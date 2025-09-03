Premium

Získejte všechny články
jen za 99 Kč/měsíc

Tipsport extraliga 2025/26

Pardubice pokračují v laufu, zvítězila i Olomouc. Liberecký Zachar dal hattrick

Autor: ,
  22:18
Posledních pár dnů mají hokejové týmy na dopilovaní detailů před startem nového ročníku extraligy. Některé mančafty ve středu absolvovali generálky před začátkem sezony. Jak si vedly? Liberec úspěšně zakončil program přípravných zápasů, poté co porazil Litvínov 6:3. Zastřílely si i Budějovice, výhru si připsaly také Pardubice a Olomouc.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: ČTK

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
7 fotografií

Za Bílé Tygry zazářil hattrickem útočník Marek Zachar. Liberečtí oplatili Litvínovu porážku 3:4 v nájezdech z litvínovského ledu v polovině srpna. Zásadní podíl na tom mě Zachar, jenž se dokázal prosadit třikrát už v první polovině utkání.

Za hosty pálil dvakrát přesně Theodor Pištěk a během úvodní části dorovnal dvoubrankové manko. V přípravě mají Liberečtí, kteří rozhodli o osudu duelu ve druhé třetině, kterou ovládli 3:0, bilanci čtyř výher a čtyř proher. Verva si při třech výhrách připsala čtvrtou porážku.

Hattrick zaznamenal i českobudějovický forvard Koláček, jenž ho v česko-slovenském klání proti Zvolenu naopak dokázal vtěsnat mezi 40. a 57. minutu. Motor, jenž vyhrál 8:4, rozhodl na přelomu první a druhé třetiny, kdy odskočil ze stavu 1:1 do vedení 4:1. Pro Jihočechy šlo o první vítězství od úvodního duelu v Táboře, po němž prohráli šestkrát v řadě.

Pardubice ho konečně mají. Konkurence? Pro mě nic nového, říká posila Gazda

Popáté ze šesti startů slavili výhru hráči pardubického Dynama. V Mladé Boleslavi brzy vedli zásluhou Lukáše Sedláka, ale po otočce domácích ztráceli. V závěru druhého dějství však přišla smršť Východočechů - z 1:2 na 4:2 zařídili další obrat Robert Kousal, Peter Čerešňák a Miguel Tourigny. Bruslaři zakončili přípravu s bilancí šesti vítězství a tří proher.

Pro psychiku důležitou výhru zaznamenala také Olomouc, účastník baráže o udržení z minulé sezony. V přípravě sice mají Hanáci bilanci čtyři výhry, čtyři prohry, jenže veškerá předchozí klání s extraligovými soupeři v přípravě prohráli. Nejhůře dopadli 12. srpna, kdy na ledě Hradce Králové padli vysoko 1:7.

Hoši, vy tu trénujete v mlze? Olomoucká posila Stella o plechárně i Jágrovi

Ve středu proti Vítkovicím byli také blízko k porážce, když dlouho ztráceli od úvodního zásahu Františka Řeháka. V závěru základní hrací doby vyrovnal při hře bez gólmana Renars Krastenbergs a v prodloužení dokonal obrat Ondřej Matýs. Ostravané sehráli kvůli viróze jen pět utkání, z nichž dvě vyhráli.

Přípravné zápasy
3. 9. 2025 18:00
HC Olomouc HC Olomouc : HC Vítkovice Ridera HC Vítkovice Ridera 2:1P (0:1, 0:0, 1:0 - 1:0)
Góly:
58:38 Krastenbergs
62:45 Matýs
Góly:
13:29 Řehák
Sestavy:
Machovský (Cichoň) – J. Ondrušek (C), T. Černý, Cosgrove, Rašner, Petrovický, Škůrek, Stella – Krastenbergs, O. Najman, Orsava – Fridrich, Čacho, Navrátil – Kusko, Nahodil (A), Matýs – Plášek, Anděl, Doktor.
Sestavy:
Klimeš (Hrachovina) – Brůna, Port, J. Zbořil, Kňažko, Prčík, Budík, Kalus (A) – Řehák, Nellis, Lednický – Abdul, Zdráhal, Krzysztof Maciaś – Hrivík (C), Hladonik, Bambula – Hanzl, Přibyl, Hauser.
Přípravné zápasy
3. 9. 2025 17:30
ČEZ Motor České Budějovice ČEZ Motor České Budějovice : HKM Zvolen 8:4 (3:1, 2:1, 3:2)
Góly:
10:23 Vála (Kubík, Vráblík)
16:38 Beránek
19:36 Lantoši (Cibulka)
22:41 Doudera
39:52 Koláček (Novák, Bulíř)
50:11 Koláček (Cibulka)
56:21 Koláček (Hoch, Bulíř)
59:02 Novák (Štencel)
Góly:
15:34 Zuzin (Cassels)
27:07 Macek (Cassels, Beňo)
42:18 Zuzin
54:29 Marcinek (Kaspick)
Sestavy:
Klouček (Strmeň) – Doudera (A), Cibulka, Pýcha, Vála, Vráblík, Štencel, Kubíček – Olesen, Harris (A), Lantoši – Hoch, Bulíř (C), Koláček – Kubík, Přikryl, Beránek – Novák, Toman, Chlubna
Sestavy:
Kantor (Petrík) – Brejčák, Beňo, Golian, Wesley, Kowalczyk, Valach, Kukos, Kobolka – Hecl, Cassels, Zuzin (C) – Kudrna, Kaspick, Marcinek – Macek, Šramaty, Troock – Hawryluk, Hybský, Lunter

