Premium

Získejte všechny články
jen za 99 Kč/měsíc

Tipsport extraliga 2025/26

Sparta zahájila přípravu vítězně, Boleslav přestřílela Liberec. Jágr opět asistoval

Autor: ,
  21:00
Jaromír Jágr bodoval i ve druhém přípravném utkání Kladna na novou extraligovou sezonu, když asistoval u jediného gólu Rytířů při porážce v Litvínově 1:2. Rovněž tři góly padly při prvním vystoupení hokejistů Sparty, kteří uhájili těsnou výhru 2:1 na ledě partnerských prvoligových Litoměřic.
Kladenský brankář Adam Brízgala likviduje střelu domácího Nicolase Hlavy.

Kladenský brankář Adam Brízgala likviduje střelu domácího Nicolase Hlavy. | foto: Petr Bílek, MF DNES

Jaromír Jágr při přípravném utkání Kladna s Litvínovem.
Momentka z přípravného duelu mezi Hradcem Králové a Slovanem Bratislava.
Boleslavský Martin Skärberg v přípravném utkání s Libercem.
Hradecký útočník Radovan Pavlík neproměňuje šanci proti Slovanu Bratislava.
12 fotografií

Start třiapadesátiletého Jágra přilákal do ochozů Zimního stadionu Ivana Hlinky 1520 diváků. Ti, kteří se opozdili, o hodně přišli. Už po 20 sekundách totiž proměnil trestné střílení Axel Holmström a v končící třetí minutě zvýšil Kevin Czuczman.

Jágr, který se chystá na 38. profesionální sezonu, třebaže ještě pokračování kariéry oficiálně nepotvrdil, zabodoval, když po polovině zápasu posunul kotouč na Phila Pietronira, který snížil.

Kladenští hokejisté s Jágrem v sestavě udolali v přípravě Litvínov

Na více ale hosté nedosáhli. Rovněž díky asistenci bodoval hvězdný veterán i v úterý, kdy Kladno doma zdolalo právě Litvínov 3:2.

Sparta, která bude opět patřit k hlavním favoritům na zisk extraligového titulu, uspěla v Litoměřicích zásluhou tref Michaela Špačka a letní posily kanadského beka Marka Pysyka, jenž má na kontě přes pět stovek startů v zámořské NHL.

V sestavě domácích byl jednačtyřicetiletý útočník Jakub Klepiš. Jednačtyřicetiletý mistr světa z roku 2010 zvažuje, že si v prvoligovém klubu prodlouží kariéru.

Konec kariéry, nebo Litoměřice? Mistr světa Klepiš klepe na prvoligové dveře

V souboji dvou nedalekých rivalů přestříleli hráči Mladé Boleslavi hostující Liberec 5:4, zkraje druhé části ale vedli už 3:0. V dresu Bruslařů se dvakrát prosadil Matěj Gardoň, na straně poražených si vedl stejně Jaromír Pytlík.

Hradec Králové porazil v česko-slovenském souboji Slovan Bratislava 3:1, Karlovy Vary deklasovaly Sokolov na jeho ledě 6:1. K triumfu Energie přispěl dvěma brankami mladý talent Vojtěch Čihař.

