Ke střetu Ščotky s Kovařčíkem došlo 20 sekund před koncem první třetiny, podle rozhodčích se ale nejednalo o faul. Na ledě se následně odehrála potyčka, do které se zapojili i hráči ze střídaček. Po skončení přestávky hlasatel v aréně oznámil, že hosté odmítli v utkání pokračovat
„Michal Kovařčík byl převezen záchrannou službou do nemocnice v Bohunicích, při odjezdu s lékaři komunikoval a byl při vědomí. Bližší informace přineseme po dalších vyšetřeních,“ popisují třinečtí na svém facebookovém profilu.
Rozhodnutí Ocelářů respektuje i trenér a majitel Komety Libor Zábranský „Vysvětlení hlavního trenéra Třince k nedohrání dnešního utkání rozumím a chápu ho, stejně jako celý náš klub. Nepřejeme si nic jiného, než aby byl Michal Kovařčík v pořádku,“ vyjádřil se bývalý obránce St. Louis.