Rozhodčí: Ondráček, Vrba – Augusta, Jindra

Počet diváků: 910

Přípravné zápasy
3. 9. 2025 17:00
Bílí Tygři Liberec Bílí Tygři Liberec : HC Verva Litvínov HC Verva Litvínov 6:3 (3:2, 3:0, 0:1)
Góly:
05:18 Zachar (Musil)
09:46 Pytlík (Weatherby)
17:46 Ahac (A. Najman, Kachlíř)
23:37 Zachar (Musil)
27:05 Lenc (A. Najman)
28:50 Zachar (Weatherby)
Góly:
10:02 Pištěk (Baláž)
13:47 Pištěk (Sukeľ, D. Kaše)
45:00 Gut (Hlava, Schmiemann)
Sestavy:
Kváča (Hamalčík) – R. Šimek (C), Zeman, Zile, Galvas, Ahac, Ivan, Kachlíř – Lenc, A. Najman, O. Procházka – Pytlík, Weatherby, Sandberg – Zachar, Musil, Faško-Rudáš – Vlach, Petrovský, Ryšavý.
Sestavy:
M. Tomek (Čajan) – Schmiemann, Gajdoš, Polášek, Husinecký, Czuczman, Baránek, Baláž – Koblasa, Sukeľ (C), Gut – Hännikäinen, D. Kaše, Pištěk – Hlava, Holmström, Maštalířský – Brož, Jícha, Jurčík – M. Čajkovič.

Počet diváků: 1333

Vstoupit do diskuse
Mužstvo Z V VP PP P S B
1. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 0 0 0 0 0 0:0 0
2. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 0 0 0 0 0 0:0 0
3. HC Vítkovice RideraVítkovice 0 0 0 0 0 0:0 0
4. HC Verva LitvínovLitvínov 0 0 0 0 0 0:0 0
5. HC Škoda PlzeňPlzeň 0 0 0 0 0 0:0 0
6. HC Sparta PrahaSparta 0 0 0 0 0 0:0 0
7. HC OlomoucOlomouc 0 0 0 0 0 0:0 0
8. HC Oceláři TřinecTřinec 0 0 0 0 0 0:0 0
9. HC Kometa BrnoKometa 0 0 0 0 0 0:0 0
10. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 0 0 0 0 0 0:0 0
11. HC Dynamo PardubicePardubice 0 0 0 0 0 0:0 0
12. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 0 0 0 0 0 0:0 0
13. Bílí Tygři LiberecLiberec 0 0 0 0 0 0:0 0
14. Rytíři KladnoKladno 0 0 0 0 0 0:0 0
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Děti, pomyslný titul a nekončící soud. Od tragédie hokejových bratrů uplynul rok

Nejen jednu rodinu, ale celý hokejový svět zasáhla strašlivá zpráva. Od té doby už uběhl celý rok. 29. srpna 2024. Tehdy náhle zemřeli bratři Johnny a Matthew Gaudreauovi, den před svatbou jejich...

Výprodej, potenciální trefy i otazníky. Kdo v extralize nejvíc posílil a kdo zaostal?

Už se to blíží. Úterní předehrávka mezi Českými Budějovicemi a Spartou za týden odstartuje novou extraligovou sezonu, ve středu vyrazí do akce zbylých dvanáct mužstev. S velkými očekáváními a kádry...

Vyloučí Zlín z ligy, nebo za dluhy dostane jen pokutu? Absurdní, říká primátor

Výkonný výbor hokejového svazu se v úterý mimořádně sejde, aby hlasoval o vyloučení zlínského klubu z první ligy. Důvodem je, že Berani Zlín svazu před novou sezonou nepřiznali dluhy ve výši 284...

Buď oni, nebo my. Ruskou účast na Turnaji čtyř razantně zatrhli Finové se Švédy

Jde o dávno skončenou záležitost. Turnaj čtyř zemí, neboli Four Nations Face-off nabídl v únoru pompézní podívanou světových hokejových velmocí, těch největších hvězd ze zámořské NHL. Pár jich ale...

Totální destrukce, výprask. Česká dvacítka zničila Slováky deseti góly, díval se i Rulík

Mělo jít o tvrdé federální derby plné ostrých soubojů, ideálně s dramatickou koncovkou. Té se ale fanoušci v Chomutově nedočkali, ovšem zklamaní rozhodně neodcházeli. Ještě aby jo, vždyť čeští...