Přípravné zápasy
7. 8. 2025 17:00
HC Baník Sokolov : HC Energie Karlovy Vary HC Energie Karlovy Vary 1:6 (1:0, 0:3, 0:3)
Góly:
11:21 Csamangó (Dalecký)
Góly:
21:48 Černoch
26:06 Beránek (Jones, Čihař)
32:58 Čihař (Šťastný, Černoch)
43:07 Čihař (Beránek, Černoch)
43:38 Jones (Kočí, Šťastný)
46:45 Minárik (Moravec, Jiskra)
Sestavy:
Stuchlík (Habal) – Rohan, Klejna, Pulpán, Nedelka, Pinkas, Vogel – Krężołek, Knotek /C/, Číp – Kupčo, Osmík, Tomeček – Váňa, Dalecký, Csamangó – Šlechta, Zembol, Janata – Adámek
Sestavy:
Král (Frodl) – Moravec, Kočí, Myšák, Jaks, Postl, Mikyska, Rulík, Dorot – Čihař, Černoch /C/, Beránek – Jiskra, Jones, Šťastný – Sapoušek, Minárik, Egle – Malát, Šír, Koffer
Přípravné zápasy
7. 8. 2025 17:00
Mountfield Hradec Králové Mountfield Hradec Králové : HC Slovan Bratislava 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)
Góly:
32:48 Hašek (Pilař)
50:44 Melancon (Miškář)
59:46 Mudrák (Gašo, Bunnaman)
Góly:
36:09 Acolatse
Sestavy:
Kasal (Škorvánek) – Dlapa, Mudrák, Pilař, Melancon, Kovář, Pláněk, Šenkeřík – Hašek, Bunnaman, Kohout – Pavlík, Miškář, Kusý – Šimek, Batna, Pour – Zámečník, Gašo, Vyvial
Sestavy:
Kiviaho (Andrisík) – Fabuš, O’Connor, Brincko, Acolatse, Maier, Královič, Ličko, Petráš – Takáč, Marcinko, Varga – Pecararo, Elson, Dmowski – Kukumberg, Peterek, Jendek – Šimun, Solenský, Petriska

Počet diváků: 2033

Přípravné zápasy
7. 8. 2025 17:00
BK Mladá Boleslav BK Mladá Boleslav : Bílí Tygři Liberec Bílí Tygři Liberec 5:4 (1:0, 2:1, 2:3)
Góly:
12:35 Gardoň (Rekonen)
22:22 Rekonen (Mazura)
22:52 Skalický (Lintuniemi)
44:47 Malínek
48:28 Gardoň (Malínek, Rekonen)
Góly:
32:50 Pytlík (Galvas)
49:53 Musil (Petrovský)
54:30 Pytlík (Procházka)
59:49 Najman (Procházka)
Sestavy:
Mokry (Hora) – Gewiese, Lintuniemi, Skärberg, Pavlík (A), Havlín, Křepelka – Skalický (A), Berglund, Lakatoš (C) – Zvagulis, Hradec, Malínek – Lichtag, Závora, Suchý – Gardoň, Mazura, Rekonen
Sestavy:
Charvát (Hamalčík) – Šimek (C), Zeman, Galvas, Zile, Ahac, Šedivý – Bartovič, Najman (A), Procházka – Pytlík, Petrovský, Sandberg – Ryšavý, Musil (A), Faško-Rudáš – Pérez, Špilka, Hujer

Rozhodčí: Barek, Pilný – Svoboda, Štěpánek

Počet diváků: 1378

Přípravné zápasy
7. 8. 2025 17:30
HC Verva Litvínov HC Verva Litvínov : Rytíři Kladno Rytíři Kladno 2:1 (2:0, 0:1, 0:0)
Góly:
00:20 Holmström
02:58 Czuczman (Kaše)
Góly:
30:59 Pietroniro (Jágr)
Sestavy:
M. Tomek (Čajan) – Baláž, Schmiemann, Czuczman, Gajdoš, Husinecký, Polášek – Hänikäinen, Holmström, Brož – Gut, D. Kaše, Hlava – Pištěk, Sukel', Koblasa – Jurčík
Sestavy:
Brízgala (Jansa) – Mendel, Pietroniro, Houdek, Vandas, Matějíček, T. Tomek, Trojna – Jágr, Barinka, Procházka – Bareš, Konečný, Forman – Redlich, Bláha, Strnad – Lisler, Vimmer, Vishnieuski

Rozhodčí: Sýkora, Zeliska – Thuma, Frodl

Přípravné zápasy
7. 8. 2025 18:00
HC Stadion Litoměřice : HC Sparta Praha HC Sparta Praha 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)
Góly:
22:19 Plos
Góly:
05:24 Špaček (Chlapík)
32:08 Pysyk (Chlapík, Špaček)
Sestavy:
Volevecký (Michajlov) – Suhrada, Pavlák, Smetana, Tůma, Žovinec, Koštoval, Stěpančuk, Žižka – Jelínek, Kuťák, Bernovský – Eberle, Klepiš, Svoboda – Plos, Kern, Lang – Turek, Žmola, Costa.
Sestavy:
Kořenář (Vedral) – Mašín, Irving, Tomov, Pysyk, N. Seppälä, Němeček, Sirota – Hyka, Shore, Kousal – Ton, Špaček, Chlapík – Hrabík, D. Vitouch, Pospíšil – Fábry, M. Vitouch, Baláž.

