejte reprezentantům známky jako ve škole,...

18. února 2026  19:13

Hokejová horečka na Slovensku! Ještě jsme neskončili, varují hráči. A věří v senzaci

Pavol Regenda ze Slovenska slaví první gól se svými spoluhráči. (18. února 2026)

Od našich zpravodajů v Itálii Bronzoví obhájci z Pekingu se zase v závěrečných bojích porvou o medaile. Jen tentokrát proti ještě silnějším protivníkům. Slovenští hokejisté v olympijském Miláně září. „Jako tým, rodina, to je...

18. února 2026  17:10

Lašák se zařadí mezi legendy Tygrů. Jeho číslo zamíří v Liberci ke stropu

Ján Lašák uděluje pokyny na tréninku brankářů slovenské hokejové reprezentace.

Brankář Ján Lašák se podílel na nejúspěšnějším období v historii libereckého hokeje korunovaném mistrovským titulem z roku 2016. Klub teď jeho číslo vyvěsí pod strop haly po bok největších legend.

18. února 2026  8:27

Moravčík o zranění: Nohy jako školačka i kulturista. Hlavu jsem čistil šipkami

Michal Moravčík na tréninku Litvínova.

Mnohaměsíční zdravotní pauza způsobila hokejovému obránci Michalovi Moravčíkovi šrámy na duši i na těle. Když po operaci kolena začínal s rehabilitací, pohled do zrcadla ho překvapil – zdravá noha...

18. února 2026  7:57

Švédsko - Lotyšsko 5:1. Snadná práce favorita, ve čtvrtfinále narazí na USA

Švédové se radují z gólu proti Slovensku.

Hokejisté Švédska vyhráli v předkole play off olympijského turnaje nad Lotyšskem 5:1 a ve středu od 21:10 se utkají ve čtvrtfinále se Spojenými státy americkými. Tři asistence zaznamenal Lucas...

17. února 2026,  aktualizováno  23:43

Česko - Dánsko 3:2. Hokejisté se na postup nadřeli, v závěru se strachovali o výsledek

Čeští hokejisté po výhře nad Dánskem na olympijských hrách.

Nešlo o hladké vítězství. Spíš upracované, vedla k němu pořádně krkolomná cesta. Čeští hokejisté ale nakonec osmifinále olympijského turnaje zvládli. Dánsko porazili 3:2, dva body zapsal Martin Nečas...

17. února 2026  19:12

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.