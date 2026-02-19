Konec herní pauzy. Liberečtí hokejisté doma vyzvou Drážďany

„Němci berou každý takový výjezd hodně prestižně, jako reprezentaci klubu i celé ligy. I proto čekám kvalitní zápas a rozhodně ne žádný valčík,“ říká asistent trenéra liberecké juniorky Jakub Ficenec, který hrál dlouho v Německu a díky svým kontaktům pomáhal zápas domluvit. „Sezona se jim zatím nevyvíjí podle představ, ale právě to z nich může udělat o to hladovějšího soupeře. Budou tam i kvalitní cizinci, hlavně Kanaďané, takže pro Liberec to bude velmi slušný test.“
Drážďanský hokejový klub byl založen teprve roku 1990 pod názvem ESC Dresden, své současné jméno Dresdner Eislöwen česky Drážďanští Lední lvi získal o deset let později. Od svého vzniku vystřídaly Drážďany několik nižších německých soutěží a od ročníku 2013/14 pravidelně hrály druhou nejvyšší ligu.
Loni se probojovaly až do finále, v němž v sedmizápasové bitvě udolaly Ravensburg, a poprvé v historii postoupily do nejvyšší německé ligy DEL. V ní jsou teď po odehraných 44 kolech beznadějně na posledním čtrnáctém místě, takže jim hrozí přímý sestup. Po špatném vstupu do sezony vyměnil klub trenéra i sportovního manažera.
V týmu aktuálně působí také několik českých hráčů, například Tomáš Andres, který hrával za pražskou Slavii. „Uvidím své bývalé spoluhráče z Čech a bude to dobré srovnání německé a české nejvyšší soutěže. Nepůsobím v Česku už zhruba deset let, takže si to člověk aspoň trochu připomene,“ těší se Andres. „Pro všechny hráče je to šance se v Liberci ukázat, zejména pro ty zahraniční. Myslím si, že to pro ně může být i vstupenka do českého hokeje.“
Podle Andrese dorazí pod Ještěd i řada drážďanských příznivců. „Věřím tomu, že se z Drážďan přijede podívat spousta fanoušků. Jsme sice poslední, ale oni jsou skvělí. V Německu se fakt hodně fandí, kotle jsou tu masivní. Návštěvnost na stadionech je veliká,“ dodává Andres.
Právě on vstřelil čtvrtý gól svého týmu v sobotním přípravném zápase v Litvínově. Drážďany tam zvítězily 4:2 a ukázaly, že Liberec v dnešním měření sil nečeká vůbec nic lehkého.
Hráči Bílých Tygrů kromě olympioniků Šimka, Ivana a Zileho dostali v olympijské pauze nejprve týdenní volno. „Potom se jelo celý týden od pondělí do pátku hodně bruslení. Pracovalo se na mnoha věcech, které jsou fyzické náročné – posilovna, dynamika, síla, více opakování. Po trénincích zase kondiční bruslení, což se neděje, když máme hodně zápasů,“ přibližuje kondiční trenér Aleš Pařez. „Pro celou organizaci je určitě dobré se takhle připravit na poslední zápasy. Hráči s drobnými zraněními se dostanou na sto procent a můžeme společně zakončit základní část v plné síle kádru.“
Do extraligového kolotoče se Bílí Tygři vrátí příští středu, kdy hostí Spartu.