Rozhodčí: Pražák, Macel – Beneš, Kurtin

Počet diváků: 1 360

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
Mužstvo Z V VP PP P S B
1. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 0 0 0 0 0 0:0 0
2. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 0 0 0 0 0 0:0 0
3. HC Vítkovice RideraVítkovice 0 0 0 0 0 0:0 0
4. HC Verva LitvínovLitvínov 0 0 0 0 0 0:0 0
5. HC Škoda PlzeňPlzeň 0 0 0 0 0 0:0 0
6. HC Sparta PrahaSparta 0 0 0 0 0 0:0 0
7. HC OlomoucOlomouc 0 0 0 0 0 0:0 0
8. HC Oceláři TřinecTřinec 0 0 0 0 0 0:0 0
9. HC Kometa BrnoKometa 0 0 0 0 0 0:0 0
10. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 0 0 0 0 0 0:0 0
11. HC Dynamo PardubicePardubice 0 0 0 0 0 0:0 0
12. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 0 0 0 0 0 0:0 0
13. Bílí Tygři LiberecLiberec 0 0 0 0 0 0:0 0
14. Rytíři KladnoKladno 0 0 0 0 0 0:0 0
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

VIDEO: Běsnící matka malého hokejisty vtrhla v Letňanech na led během zápasu

Podobné excesy se v hokejovém prostředí sem tam objeví. Jednomu takovému přihlíželi o víkendu účastníci mládežnického turnaje Czech Lions Summer Cup v pražských Letňanech. Rozzuřená matka jednoho z...

Třesk na hokejovém svazu. Odvolali Hadamczikova ekonoma a dozorčí rady

Hokejovým svazem v úterý otřásla závažná podezření, zda nedošlo k milionovým škodám. Výkonný výbor podle našich informací právě proto odvolal ekonoma a blízkého poradce prezidenta Aloise Hadamczika...

Kdo říká, že chci pryč? Nečas o slzách po výměně i cenovce deset milionů dolarů

Premium

Než dopoledne vkročí do posilovny Domyno na pražské Lhotce, špičkuje se s tréninkovým komplicem Tomášem Hertlem. „Napište, že na něj dohlížím. Poslední sezony má nejlepší, protože maká se mnou,“ říká...

Čech přijal pozvání od Fialy, zachytá si po boku hvězd NHL. Snad to zvládnu, doufá

Do stále nekončící hokejové kariéry zapíše další úchvatný zážitek. Petr Čech, doma i ve světě proslulý fotbalem, se v pátek představí ve Švýcarsku. V menší bráně, za borci typu Stützleho, Seidera,...

Buchtelova maminka před zápasem léta: Jsem dojatá, benefice bude velmi emotivní

Osobnosti světového a českého hokeje v čele s Martinem Nečasem na ledě, napěchovaná chomutovská aréna. Kulisy pro sobotní benefiční Utkání Ondřeje Buchtely nemůžou být důstojnější a maminka...

Sparta zahájila přípravu vítězně, Boleslav přestřílela Liberec. Jágr opět asistoval

Jaromír Jágr bodoval i ve druhém přípravném utkání Kladna na novou extraligovou sezonu, když asistoval u jediného gólu Rytířů při porážce v Litvínově 1:2. Rovněž tři góly padly při prvním vystoupení...

7. srpna 2025

Z jeho náročných tréninků hráči zvraceli. Teď má kouč zvednout ruského otloukánka

Možná ani nedoufal, že se ještě postaví na trenérskou střídačku. Vždyť v březnu oslavil už pětasedmdesáté narozeniny. Jenže Vladimir Krikunov nyní dostal v hokejové KHL na starost Soči. A to s...

