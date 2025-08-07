Sparta zahájila přípravu vítězně, Boleslav přestřílela Liberec. Jágr opět asistoval

Start třiapadesátiletého Jágra přilákal do ochozů Zimního stadionu Ivana Hlinky 1520 diváků. Ti, kteří se opozdili, o hodně přišli. Už po 20 sekundách totiž proměnil trestné střílení Axel Holmström a v končící třetí minutě zvýšil Kevin Czuczman.
Jágr, který se chystá na 38. profesionální sezonu, třebaže ještě pokračování kariéry oficiálně nepotvrdil, zabodoval, když po polovině zápasu posunul kotouč na Phila Pietronira, který snížil.
Kladenští hokejisté s Jágrem v sestavě udolali v přípravě Litvínov
Na více ale hosté nedosáhli. Rovněž díky asistenci bodoval hvězdný veterán i v úterý, kdy Kladno doma zdolalo právě Litvínov 3:2.
Sparta, která bude opět patřit k hlavním favoritům na zisk extraligového titulu, uspěla v Litoměřicích zásluhou tref Michaela Špačka a letní posily kanadského beka Marka Pysyka, jenž má na kontě přes pět stovek startů v zámořské NHL.
V sestavě domácích byl jednačtyřicetiletý útočník Jakub Klepiš. Jednačtyřicetiletý mistr světa z roku 2010 zvažuje, že si v prvoligovém klubu prodlouží kariéru.
Konec kariéry, nebo Litoměřice? Mistr světa Klepiš klepe na prvoligové dveře
V souboji dvou nedalekých rivalů přestříleli hráči Mladé Boleslavi hostující Liberec 5:4, zkraje druhé části ale vedli už 3:0. V dresu Bruslařů se dvakrát prosadil Matěj Gardoň, na straně poražených si vedl stejně Jaromír Pytlík.
Hradec Králové porazil v česko-slovenském souboji Slovan Bratislava 3:1, Karlovy Vary deklasovaly Sokolov na jeho ledě 6:1. K triumfu Energie přispěl dvěma brankami mladý talent Vojtěch Čihař.
11:21 Csamangó (Dalecký)
21:48 Černoch
26:06 Beránek (Jones, Čihař)
32:58 Čihař (Šťastný, Černoch)
43:07 Čihař (Beránek, Černoch)
43:38 Jones (Kočí, Šťastný)
46:45 Minárik (Moravec, Jiskra)
Stuchlík (Habal) – Rohan, Klejna, Pulpán, Nedelka, Pinkas, Vogel – Krężołek, Knotek /C/, Číp – Kupčo, Osmík, Tomeček – Váňa, Dalecký, Csamangó – Šlechta, Zembol, Janata – Adámek
Král (Frodl) – Moravec, Kočí, Myšák, Jaks, Postl, Mikyska, Rulík, Dorot – Čihař, Černoch /C/, Beránek – Jiskra, Jones, Šťastný – Sapoušek, Minárik, Egle – Malát, Šír, Koffer
32:48 Hašek (Pilař)
50:44 Melancon (Miškář)
59:46 Mudrák (Gašo, Bunnaman)
36:09 Acolatse
Kasal (Škorvánek) – Dlapa, Mudrák, Pilař, Melancon, Kovář, Pláněk, Šenkeřík – Hašek, Bunnaman, Kohout – Pavlík, Miškář, Kusý – Šimek, Batna, Pour – Zámečník, Gašo, Vyvial
Kiviaho (Andrisík) – Fabuš, O’Connor, Brincko, Acolatse, Maier, Královič, Ličko, Petráš – Takáč, Marcinko, Varga – Pecararo, Elson, Dmowski – Kukumberg, Peterek, Jendek – Šimun, Solenský, Petriska
Počet diváků: 2033
12:35 Gardoň (Rekonen)
22:22 Rekonen (Mazura)
22:52 Skalický (Lintuniemi)
44:47 Malínek
48:28 Gardoň (Malínek, Rekonen)
32:50 Pytlík (Galvas)
49:53 Musil (Petrovský)
54:30 Pytlík (Procházka)
59:49 Najman (Procházka)
Mokry (Hora) – Gewiese, Lintuniemi, Skärberg, Pavlík (A), Havlín, Křepelka – Skalický (A), Berglund, Lakatoš (C) – Zvagulis, Hradec, Malínek – Lichtag, Závora, Suchý – Gardoň, Mazura, Rekonen
Charvát (Hamalčík) – Šimek (C), Zeman, Galvas, Zile, Ahac, Šedivý – Bartovič, Najman (A), Procházka – Pytlík, Petrovský, Sandberg – Ryšavý, Musil (A), Faško-Rudáš – Pérez, Špilka, Hujer
Rozhodčí: Barek, Pilný – Svoboda, Štěpánek
Počet diváků: 1378
00:20 Holmström
02:58 Czuczman (Kaše)
30:59 Pietroniro (Jágr)
M. Tomek (Čajan) – Baláž, Schmiemann, Czuczman, Gajdoš, Husinecký, Polášek – Hänikäinen, Holmström, Brož – Gut, D. Kaše, Hlava – Pištěk, Sukel', Koblasa – Jurčík
Brízgala (Jansa) – Mendel, Pietroniro, Houdek, Vandas, Matějíček, T. Tomek, Trojna – Jágr, Barinka, Procházka – Bareš, Konečný, Forman – Redlich, Bláha, Strnad – Lisler, Vimmer, Vishnieuski
Rozhodčí: Sýkora, Zeliska – Thuma, Frodl
22:19 Plos
05:24 Špaček (Chlapík)
32:08 Pysyk (Chlapík, Špaček)
Volevecký (Michajlov) – Suhrada, Pavlák, Smetana, Tůma, Žovinec, Koštoval, Stěpančuk, Žižka – Jelínek, Kuťák, Bernovský – Eberle, Klepiš, Svoboda – Plos, Kern, Lang – Turek, Žmola, Costa.
Kořenář (Vedral) – Mašín, Irving, Tomov, Pysyk, N. Seppälä, Němeček, Sirota – Hyka, Shore, Kousal – Ton, Špaček, Chlapík – Hrabík, D. Vitouch, Pospíšil – Fábry, M. Vitouch, Baláž.
Rozhodčí: Pražák, Macel – Beneš, Kurtin
Počet diváků: 1 360