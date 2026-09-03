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Duel Komety a Třince skončil předčasně, Kovařčík zamířil do nemocnice

  18:37aktualizováno  18:50

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Třinecký útočník Michal Kovařčík ujíždí pardubickému Miloši Kelemenovi. | foto: MAFRA

Přípravné utkání mezi hokejisty Brna a Třince předčasně skončilo již po první třetině. Podle webu onlajny.com Oceláři odmítli v utkání pokračovat poté, co se v závěru úvodní dvacetiminutovky po střetu s Janem Ščotkou zranil útočník Michal Kovařčík, jenž byl z ledu odnesen na nosítkách. „Dnešní zápas proti Kometě se nedohraje, po zranění Michala Kovařčíka jsme se rozhodli v utkání nepokračovat,“ stojí v klubovém prohlášení Ocelářů.

Ke střetu Ščotky s Kovařčíkem došlo 20 sekund před koncem první třetiny, podle rozhodčích se ale nejednalo o faul. Na ledě se následně odehrála potyčka, do které se zapojili i hráči ze střídaček. Po skončení přestávky hlasatel v aréně oznámil, že hosté odmítli v utkání pokračovat

„Michal Kovařčík byl převezen záchrannou službou do nemocnice v Bohunicích, při odjezdu s lékaři komunikoval a byl při vědomí. Bližší informace přineseme po dalších vyšetřeních,“ popisují třinečtí na svém facebookovém profilu.

Rozhodnutí Ocelářů respektuje i trenér a majitel Komety Libor Zábranský „Vysvětlení hlavního trenéra Třince k nedohrání dnešního utkání rozumím a chápu ho, stejně jako celý náš klub. Nepřejeme si nic jiného, než aby byl Michal Kovařčík v pořádku,“ vyjádřil se bývalý obránce St. Louis.

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2. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 0 0 0 0 0 0:0 0
3. HC Vítkovice RideraVítkovice 0 0 0 0 0 0:0 0
4. HC Verva LitvínovLitvínov 0 0 0 0 0 0:0 0
5. HC Škoda PlzeňPlzeň 0 0 0 0 0 0:0 0
6. HC Sparta PrahaSparta 0 0 0 0 0 0:0 0
7. HC OlomoucOlomouc 0 0 0 0 0 0:0 0
8. HC Oceláři TřinecTřinec 0 0 0 0 0 0:0 0
9. HC Kometa BrnoKometa 0 0 0 0 0 0:0 0
10. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 0 0 0 0 0 0:0 0
11. HC Dynamo PardubicePardubice 0 0 0 0 0 0:0 0
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