7. srpna 2025  13:50

Litvínovský trenér Broš jako legenda Brooks: Chci správné, ne nejlepší hráče

Žádné kastování na dvě elitní řady a zbytek startovního pole. Michal Broš, nový trenér litvínovských hokejistů, chce do své nováčkovské sezony v extralize poskládat vyvážené útoky. „Jedním z plánů...

7. srpna 2025  12:46

Konec kariéry, nebo Litoměřice? Mistr světa Klepiš klepe na prvoligové dveře

Hokejovou první ligu, druhou nejvyšší soutěž v zemi, možná ozdobí hvězdné jméno. Na její dveře klepe Jakub Klepiš, mistr světa a naposledy útočník extraligové Plzně. Připravuje se s litoměřickým...

7. srpna 2025  12:42

Pardubice ho konečně mají. Konkurence? Pro mě nic nového, říká posila Gazda

Je to Zlíňan se vším všudy, v moravském městě se narodil, naučil se v něm hrát hokej a poprvé tam okusil i extraligu. Teď si však Daniel Gazda, 27letý reprezentační obránce, po svém návratu z Finska...

7. srpna 2025  11:04

Na pokyn kouče jsem jel doleva, i když tam byl mantinel, říká Koukal. Teď trénuje sám

Úplně poprvé to nebude. Když tu situaci Petr Koukal zažil poprvé, bylo to nechtěné. „Stalo se mi to opravdu jen jednou a pamatuji si to velmi dobře. Tehdy jsem nemohl hrát kvůli zranění,“ odpovídá...

7. srpna 2025  8:41

S Kometou má titul. A s Duklou Jihlava? Rachůnek míří od mistrů do první ligy

Hokejová Dukla Jihlava, jež se netají ambicemi na návrat do extraligy, získala pro příští sezonu první ligy útočníka s reprezentačními zkušenostmi Tomáše Rachůnka. Letošní český šampion s Brnem, s...

6. srpna 2025  19:22

Čech přijal pozvání od Fialy, zachytá si po boku hvězd NHL. Snad to zvládnu, doufá

Do stále nekončící hokejové kariéry zapíše další úchvatný zážitek. Petr Čech, doma i ve světě proslulý fotbalem, se v pátek představí ve Švýcarsku. V menší bráně, za borci typu Stützleho, Seidera,...

6. srpna 2025  16:50

Návrat ruského lenocha. Od Vancouveru dostává další šanci, sedne si s Chytilem?

Měl skvěle našlápnuto, ale do rychlovlaku s názvem NHL nezvládl napevno naskočit. Chvíli se držel ve dveřích, ale brzy zvolil pohodlnější řešení a nasedl na spoj zpět do Ruska. Teď se útočník Vitalij...

6. srpna 2025  13:51

Pastrňákovo klidné léto. Dám spát dceru a jdu na golf, hlásí. Těší se na Blümela

Hokejový útočník David Pastrňák si plnými doušky užívá letní přestávku. Vedle trávení času s rodinou už se ale také pilně připravuje na nadcházející sezonu, v níž se bude v roli lídra snažit...

6. srpna 2025  12:21

NÁJEM 2+1 KUŘIM
NÁJEM 2+1 KUŘIM

nám. Osvobození, Kuřim, okres Brno-venkov
15 400 Kč/měsíc

Více z nabídky 106 641 nemovitostí

Zajdu střídá Čajda. Snad mě Orct dopeče jako Francouze, doufá gólman Litvínova

Nový kouč litvínovských hokejistů Michal Broš se rozesmál: „Čajda, Zajda, to se rýmuje!“ Brankáři Pavel Čajan a Šimon Zajíček, kteří si předávají u chemiků štafetový kolík, toho mají víc společného...

6. srpna 2025  12:11

Plzeň nás přijala skvěle. Posila Petman o spolupráci s bratrem i české přítelkyni

Na začátku minulého týdne vyjel poprvé na led malé haly Logspeed Arény. Jako jedna z největších letních plzeňských posil. Ville Petman zamířil na západ Čech spolu se svým bratrem Mikkem, s nímž...

6. srpna 2025  9:49

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.