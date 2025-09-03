Pardubice pokračují v laufu, zvítězila i Olomouc. Liberecký Zachar dal hattrick

Za Bílé Tygry zazářil hattrickem útočník Marek Zachar. Liberečtí oplatili Litvínovu porážku 3:4 v nájezdech z litvínovského ledu v polovině srpna. Zásadní podíl na tom mě Zachar, jenž se dokázal prosadit třikrát už v první polovině utkání.
Za hosty pálil dvakrát přesně Theodor Pištěk a během úvodní části dorovnal dvoubrankové manko. V přípravě mají Liberečtí, kteří rozhodli o osudu duelu ve druhé třetině, kterou ovládli 3:0, bilanci čtyř výher a čtyř proher. Verva si při třech výhrách připsala čtvrtou porážku.
Hattrick zaznamenal i českobudějovický forvard Koláček, jenž ho v česko-slovenském klání proti Zvolenu naopak dokázal vtěsnat mezi 40. a 57. minutu. Motor, jenž vyhrál 8:4, rozhodl na přelomu první a druhé třetiny, kdy odskočil ze stavu 1:1 do vedení 4:1. Pro Jihočechy šlo o první vítězství od úvodního duelu v Táboře, po němž prohráli šestkrát v řadě.
Pardubice ho konečně mají. Konkurence? Pro mě nic nového, říká posila Gazda
Popáté ze šesti startů slavili výhru hráči pardubického Dynama. V Mladé Boleslavi brzy vedli zásluhou Lukáše Sedláka, ale po otočce domácích ztráceli. V závěru druhého dějství však přišla smršť Východočechů - z 1:2 na 4:2 zařídili další obrat Robert Kousal, Peter Čerešňák a Miguel Tourigny. Bruslaři zakončili přípravu s bilancí šesti vítězství a tří proher.
Pro psychiku důležitou výhru zaznamenala také Olomouc, účastník baráže o udržení z minulé sezony. V přípravě sice mají Hanáci bilanci čtyři výhry, čtyři prohry, jenže veškerá předchozí klání s extraligovými soupeři v přípravě prohráli. Nejhůře dopadli 12. srpna, kdy na ledě Hradce Králové padli vysoko 1:7.
Hoši, vy tu trénujete v mlze? Olomoucká posila Stella o plechárně i Jágrovi
Ve středu proti Vítkovicím byli také blízko k porážce, když dlouho ztráceli od úvodního zásahu Františka Řeháka. V závěru základní hrací doby vyrovnal při hře bez gólmana Renars Krastenbergs a v prodloužení dokonal obrat Ondřej Matýs. Ostravané sehráli kvůli viróze jen pět utkání, z nichž dvě vyhráli.
58:38 Krastenbergs
62:45 Matýs
13:29 Řehák
Machovský (Cichoň) – J. Ondrušek (C), T. Černý, Cosgrove, Rašner, Petrovický, Škůrek, Stella – Krastenbergs, O. Najman, Orsava – Fridrich, Čacho, Navrátil – Kusko, Nahodil (A), Matýs – Plášek, Anděl, Doktor.
Klimeš (Hrachovina) – Brůna, Port, J. Zbořil, Kňažko, Prčík, Budík, Kalus (A) – Řehák, Nellis, Lednický – Abdul, Zdráhal, Krzysztof Maciaś – Hrivík (C), Hladonik, Bambula – Hanzl, Přibyl, Hauser.
10:23 Vála (Kubík, Vráblík)
16:38 Beránek
19:36 Lantoši (Cibulka)
22:41 Doudera
39:52 Koláček (Novák, Bulíř)
50:11 Koláček (Cibulka)
56:21 Koláček (Hoch, Bulíř)
59:02 Novák (Štencel)
15:34 Zuzin (Cassels)
27:07 Macek (Cassels, Beňo)
42:18 Zuzin
54:29 Marcinek (Kaspick)
Klouček (Strmeň) – Doudera (A), Cibulka, Pýcha, Vála, Vráblík, Štencel, Kubíček – Olesen, Harris (A), Lantoši – Hoch, Bulíř (C), Koláček – Kubík, Přikryl, Beránek – Novák, Toman, Chlubna
Kantor (Petrík) – Brejčák, Beňo, Golian, Wesley, Kowalczyk, Valach, Kukos, Kobolka – Hecl, Cassels, Zuzin (C) – Kudrna, Kaspick, Marcinek – Macek, Šramaty, Troock – Hawryluk, Hybský, Lunter
Rozhodčí: Ondráček, Vrba – Augusta, Jindra
Počet diváků: 910
05:18 Zachar (Musil)
09:46 Pytlík (Weatherby)
17:46 Ahac (A. Najman, Kachlíř)
23:37 Zachar (Musil)
27:05 Lenc (A. Najman)
28:50 Zachar (Weatherby)
10:02 Pištěk (Baláž)
13:47 Pištěk (Sukeľ, D. Kaše)
45:00 Gut (Hlava, Schmiemann)
Kváča (Hamalčík) – R. Šimek (C), Zeman, Zile, Galvas, Ahac, Ivan, Kachlíř – Lenc, A. Najman, O. Procházka – Pytlík, Weatherby, Sandberg – Zachar, Musil, Faško-Rudáš – Vlach, Petrovský, Ryšavý.
M. Tomek (Čajan) – Schmiemann, Gajdoš, Polášek, Husinecký, Czuczman, Baránek, Baláž – Koblasa, Sukeľ (C), Gut – Hännikäinen, D. Kaše, Pištěk – Hlava, Holmström, Maštalířský – Brož, Jícha, Jurčík – M. Čajkovič.
Počet diváků: 1333