Pardubice pokračují v laufu, zvítězila i Olomouc. Liberecký Zachar dal hattrick

Posledních pár dnů mají hokejové týmy na dopilovaní detailů před startem nového ročníku extraligy. Některé mančafty ve středu absolvovali generálky před začátkem sezony. Jak si vedly? Liberec úspěšně...

3. září 2025  22:18

Už žádné kontroverze. NHL vymyslela pravidlo, aby týmy nezneužívaly marodku

Jakmile se blíží play off, v hokejovém éteru se začne šířit otázka: Tak kdo se zase zázračně uzdraví? S tím by měl být od nové sezony konec. NHL se totiž chystá uvést v platnost chystané novinky už...

3. září 2025  15:30

Buď oni, nebo my. Ruskou účast na Turnaji čtyř razantně zatrhli Finové se Švédy

Jde o dávno skončenou záležitost. Turnaj čtyř zemí, neboli Four Nations Face-off nabídl v únoru pompézní podívanou světových hokejových velmocí, těch největších hvězd ze zámořské NHL. Pár jich ale...

3. září 2025  11:05

Sbírka na Litvínov: dva dny, přes 400 tisíc. Cheza navždy, píší dárci na účet

Spasitel, který by zachřestil zlaťáky, se ještě neobjevil. Fanoušci ohroženého hokejového Litvínova ale ukazují, že je co a pro koho zachraňovat. Sami během dvou dnů veřejné sbírky vybrali už více...

3. září 2025  7:11

Výprodej, potenciální trefy i otazníky. Kdo v extralize nejvíc posílil a kdo zaostal?

Už se to blíží. Úterní předehrávka mezi Českými Budějovicemi a Spartou za týden odstartuje novou extraligovou sezonu, ve středu vyrazí do akce zbylých dvanáct mužstev. S velkými očekáváními a kádry...

2. září 2025  16:29

Hokejový Zlín zůstává v první lize. Šéf extraligy se ohradil vůči výroku primátora

Výkonný výbor na úterním mimořádném zasedání při hlasování rozhodl, že Zlín zůstává v první hokejové lize. Svazový orgán řešil porušení licenčního řádu ze strany klubu, které nyní předává k dořešení...

2. září 2025  13:31,  aktualizováno  15:41

Dvacítka ohromila. Víc než sedm gólů na zápas? Nelítáme v nebesích, říká Augusta

Česká hokejová dvacítka v ráži. Generálka před mistrovstvím světa juniorů? Ohromující! Turnaj pěti zemí v Chomutově české barvy ovládly: čtyři zápasy, čtyři výhry, 29 gólů, velký obrat s Finy,...

2. září 2025

Hokejová Sparta při slavnostní přehlídce odtajnila nové dresy. Čistý vzhled zůstává

Novou sezonu už oficiálně začala, to hlavní si ale hokejová Sparta nechává až na start extraligy. Příští úterý do ní vstoupí nejen s novým kapitánem, ale také výbavou a dresy. Pražský klub je...

2. září 2025  7:06

Hlavně se nepřetvařuj! Chlapík o šéfování kabiny a řezu v kádru. Co Spartě chybělo?

Premium

Když si v létě projížděl soupisku, v hlavě mu vyskočila myšlenka: Ty jo, co když to teď vyjde na mě? Tušení měl správné. Na začátku srpna si ho zavolal trenér sparťanských hokejistů Pavel Gross....

2. září 2025

Očekávaný krok po loučení s oporami. Novým kapitánem Sparty se stal Chlapík

V minulé sezoně překvapivě rozdělila zodpovědnost mezi dva lídry, teď se vrací k tradiční variantě. Sparta ohlásila před blížícím se startem extraligy nového kapitána, céčko přistane na dres Filipu...

1. září 2025  20:13

Stylové a bezpečné kočárky Lionelo se slevou 10 % pro členy Feedo Clubu
Stylové a bezpečné kočárky Lionelo se slevou 10 % pro členy Feedo Clubu

Hledáte spolehlivý kočárek do terénu nebo bezpečnou autosedačku pro vaše nejmenší? Máme pro vás skvělou zprávu! Od 1. srpna najdete na Feedo.cz...

Vyloučí Zlín z ligy, nebo za dluhy dostane jen pokutu? Absurdní, říká primátor

Výkonný výbor hokejového svazu se v úterý mimořádně sejde, aby hlasoval o vyloučení zlínského klubu z první ligy. Důvodem je, že Berani Zlín svazu před novou sezonou nepřiznali dluhy ve výši 284...

1. září 2025  17:50

Marner čelil výhrůžkám smrtí, dům mu hlídala ochranka. Bál jsem se o rodinu, řekl

V ideálním světě by s Torontem vyhrával, třeba i dosáhl na Stanley Cup, on sám by tým v play off bodově táhl. V tom reálném se ale útočník Mitch Marner postupně stal obětí až neúnosné kritiky za...

1. září 2025  17:50

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.