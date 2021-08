Velký kalup. Hradec zdolal Olomouc, teď jej čekají dva zápasy po sobě

Svěřence Tomáše Martince čeká těžká šichta, ve dvou dnech odehrají dva duely. Ve čtvrtek od 17.30 se představí na ledě extraligových Karlových Varů, v pátek doma přivítají tým z ICE Hockey League, rakouský Graz. Duel v ČPP aréně začne v 17 hodin.

„Budeme se chtít prezentovat aktivně, agresivně, hodně bruslit a napadat. Na tom je postavena celá naše hra, bez toho to nepůjde,“ říká před náročným koncem týdne útočník Martin Štohanzl.

Ten proti Olomouci nastoupil ve svém prvním zápase za Hradec a hned ve čtvrté minutě otevřel skóre. „Snový start. Když jsem nad tím přemýšlel před zápasem, ani se mi o tom nesnilo,“ uvedl hráč Kolína, který však mládeží prošel na východě Čech a dříve působil i v Litoměřicích.

Duel s Olomoucí byl pro Mountfield povedený ve všech směrech. Čisté konto udržel v brance Štěpán Lukeš, který by se o místo jedničky měl prát s nováčkem v hradecké sestavě Finem Henrim Kiviahem. Gólem a asistencí se uvedla letní posila Slovák Patrik Lamper.

„Hráli jsme aktivně, měli kvalitní pohyb. Ten jsme v první třetině vyjádřili gólově, bylo to 3:0. Bylo tam pár věcí, kterým se věnujeme v tréninku, dali jsme tři góly v přesilovkách. Bylo to slušné utkání, ale na druhou stranu bych to nepřeceňoval, protože máme pořád na čem pracovat – hlavně na založení z obranného pásma pod tlakem,“ zhodnotil utkání asistent trenéra Hradce Petr Svoboda.

K prvnímu zápasu v dresu Mountfieldu nastoupil i kanadský obránce Graeme McCormack, který si hned připsal gólovou asistenci. „Všichni jsme si první duel hodně užili. Dlouhou dobu jsme tvrdě trénovali, proto bylo super zahrát si zase skutečný zápas. Vysoká výhra je pro naše sebevědomí skvělá,“ liboval si kanadský bek.